Τα φιλικά προετοιμασίας του NBA: Νετς και Πέλικανς ξεχώρισαν, νίκες για Νάγκετς και Γουόριορς

Οι μέρες κυλούν αντίστροφα για την επίσημη έναρξη της regular season του NBA, με τη preseason να προσφέρει ήδη μια πρώτη γεύση από τις ομάδες. Ο μαγικός κόσμος του κορυφαίου πρωταθλήματος μπάσκετ ετοιμάζεται για το μεγάλο επίσημο τζάμπολ, καθώς τα φιλικά προετοιμασίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Τα ξημερώματα της Πέμπτης διεξήχθησαν τέσσερις αναμετρήσεις, οι οποίες προσέφεραν πλούσιο θέαμα και αρκετές εκπλήξεις. Οι Μπρούκλιν Νετς πέρασαν εύκολα από το Σάρλοτ, ενώ οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς και οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ έδωσαν μια εντυπωσιακή μάχη. Παράλληλα, οι Νάγκετς επικράτησαν των Τζαζ, και οι Γουόριορς έδειξαν τη δύναμή τους κόντρα στους Λέικερς.

Επίδειξη δύναμης από τους Νετς στη Σάρλοτ

Οι Μπρούκλιν Νετς, εκμεταλλευόμενοι πλήρως την ποιότητά τους, πραγματοποίησαν επίδειξη δύναμης κόντρα στους Χόρνετς στη Σάρλοτ. Στο πρώτο τους φιλικό προετοιμασίας, οι Νετς έφυγαν με ένα εμφατικό «διπλό», επικρατώντας με σκορ 124-90. Η διαφορά έφτασε ακόμη και τους 36 πόντους, γεγονός που υπογραμμίζει την κυριαρχία τους.

Η ομάδα του Μπρούκλιν κατάφερε να κερδίσει σε όλες τις περιόδους, αν λάβουμε υπόψη τα επιμέρους σκορ, δείχνοντας από νωρίς τις προθέσεις της για τη νέα σεζόν. Η άνετη αυτή νίκη δίνει ώθηση στους Νετς ενόψει της συνέχειας της προετοιμασίας.

Θρίλερ με νικητές τους Πέλικανς στην Οκλαχόμα

Σε μια εντυπωσιακή αναμέτρηση, οι Νιου Όρλεανς Πέλικανς κατάφεραν να κάμψουν την αντίσταση των Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με σκορ 116-110. Το παιχνίδι, που αποτέλεσε το πρώτο φιλικό προετοιμασίας για τους «Πελεκάνους», ήταν γεμάτο ανατροπές και αγωνία μέχρι το τέλος.

Παρά το γεγονός ότι οι Θάντερ μπήκαν πιο δυνατά στο πρώτο ημίχρονο, οι Πέλικανς αντέδρασαν εντυπωσιακά στην τρίτη περίοδο. Με ένα επιμέρους σκορ 38-26, οι «Πελεκάνοι» πήραν τα ηνία του αγώνα και τα διατήρησαν μέχρι το τελικό σφύριγμα, εξασφαλίζοντας μια σημαντική νίκη.

Οι παίκτες που ξεχώρισαν

Στην αναμέτρηση των Νετς με τους Χόρνετς, μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο Μάικλ Πόρτερ Τζούνιορ, ο οποίος ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 16 πόντους και 5 ριμπάουντ. Άξιοι συμπαραστάτες του ήταν ο Τζούλιους Ραντλ με 13 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, καθώς και ο Νόλαν Τραορέ που πρόσθεσε 10 πόντους.

Από την πλευρά των Χόρνετς, ξεχώρισε ο Λίαμ ΜακΝίλεϊ με 14 πόντους, ενώ οι Γρέισον Άλεν και Ναζ Ριντ σημείωσαν αμφότεροι 13 πόντους. Ο Ναζ Ριντ μάλιστα κατέγραψε και 4 ριμπάουντ στα 16 λεπτά που αγωνίστηκε στο ντεμπούτο του με τους Χόρνετς.

Στο θρίλερ της Οκλαχόμα, για τους νικητές Πέλικανς, ο Μπένεντικτ Μαθούριν πέτυχε 13 πόντους και μάζεψε 2 ριμπάουντ, ενώ ο Τζερεμάια Φίαρς συνεισέφερε 12 πόντους και 2 ριμπάουντ. Για τους Θάντερ, ο Μπένετ Στιρτς ήταν ο πρώτος σκόρερ του γηπέδου με 15 πόντους, 5 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Πολύ καλή παρουσία είχαν επίσης ο Αντάι Μάρα με 12 πόντους και 9 ριμπάουντ, φτάνοντας στα όρια του double-double, καθώς και ο Μπρουκς Μπαρνχάιζερ, ο οποίος σταμάτησε και αυτός στους 12 πόντους, μαζεύοντας παράλληλα 7 ριμπάουντ.

Τα άλλα «διπλά» της βραδιάς

Πέρα από τις δύο αυτές αναμετρήσεις, διεξήχθησαν και άλλα παιχνίδια στο πλαίσιο της preseason. Οι Νάγκετς κατάφεραν να περάσουν με σχετική ευκολία από την Γιούτα, επικρατώντας των Τζαζ.

Την ίδια ώρα, οι Γουόριορς έκαναν επίδειξη δύναμης στο Γκόλντεν Στέιτ, κερδίζοντας τους Λέικερς σε μια αναμέτρηση που έδειξε τις δυνατότητες της ομάδας τους.

Με πληροφορίες από: Athletiko