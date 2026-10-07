Η εθνική ελπίδων και η πορεία προς το euro u21: Από τα προκριματικά στα μπαράζ

Η εθνική ομάδα των Ελπίδων ολοκλήρωσε μια πορεία στα προκριματικά του EURO U21 που χαρακτηρίστηκε ως σχεδόν τέλεια, συγκεντρώνοντας 27 από τους 30 διαθέσιμους βαθμούς. Παρά τις εννέα συνεχόμενες νίκες μετά την αρχική ήττα από τη Γερμανία, η απευθείας πρόκριση δεν επετεύχθη, με την ομάδα να οδηγείται πλέον στα μπαράζ για την πρόκριση.

Η εντυπωσιακή διαδρομή στα προκριματικά

Η ομάδα των Ελπίδων επέδειξε μια αξιοσημείωτη εικόνα καθ' όλη τη διάρκεια των προκριματικών, έχοντας μόλις μία ήττα, αυτή από τη Γερμανία. Μετά από αυτό το αποτέλεσμα, η ελληνική ομάδα σημείωσε εννέα συνεχόμενες νίκες, επιτυγχάνοντας ένα σερί 9/9. Αυτή η πορεία της επέτρεψε να συγκεντρώσει 27 βαθμούς από τους συνολικά 30 διαθέσιμους.

Η διαφορά τερμάτων της ομάδας ήταν επίσης εντυπωσιακή, με 29 γκολ υπέρ και μόλις 6 κατά. Αυτή η επίδοση έφερε την Ελλάδα πολύ κοντά στην πρωτιά ως καλύτερη δεύτερη ομάδα, ασκώντας πίεση στα «πάντσερ» μέχρι και την τελευταία αγωνιστική των προκριματικών.

Οι λεπτομέρειες που καθόρισαν την απευθείας πρόκριση

Ο προπονητής της Εθνικής Ελπίδων, Γιάννης Ταουσιάνης, μετά το παιχνίδι με τη Βόρεια Ιρλανδία, εξέφρασε την ικανοποίησή του με την ερώτηση: «Τι άλλο να ζητήσει κανείς από αυτά τα παιδιά για τη συνολική τους έως τώρα εικόνα;». Ωστόσο, υπήρξαν λεπτομέρειες που δεν επέτρεψαν την απευθείας πρόκριση στο EURO U21.

Ανάμεσα σε αυτές τις λεπτομέρειες συγκαταλέγονται οι χαμένες φάσεις μετά το 1-0 στον αγώνα με τη Βόρεια Ιρλανδία, όπου η ομάδα αναζητούσε ένα ακόμη γκολ. Επίσης, η Ιταλία σημείωσε «buzzer beater» στην έδρα της Αρμενίας την τελευταία αγωνιστική, ενώ η Πολωνία βρήκε δεύτερο γκολ απέναντι στους «ατζούρι». Ένα ακόμη περιστατικό ήταν το γκολ που δέχθηκε η Ελλάδα από τη Λετονία στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στη Λιβαδειά, μειώνοντας το σκορ σε 4-2, σε ένα ματς που η ελληνική ομάδα αναζητούσε ένα πέμπτο τέρμα.

Το μάθημα και το ισχυρό «μενταλιτέ» της ομάδας

Όλα αυτά τα γεγονότα, παρά το ότι δεν οδήγησαν στην απευθείας πρόκριση, αποτελούν ένα σημαντικό μάθημα για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Δείχνουν ότι στο ποδόσφαιρο, ακόμη και αν έχεις κάνει το καλύτερο δυνατό, κάποιες φορές δεν είναι αρκετό για την απόλυτη επιτυχία.

Αυτό το σύνολο διαθέτει ένα ισχυρό «μενταλιτέ» και μεγάλο ταλέντο, στοιχεία που αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα. Είναι απαραίτητο όλοι στην ομάδα να κατανοήσουν ότι τίποτα δεν έχει τελειώσει και ότι τώρα είναι η στιγμή να συντονιστούν και να παλέψουν στα μπαράζ για την πρόκριση στο EURO U21.

Η μάχη των μπαράζ για το EURO U21

Η ομάδα έχει δείξει ότι έχει την ποιότητα και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να φτάσει στο EURO U21, είτε ως πρώτη στον όμιλο, είτε ως καλύτερη δεύτερη, είτε μέσω των μπαράζ. Η κλήρωση για τους αντιπάλους στα μπαράζ αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου, στις 12:00.

Η πορεία των προκριματικών έχει σκληρύνει την ομάδα, η οποία έχει φτιαχτεί για να αντιμετωπίζει δύσκολες καταστάσεις. Η πρόκριση δεν θα είναι εύκολη, αλλά η πίστη στις δυνατότητες του συνόλου παραμένει ακλόνητη.

Η αναγνώριση της προσπάθειας

Παρά τις προκλήσεις, η προσπάθεια που κατέβαλαν οι παίκτες της Εθνικής Ελπίδων για τη χώρα είναι αξιέπαινη. Είναι σημαντικό να λάβουν την αναγνώριση και το χειροκρότημα για όσα έχουν πετύχει μέχρι τώρα, δείχνοντας ότι ο κόσμος είναι υπερήφανος για αυτούς.

Με πληροφορίες από: Gazzetta