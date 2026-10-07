Η απάντηση του Ζόρζε Ζεσούς στην ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο προπονητής της εθνικής Πορτογαλίας, Ζόρζε Ζεσούς, κλήθηκε να σχολιάσει τη νέα ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία προκάλεσε αίσθηση. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε υποσχεθεί να αποκαλύψει την αλήθεια σχετικά με την ένταση που δημιουργήθηκε μεταξύ τους. Η απάντηση του Ζεσούς, ωστόσο, ήταν απρόσμενη και έγινε γρήγορα viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η νέα ανακοίνωση του Κριστιάνο Ρονάλντο

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έσπασε τη σιωπή του και έδωσε τη δική του εκδοχή για την ένταση που δημιουργήθηκε με τον Ζόρζε Ζεσούς. Αυτή η ένταση οδήγησε στην αιφνιδιαστική αποχώρησή του από την αποστολή της εθνικής Πορτογαλίας. Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ είχε υποσχεθεί πως θα πει όλη την αλήθεια όταν έρθει η ώρα, και το έπραξε μέσω ενός νέου μηνύματος στα social media.

Με μία μακροσκελή ανακοίνωση που εξέδωσε στα social media, ο 41χρονος αρχηγός των Ιβήρων αναφέρθηκε αναλυτικά στα γεγονότα των τελευταίων ημερών. Μεταξύ άλλων, ο «CR7» κατηγόρησε τον τεχνικό των Ιβήρων πως αθέτησε δύο φορές τον λόγο του, κάτι που οδήγησε στην περαιτέρω κλιμάκωση της διαφωνίας τους. Η ανακοίνωση του Ρονάλντο τον κατηγόρησε για προδοσία επειδή δεν τον συμπεριέλαβε σε αγώνα του Nations League.

Ο Ρονάλντο τόνισε χαρακτηριστικά: «Ο προπονητής δεν κράτησε τον λόγο του που μου έδωσε». Πρόσθεσε επίσης: «Αποφάσισα να φύγω από την ομάδα χωρίς να περιμένω άλλη μια αθετημένη υπόσχεση. Για μένα, η αλήθεια παραμένει το πιο σημαντικό πράγμα στις σχέσεις. Ακόμα κι αν πονάει, θέλω να μου πουν την αλήθεια». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο ποδοσφαιριστής στην ειλικρίνεια στις σχέσεις.

Στην ίδια ανακοίνωση, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ ανέφερε πως και η δική του κίνηση να αποχωρήσει ήταν λάθος και θα πρέπει να τιμωρηθεί. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 είχε φτάσει πολύ κοντά στο να βάλει τέλος στην τεράστια διαδρομή του με το εθνόσημο, μια απόφαση που τελικά δεν πήρε.

Η απάντηση του Ζόρζε Ζεσούς

Ο Ζόρζε Ζεσούς δεν θα μπορούσε να μη ρωτηθεί σχετικά με τη δήλωση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Δημοσιογράφοι τον εντόπισαν να παρακολουθεί αναμέτρηση της Κ21 της Πορτογαλίας, και συγκεκριμένα βρισκόταν στη Λεϊρία για τον αγώνα της εθνικής ομάδας Νέων.

Όταν του ζητήθηκε να κάνει κάποιο σχόλιο για την ανακοίνωση του Κριστιάνο, ο έμπειρος τεχνικός απάντησε ότι δεν είχε διαβάσει τη δήλωση. Συγκεκριμένα, δήλωσε: «Ήμουν στη Λεϊρία για να παρακολουθήσω το παιχνίδι της εθνικής ομάδας (Κ21). Τώρα θα διαβάσω την ανακοίνωση. Δεν έχω τίποτα να πω».

Ο Ζεσούς, ο οποίος ρωτήθηκε από το πορτογαλικό κανάλι «Now» την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του, υποστήριξε ότι δεν είχε χρόνο να διαβάσει το τι ανέφερε ο Κριστιάνο, καθώς έβλεπε τον αγώνα της ομάδας Νέων. Δήλωσε ότι θα διαβάσει αργότερα την ανακοίνωση, αποφεύγοντας να κάνει κάποιο περαιτέρω σχόλιο αμέσως μετά το συμβάν.

Αντιδράσεις και προηγούμενες δηλώσεις

Η απάντηση του Ζόρζε Ζεσούς έγινε viral στα social media και έχει προκαλέσει «έκρηξη» των Πορτογάλων για ασέβεια προς τον Ρονάλντο. Ο «πόλεμος» μεταξύ Κριστιάνο Ρονάλντο και Ζόρζε Ζεσούς φαίνεται πως συνεχίζεται, ιδιαίτερα μετά τη νέα ανακοίνωση που εξέδωσε ο Πορτογάλος σούπερ σταρ και την αντίδραση του προπονητή.

Στην τελευταία συνέντευξη Τύπου του προπονητικού καμπ του Σεπτεμβρίου-Οκτωβρίου, ο Ζεσούς είχε αφήσει ανοιχτή την πόρτα για την επιστροφή του Κριστιάνο Ρονάλντο στην εθνική Πορτογαλίας. Τότε είχε δηλώσει: «Δεν υπάρχει καμία πικρία, επρόκειτο για μια παρεξήγηση. Νομίζω ότι είναι κάτι που λύνεται εύκολα».

Είχε προσθέσει επίσης: «Στο επόμενο παράθυρο των εθνικών ομάδων θα κληθεί. Αν το θέλει, θα επιστρέψει μαζί μας. Θα το συζητήσουμε ξανά πριν από την επόμενη λίστα, αλλά η απόφαση είναι δική του». Την ίδια ώρα, ο Ζόρζε Ζεσούς είχε ενοχληθεί όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε εάν πρόκειται να ζητήσει συγγνώμη για την αποχώρηση του Ρονάλντο από την εθνική ομάδα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko