Ο Παναθηναϊκός ξεκινά τις υποχρεώσεις του στο Champions League κόντρα στη Μαρσέιγ

Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται για την πρώτη του παρουσία σε φάση ομίλων του Champions League, αντιμετωπίζοντας την Τετάρτη (7/10) τη Μαρσέιγ στη Μασσαλία. Οι «πράσινοι», έχοντας περάσει με επιτυχία τα προκριματικά, καλούνται να δώσουν μια δύσκολη μάχη στην έδρα της πρωταθλήτριας Γαλλίας. Η αναμέτρηση, που θα διεξαχθεί στις 21:30, σηματοδοτεί την έναρξη των υποχρεώσεων του «τριφυλλιού» στον Δ΄ Όμιλο της φάσης των «16».

Η πρεμιέρα στους ομίλους και ο Δ΄ Όμιλος

Ο Παναθηναϊκός, μετά την επιτυχημένη του πορεία στα προκριματικά, εισέρχεται σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία στο Champions League. Η ομάδα κάνει την πρεμιέρα της στους ομίλους της φάσης των «16» το βράδυ της Τετάρτης, 7 Οκτωβρίου, στις 21:30, αντιμετωπίζοντας την Μαρσέιγ στη Μασσαλία. Η γαλλική ομάδα είναι η πρωταθλήτρια Γαλλίας και κάτοχος του Euro Cup.

Η εκκίνηση του Παναθηναϊκού στον Δ΄ Όμιλο χαρακτηρίζεται από ένα κρίσιμο παιχνίδι. Στον ίδιο όμιλο συμμετέχουν επίσης η Φερεντσβάρος, στην οποία αγωνίζονται οι Στέλιος Αργυρόπουλος και Κώστας Κάκαρης, καθώς και η Στεάουα Βουκουρεστίου. Η Φερεντσβάρος θεωρείται το μεγάλο φαβορί για την κατάκτηση της πρώτης θέσης και την πρόκριση στην προημιτελική φάση.

Η μάχη για το δεύτερο εισιτήριο

Με βάση τα δεδομένα του ομίλου, η Στεάουα Βουκουρεστίου θεωρείται η θεωρητικά ασθενέστερη ομάδα του γκρουπ. Αυτό οδηγεί στην εκτίμηση ότι ο Παναθηναϊκός και η Μαρσέιγ θα είναι οι δύο ομάδες που θα διεκδικήσουν το δεύτερο εισιτήριο για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης. Η αναμέτρηση της Τετάρτης αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία για την πορεία των «πράσινων».

Η αναμέτρηση στη Μασσαλία αποτελεί μια σημαντική δοκιμασία για τον Παναθηναϊκό, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει έναν ισχυρό αντίπαλο στην έδρα του. Η απόδοση των «πράσινων» σε αυτό το παιχνίδι θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τις αρχικές ισορροπίες στον όμιλο και τις προσδοκίες για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.

Ο Στάθης Καλογερόπουλος στο επίκεντρο

Κεντρικό πρόσωπο του αγώνα αναμένεται να είναι ο Στάθης Καλογερόπουλος. Ο διεθνής περιφερειακός, ο οποίος άφησε τη Βουλιαγμένη, αγωνίστηκε πέρυσι με τη μόνιμη πρωταθλήτρια Γαλλίας, τη Μαρσέιγ. Η γαλλική ομάδα δεν κατάφερε να προκριθεί από τη φάση των «16» του Champions League την περασμένη σεζόν, ωστόσο συνέχισε στο Euro Cup και το κατέκτησε, επικρατώντας της Γιάντραν Σπλιτ στον τελικό.

Ο Καλογερόπουλος επέστρεψε το καλοκαίρι στην Ελλάδα, πραγματοποιώντας μια από τις πιο ηχηρές μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού. Η παρουσία του απέναντι στην πρώην ομάδα του προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στην αναμέτρηση, καθώς γνωρίζει καλά το περιβάλλον και τους παίκτες της Μαρσέιγ.

Η πρόσφατη πορεία της Μαρσέιγ

Η Μαρσέιγ, λίγες μέρες πριν την αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, έδειξε τη δυναμική της στον τελικό του ευρωπαϊκού Σούπερ Καπ. Εκεί, αντιμετώπισε την πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μπαρτσελονέτα, και παρά το γεγονός ότι γνώρισε την ήττα με σκορ 10-8, κατάφερε να βάλει δύσκολα στην ισπανική ομάδα στη Βαρκελώνη. Αυτό το αποτέλεσμα υπογραμμίζει την ανταγωνιστικότητα της γαλλικής ομάδας.

Η Μαρσέιγ, ως κάτοχος του Euro Cup και πρωταθλήτρια Γαλλίας, αποτελεί έναν υπολογίσιμο αντίπαλο για τον Παναθηναϊκό. Η εμπειρία της σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις και η πρόσφατη εμφάνισή της στον τελικό του Σούπερ Καπ δείχνουν ότι οι «πράσινοι» θα έχουν να αντιμετωπίσουν μια ομάδα σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta