Ο Μαξ Φερστάπεν σε κλειστό κλαμπ θρύλων της Formula 1 μετά τη νίκη στο Μπαχρέιν

Ο Μαξ Φερστάπεν πρόσθεσε ακόμα μία λαμπρή σελίδα στην ήδη εντυπωσιακή του καριέρα στη Formula 1, κατακτώντας τη νίκη στο Grand Prix Μπαχρέιν. Αυτή η επικράτηση σηματοδότησε την πρώτη του φετινή νίκη και παράλληλα τον οδήγησε σε ένα ξεχωριστό επίτευγμα, καθώς συμπλήρωσε 11 συνεχόμενες σεζόν με τουλάχιστον μία νίκη. Με αυτόν τον τρόπο, ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull Racing εισέρχεται σε ένα «κλειστό κλαμπ» της κορυφαίας διοργάνωσης, πλάι σε ονόματα όπως ο Μίκαελ Σουμάχερ και ο Λιούις Χάμιλτον.

Η κυρίαρχη εμφάνιση στο Μπαχρέιν

Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο Grand Prix Μπαχρέιν ήταν αποτέλεσμα μιας κυρίαρχης εμφάνισης, παρά το γεγονός ότι στην εκκίνηση έχασε αρχικά την πρωτοπορία. Οι δύο οδηγοί της Mercedes F1 κατάφεραν να τον προσπεράσουν στην αρχή του αγώνα, ωστόσο ο Φερστάπεν ανέκτησε γρήγορα τον έλεγχο και οδήγησε την κούρσα μέχρι το τέλος.

Αυτή η επικράτηση ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς όχι μόνο του χάρισε την πρώτη του φετινή νίκη, αλλά και επιβεβαίωσε την εξαιρετική του φόρμα. Η επιτυχία στο Μπαχρέιν πρόσθεσε ένα ακόμα κεφάλαιο στην επιτυχημένη πορεία του, αναδεικνύοντας την ικανότητά του να κυριαρχεί στις πίστες.

Το ιστορικό σερί των 11 ετών

Με τη νίκη του στο Grand Prix Μπαχρέιν, ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής της Red Bull Racing, Μαξ Φερστάπεν, κατάφερε να κατακτήσει τουλάχιστον μία νίκη σε 11 διαδοχικές σεζόν. Το εντυπωσιακό αυτό σερί ξεκίνησε το 2016 και συνεχίζεται αδιάκοπα μέχρι και το 2026, αποδεικνύοντας τη σταθερότητα και την αντοχή του στην κορυφή του αθλήματος.

Αυτό το επίτευγμα τον τοποθετεί σε μια ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Formula 1, καθώς λίγοι οδηγοί έχουν καταφέρει να διατηρήσουν ένα τόσο μεγάλο διάστημα επιτυχιών. Η συνέπεια στις νίκες, χρόνο με τον χρόνο, αποτελεί ένα από τα χαρακτηριστικά που τον καθιστούν έναν από τους κορυφαίους οδηγούς της γενιάς του.

Ξεπερνώντας τον Αλέν Προστ

Η επίδοση του Μαξ Φερστάπεν τον έφερε μπροστά από έναν θρύλο της Formula 1, τον Αλέν Προστ. Ο Γάλλος οδηγός είχε σημειώσει ένα αξιοσημείωτο σερί, κατακτώντας τουλάχιστον μία νίκη σε δέκα συνεχόμενες χρονιές, από το 1981 έως το 1990. Αυτό το ρεκόρ παρέμενε για πολλά χρόνια ως ένα από τα πιο δύσκολα να ξεπεραστούν.

Ο Φερστάπεν, με τις 11 συνεχόμενες σεζόν του, ξεπέρασε πλέον την επίδοση του Προστ, προσθέτοντας το όνομά του στη λίστα των οδηγών με τα μακροβιότερα σερί νικών. Η υπέρβαση ενός τόσο σημαντικού ονόματος υπογραμμίζει το μέγεθος του επιτεύγματος του Ολλανδού πιλότου.

Στο πλευρό των Σουμάχερ και Χάμιλτον

Πλέον, ο Μαξ Φερστάπεν βρίσκεται πίσω μόνο από δύο από τα μεγαλύτερα ονόματα στην ιστορία της Formula 1, τον Μίκαελ Σουμάχερ και τον Λιούις Χάμιλτον. Οι δύο αυτοί οδηγοί μοιράζονται το απόλυτο ρεκόρ, έχοντας πετύχει τουλάχιστον μία νίκη σε 15 συνεχόμενες σεζόν, ένα επίτευγμα που αποτελεί σημείο αναφοράς για όλους τους πιλότους.

Ο Μίκαελ Σουμάχερ διατήρησε το δικό του σερί νικών από το 1992 έως το 2006, ενώ ο Λιούις Χάμιλτον πέτυχε το ίδιο από το 2007 έως το 2021. Ο Βρετανός, μάλιστα, κέρδισε ξανά το 2024 και το 2026, ωστόσο η σεζόν του 2022, κατά την οποία δεν σημείωσε καμία νίκη, είχε ήδη διακόψει το ιστορικό του σερί, καθιστώντας το επίτευγμα των 15 συνεχόμενων ετών μοναδικό για την περίοδο 2007-2021.

Η αρχή του σερί και οι πρώτες επιτυχίες

Η αφετηρία για το εντυπωσιακό σερί του Μαξ Φερστάπεν τοποθετείται στο Grand Prix Ισπανίας του 2016. Εκεί, ο Ολλανδός πιλότος κέρδισε στην πρώτη του εμφάνιση με την ομάδα της Red Bull Racing, καταφέρνοντας να γίνει ο νεότερος νικητής στην ιστορίας της Formula 1. Αυτή η νίκη ήταν η αρχή μιας σειράς επιτυχιών που τον καθιέρωσαν ως έναν από τους κορυφαίους.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Φερστάπεν δεν έχει ολοκληρώσει καμία σεζόν χωρίς να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η φετινή νίκη στο Μπαχρέιν ενδεχομένως να άργησε περισσότερο από ό,τι είχε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, ωστόσο διατήρησε ζωντανό ένα σερί που πλέον τον φέρνει σε μια ελίτ θέση, μόνο πίσω από τους Λιούις Χάμιλτον και Μίκαελ Σουμάχερ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta