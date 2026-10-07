Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε για το νέο «Γεώργιος Καραϊσκάκης»: Τι ζητήθηκε από τον Βαγγέλη Μαρινάκη

Μια συνάντηση με προφανές αθλητικό και επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και με πολιτικές προεκτάσεις που δύσκολα μπορούν να αγνοηθούν, πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, με κύριο αντικείμενο συζήτησης το μεγάλο σχέδιο για το νέο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε επισήμως να κινηθεί για την άρση των θεσμικών και πολεοδομικών εμποδίων που εξακολουθούν να βρίσκονται στον δρόμο της επένδυσης.

Η επένδυση και η κυβερνητική δέσμευση

Το μεγάλο σχέδιο της ΠΑΕ Ολυμπιακός αφορά τη μετατροπή του σημερινού γηπέδου «Γεώργιος Καραϊσκάκης» σε μία από τις μεγαλύτερες και πλέον σύγχρονες ποδοσφαιρικές εγκαταστάσεις της χώρας. Η επένδυση αυτή αναμένεται να ξεπεράσει τα 250 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από ιδιωτικά κεφάλαια, όπως έχει δηλώσει ο Βαγγέλης Μαρινάκης, από τον ίδιο και τον Ολυμπιακό.

Το σημαντικότερο αποτέλεσμα της σύσκεψης είναι ότι το Μαξίμου δεσμεύτηκε πλέον επισήμως να κινηθεί για την άρση των θεσμικών και πολεοδομικών εμποδίων. Στην κυβερνητική ανακοίνωση αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι «η κυβέρνηση θα δρομολογήσει τις αναγκαίες νομοθετικές πρωτοβουλίες ώστε να προχωρήσει μια μεγάλη ιδιωτική επένδυση».

Οι συμμετέχοντες στη σύσκεψη

Στη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, εκτός από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον πρόεδρο της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βαγγέλη Μαρινάκη, συμμετείχαν και άλλα σημαντικά πρόσωπα. Παρόντες ήταν ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, καθώς και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Επίσης, στη σύσκεψη συμμετείχαν οι υφυπουργοί παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης και Παύλος Μαρινάκης, καθώς και ο γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού, Στέλιος Κουτνατζής. Η παρουσία αυτών των στελεχών υπογραμμίζει τη σημασία που δόθηκε στο θέμα από την κυβερνητική πλευρά, σε μία συνάντηση με προφανές αθλητικό και επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και με πολιτικές προεκτάσεις.

Το αίτημα για αύξηση ύψους και χωρητικότητας

Αυτό που χρειάζεται η ΠΑΕ από την κυβέρνηση είναι πρωτίστως η νομοθετική ρύθμιση που θα επιτρέψει την αλλαγή του σημερινού ορίου ύψους του γηπέδου. Συγκεκριμένα, ζητείται η αύξηση από τα 40 στα 52 μέτρα, δηλαδή κατά 12 μέτρα, ποσοστό που αντιστοιχεί σε σχεδόν 30% πάνω από το υφιστάμενο όριο.

Αυτή η αύξηση παρουσιάζεται ως απαραίτητη προκειμένου να υλοποιηθεί το νέο αρχιτεκτονικό σχέδιο και η επέκταση των εγκαταστάσεων. Το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά έχει ήδη γνωμοδοτήσει ομόφωνα θετικά επί του αιτήματος για την αύξηση του επιτρεπόμενου ύψους. Η αλλαγή αυτή επιτρέπει να υλοποιηθεί το αρχιτεκτονικό σχέδιο που έχει ήδη παρουσιαστεί και προβλέπει ένα πολύ μεγαλύτερο «Καραϊσκάκη», χωρητικότητας άνω των 53.000 θεατών, έναντι περίπου 33.000 σήμερα.

Η χρονική επέκταση της σύμβασης παραχώρησης

Το δεύτερο θεσμικό ζήτημα αφορά τη χρονική επέκταση της σύμβασης παραχώρησης με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή. Η υφιστάμενη παραχώρηση, η οποία ξεκίνησε το 2003, προέρχεται από τον νόμο του 2003 και είχε αρχική διάρκεια 50 ετών. Ο σχεδιασμός που έχει προβλεφθεί απαιτεί την επέκταση αυτής της περιόδου.

Ο ίδιος ο Βαγγέλης Μαρινάκης είχε αποκαλύψει κατά την παρουσίαση του έργου τον περασμένο Ιούλιο ότι ο Ολυμπιακός ζητούσε τη συγκεκριμένη ρύθμιση ήδη από τον Σεπτέμβριο του 2025. Είχε υποστηρίξει ότι, εάν αυτή είχε εγκριθεί εγκαίρως, θα είχε ήδη εκδοθεί η οικοδομική άδεια για το έργο.

Με πληροφορίες από: Topontiki