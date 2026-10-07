Η ΣΠΟΡ FM TV προσέλκυσε μεγάλο κοινό στο εναρκτήριο Σαββατοκύριακο αθλητικών μεταδόσεων

Η νέα ιντερνετική αθλητική πλατφόρμα ΣΠΟΡ FM TV κατέγραψε σημαντική κινητικότητα και προσέλκυσε μεγάλο αριθμό θεατών κατά τα πρώτα δύο 24ωρα λειτουργίας της. Το εναρκτήριο Σαββατοκύριακο ήταν ιδιαίτερα πλούσιο σε αθλητικές αναμετρήσεις, καθώς συνέπεσε με την έναρξη της νέας σεζόν του πρωταθλήματος μπάσκετ Stoiximan GBL. Η πλατφόρμα, η οποία προσφέρει δωρεάν το περιεχόμενό της σε αυτή την αρχική φάση, σημείωσε υψηλά νούμερα θέασης, αναδεικνύοντας το έντονο ενδιαφέρον του φίλαθλου κοινού για το διαθέσιμο περιεχόμενο.

Εντυπωσιακά νούμερα τηλεθέασης

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δόθηκαν από την υπηρεσία streaming του ΣΚΑΪ, η ΣΠΟΡ FM TV κατέγραψε συνολικά 6,5 εκατομμύρια λεπτά θέασης κατά το πρώτο διήμερο λειτουργίας της. Αυτό το εντυπωσιακό νούμερο μεταφράζεται σε αθροιστικά 108.000 ώρες παρακολούθησης, αναδεικνύοντας την άμεση και σημαντική απήχηση της νέας πλατφόρμας στο ελληνικό φίλαθλο κοινό. Η κινητικότητα ήταν ιδιαίτερα έντονη, καθώς η πλατφόρμα προσέλκυσε ένα ευρύ φάσμα θεατών.

Στο αποκορύφωμα της ταυτόχρονης θέασης, η πλατφόρμα κατάφερε να συγκεντρώσει 65.000 θεατές, οι οποίοι παρακολουθούσαν ταυτόχρονα το διαθέσιμο περιεχόμενο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι το περιεχόμενο της ΟΤΤ είναι προσβάσιμο όχι μόνο από συμβατικές τηλεοράτες, αλλά και από άλλες συσκευές, όπως κινητά τηλέφωνα, τάμπλετ και υπολογιστές. Αυτή η ευρεία προσβασιμότητα, χαρακτηριστικό όλων των ιντερνετικών πλατφορμών περιεχομένου διαρκούς ροής, διευρύνει σημαντικά το δυνητικό κοινό και την ευκολία παρακολούθησης των αθλητικών γεγονότων.

Πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα και πολλαπλές ροές

Το εναρκτήριο Σαββατοκύριακο της ΣΠΟΡ FM TV χαρακτηρίστηκε από ένα ιδιαίτερα πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα, το οποίο περιλάμβανε πλήθος αναμετρήσεων. Η έναρξη της νέας σεζόν του πρωταθλήματος μπάσκετ Stoiximan GBL συνέπεσε με την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας, προσφέροντας άμεσα ζωντανό και ενδιαφέρον περιεχόμενο στους χρήστες. Αυτό το γεγονός συνέβαλε καθοριστικά στην αυξημένη κινητικότητα και τη μεγάλη προσέλευση θεατών στην πλατφόρμα, καθώς οι φίλαθλοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν αγώνες που τους ενδιέφεραν.

Η ΣΠΟΡ FM TV λειτουργεί με συνολικά πέντε ροές περιεχομένου, οι οποίες μπορούν να εκληφθούν ως ισάριθμα κανάλια. Αυτή η υποδομή επιτρέπει την ταυτόχρονη μετάδοση διαφορετικών αθλητικών γεγονότων. Κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας της, και με βάση το πρόγραμμα κάθε ημέρας καθώς και το διαθέσιμο περιεχόμενο, ενεργοποιούνται όσες από αυτές τις ροές είναι απαραίτητες για την κάλυψη των μεταδόσεων. Για παράδειγμα, την 7η Οκτωβρίου, στην ιστοσελίδα της πλατφόρμας εμφανίστηκε αθλητική δραστηριότητα ανεπτυγμένη σε τέσσερα διαφορετικά κανάλια, συγκεκριμένα τα ΣΠΟΡ FM TV 1, ΣΠΟΡ FM TV 2, ΣΠΟΡ FM TV 3 και ΣΠΟΡ FM TV 4, καλύπτοντας έτσι πολλαπλές ανάγκες θέασης.

Δωρεάν πρόσβαση και σταδιακός εμπλουτισμός λειτουργιών

Σε αυτή την πρώτη φάση της λειτουργίας της, η ΣΠΟΡ FM TV προσφέρει δωρεάν το περιεχόμενό της στο φίλαθλο κοινό. Αυτή η στρατηγική επιτρέπει στους χρήστες να απολαύσουν τις αθλητικές μεταδόσεις χωρίς κανένα κόστος, κάτι που αναμφίβολα συνέβαλε στην υψηλή κινητικότητα και την ευρεία αποδοχή που παρατηρήθηκε κατά το εναρκτήριο Σαββατοκύριακο. Η δωρεάν πρόσβαση αποτελεί ένα σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση νέων χρηστών και την εξοικείωσή τους με την πλατφόρμα.

Παράλληλα, τονίζεται ότι η υπηρεσία βρίσκεται σε διαδικασία σταδιακού εμπλουτισμού με νέες λειτουργίες. Αυτό υποδηλώνει μια συνεχή ανάπτυξη και βελτίωση της πλατφόρμας, με στόχο την παροχή μιας ολοκληρωμένης και αναβαθμισμένης εμπειρίας θέασης στο μέλλον. Η προσθήκη νέων χαρακτηριστικών θα ενισχύσει περαιτέρω την αξία της πλατφόρμας για τους φίλους του αθλητισμού.

Με πληροφορίες από: Topontiki