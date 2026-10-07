Ο Ροναλντίνιο αποχαιρετά τον Μέσι: «Μας έκανες να χαμογελάμε και να απολαμβάνουμε το ποδόσφαιρο»

Ο Ροναλντίνιο απέτισε φόρο τιμής στον φίλο και συμπαίκτη του, Λιονέλ Μέσι, μετά τον αποχαιρετιστήριο αγώνα του Αργεντίνου θρύλου με τα χρώματα της Αλμπισελέστε. Ολόκληρος ο ποδοσφαιρικός κόσμος αποχαιρέτησε τον Λιονέλ Μέσι, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στη διεθνή του καριέρα με τη φανέλα της Αργεντινής.

Ο Βραζιλιάνος θρύλος θυμήθηκε με στοργή τα χρόνια που μοιράστηκαν στην Μπαρτσελόνα, τονίζοντας την τεράστια προσφορά του Μέσι στο ποδόσφαιρο και εκφράζοντας το προνόμιο να είναι μάρτυρας της εξέλιξής του από την αρχή.

Ο αποχαιρετισμός του Λιονέλ Μέσι στην Αργεντινή

Ο Λιονέλ Μέσι αποφάσισε να ολοκληρώσει τη διεθνή του καριέρα με την εθνική ομάδα της Αργεντινής, έπειτα από μία εικοσαετία προσφοράς. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Αργεντινός θρύλος κατέκτησε κάθε διαθέσιμο τρόπαιο με τη φανέλα της χώρας του.

Ο αποχαιρετισμός του πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης (07/10), σηματοδοτώντας το τέλος μιας εποχής για την «Αλμπισελέστε» και τους φιλάθλους της ανά τον κόσμο.

Το «last dance» στο «Μονουμένταλ»

Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε στο κατάμεστο «Μονουμένταλ» του Μπουένος Άιρες για να παρακολουθήσει από κοντά το «last dance» του εμβληματικού ποδοσφαιριστή με το εθνόσημο. Συνολικά, 85.000 φίλαθλοι βρέθηκαν στο γήπεδο για να τιμήσουν τον Μέσι.

Εκτός από τους παρευρισκόμενους στο γήπεδο, εκατομμύρια άνθρωποι από κάθε γωνιά του πλανήτη παρακολούθησαν από τις τηλεοράσεις τους το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι του Μέσι, στο οποίο αντίπαλος ήταν το Μπενίν.

Η συγκινητική ανάρτηση του Ροναλντίνιο

Ένας από τους πολλούς που παρακολούθησαν τον αγώνα ήταν και ο Ροναλντίνιο, επί χρόνια συμπαίκτης του Μέσι στη Μπαρτσελόνα. Ο Βραζιλιάνος αποφάσισε να αποτίσει φόρο τιμής στον φίλο του, αναπολώντας το αξιοσημείωτο ταξίδι που μοιράστηκαν στα πρώτα στάδια της καριέρας του Αργεντίνου θρύλου στους «Μπλαουγκράνα».

Ο Ροναλντίνιο εξέφρασε τη χαρά του που υπήρξε μάρτυρας της εξέλιξης του Μέσι από την αρχή, υπογραμμίζοντας την τεράστια προσφορά του στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Αναφέρθηκε επίσης στην διεθνή επιτυχία που πέτυχε ο «pulga» με την Αργεντινή, καθώς και στα όσα προσέφερε στη χώρα του καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Τα λόγια του Βραζιλιάνου θρύλου

Στην ανάρτησή του, ο Ροναλντίνιο έγραψε: «Τι ευχαρίστηση και τι χαρά που ήμουν μέρος της ιστορίας σου από την πρώτη κιόλας μέρα, αδερφέ! Μας έκανες να χαμογελάμε και να απολαμβάνουμε τόσο πολύ το ποδόσφαιρο!!! Το όνομά σου είναι χαραγμένο στην ιστορία της χώρας σου, όλου του κόσμου...»

Ο Βραζιλιάνος συνέχισε, αναφερόμενος στην κοινή τους εμπειρία: «Μόνο εμείς ξέρουμε τη χαρά που νιώσαμε όταν πραγματοποιήσαμε το παιδικό μας όνειρο, εκπροσωπώντας ολόκληρο το έθνος μας και γίναμε παγκόσμιοι πρωταθλητές!!!!»

Μια καριέρα γεμάτη προσφορά

Ο Ροναλντίνιο αναγνώρισε την αφοσίωση του Μέσι στην εθνική του ομάδα και τη χώρα του. «Έδωσες τα πάντα για την εθνική σου ομάδα και για τη χώρα σου...» σημείωσε, τονίζοντας την πίεση που υπήρχε γύρω από την εθνική ομάδα της Αργεντινής κατά τη διάρκεια της καριέρας του Μέσι.

Ο πρώην συμπαίκτης του Μέσι εξέφρασε την κατανόησή του για την απόφαση, προσθέτοντας: «Σε καταλαβαίνω απόλυτα και ξέρω ότι όλα όσα σχετίζονται με την οικογένεια μας κάνουν να ξανασκεφτόμαστε τα πράγματα... Απόλαυσε τη ζωή, αδερφέ. Σου εύχομαι τα καλύτερα, σήμερα και για πάντα».

Με πληροφορίες από: Gazzetta