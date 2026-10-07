Οι ευρωπαϊκές μάχες του Άρη, της ΑΕΚ, του Κολοσσού και του Προμηθέα την Τετάρτη (07/10)

Τέσσερις ελληνικές ομάδες, ο Άρης, η ΑΕΚ, ο Κολοσσός και ο Προμηθέας, ετοιμάζονται για τις ευρωπαϊκές τους αναμετρήσεις την Τετάρτη (07/10). Η ημέρα αναμένεται πλούσια σε αγωνιστική δράση, καθώς οι εκπρόσωποι του ελληνικού μπάσκετ θα διεκδικήσουν τη νίκη στις διοργανώσεις EuroCup, Basketball Champions League και Europe Cup αντίστοιχα. Οι φίλαθλοι θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν όλους τους αγώνες ζωντανά από τα κανάλια που έχουν ανακοινωθεί.

Ο Άρης υποδέχεται την Μπούργκος στο Παλέ

Στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων, ο Άρης θα αγωνιστεί εντός έδρας, υποδεχόμενος την Μπούργκος. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης (07/10). Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Παλέ της Θεσσαλονίκης, όπου η ομάδα θα έχει στο πλευρό της τους φιλάθλους της.

Ο «Αυτοκράτορας» στοχεύει στο 2/2 για το φετινό EuroCup. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης είχε ξεκινήσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση, επικρατώντας σε γαλλικό έδαφος της Λε Μαν. Η σημερινή αναμέτρηση με την Μπούργκος θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Novasports Prime, προσφέροντας τη δυνατότητα στους φιλάθλους να παρακολουθήσουν την προσπάθεια του Άρη.

Στο Παλέ, την αναμέτρηση αναμένεται να παρακολουθήσουν και δύο θρύλοι του ελληνικού μπάσκετ, ο Γκάλης και ο Σιάο. Η παρουσία τους προσδίδει ξεχωριστή αίγλη στον αγώνα του Άρη, καθώς η ομάδα επιδιώκει να συνεχίσει την επιτυχημένη της πορεία στο EuroCup.

Η ΑΕΚ ξεκινά τις μάχες στο Basketball Champions League

Η ΑΕΚ δίνει το πρώτο της παιχνίδι για τη φετινή σεζόν στο Basketball Champions League. Η «Ένωση» θα αγωνιστεί στην έδρα της, φιλοξενώντας την πρωταθλήτρια Φινλανδίας, Σαλόν Βίλπας. Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 19:00 το απόγευμα της Τετάρτης (07/10), σηματοδοτώντας την έναρξη των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για την ομάδα.

Η αναμέτρηση της ΑΕΚ με τη Σαλόν Βίλπας αποτελεί μια σημαντική αρχή για την πορεία της ομάδας στο Basketball Champions League. Οι φίλαθλοι που επιθυμούν να παρακολουθήσουν ζωντανά τον αγώνα θα πρέπει να συντονιστούν στο Magenta Sport 4. Η μετάδοση από το συγκεκριμένο κανάλι θα καλύψει την πρώτη ευρωπαϊκή μάχη της ΑΕΚ για τη φετινή χρονιά.

Κολοσσός και Προμηθέας στον «χορό» του Europe Cup

Τον δικό τους «χορό» στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις ανοίγουν και ο Κολοσσός Ρόδου και ο Προμηθέας Πατρών, συμμετέχοντας στο Europe Cup. Και οι δύο ομάδες ξεκινούν τις υποχρεώσεις τους την Τετάρτη (07/10), με διαφορετικές όμως έδρες και ώρες έναρξης των αγώνων τους.

Ο Κολοσσός, η ομάδα του «Νησιού των Ιπποτών», θα αγωνιστεί εντός έδρας απέναντι στην Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα. Η έναρξη του αγώνα έχει προγραμματιστεί για τις 18:00. Οι φίλαθλοι της ομάδας της Ρόδου και γενικότερα του μπάσκετ θα μπορούν να παρακολουθήσουν ζωντανά την αναμέτρηση από το επίσημο κανάλι της FIBA στο YouTube.

Από την πλευρά του, ο Προμηθέας, η ομάδα των Πατρινών, θα δώσει την πρώτη του ευρωπαϊκή μάχη εκτός έδρας. Αντίπαλός του είναι η Τρέπτσα, με την αναμέτρηση να ξεκινά στις 19:30. Όπως και στην περίπτωση του Κολοσσού, ο αγώνας του Προμηθέα θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της FIBA στο YouTube, προσφέροντας πρόσβαση στους φιλάθλους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta