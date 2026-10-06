Η νίκη του ΠΑΟΚ στο Σαράγεβο επί της Μπόσνα

Ο ΠΑΟΚ κατάφερε να αποδράσει με νίκη από την έδρα της Μπόσνα στο Σαράγεβο, επικρατώντας με 72-75 σε ένα κλειστό παιχνίδι για τον όμιλο του Eurocup. Παρά τις δυσκολίες και την αγωνία μέχρι το τέλος, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι πήρε το επιθυμητό αποτέλεσμα, φτάνοντας τις δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες στον ευρωπαϊκό όμιλο.

Ένα παιχνίδι με κλειστό σκορ

Η αναμέτρηση με τη Μπόσνα χαρακτηρίστηκε από ένα κλειστό σκορ καθ' όλη τη διάρκεια των 40 λεπτών, με τις δύο ομάδες να δίνουν μάχη για κάθε πόντο. Ο ΠΑΟΚ ζορίστηκε αρκετά απέναντι σε έναν σκληροτράχηλο αντίπαλο, ωστόσο κατάφερε να διαχειριστεί τις κρίσιμες στιγμές και να φύγει με το «διπλό» από το Σαράγεβο. Αυτή η νίκη επιτρέπει στον «Δικέφαλο του Βορρά» να διατηρήσει το αήττητο στον όμιλο του Eurocup, κάνοντας το 2/2.

Σημαντική ήταν η συμβολή παικτών όπως οι Ταϊρί, Χάτζινς και Φόστερ, οι οποίοι σημείωσαν διψήφιο αριθμό πόντων, ενώ ο Νικ Καλάθης ξεχώρισε για τις 7 ασίστ του, καθοδηγώντας την επίθεση της ομάδας.

Η εξέλιξη του πρώτου ημιχρόνου

Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε δυναμικά τον αγώνα, με τον Καλάθη να μοιράζει 4 ασίστ στα πρώτα λεπτά, οδηγώντας την ομάδα στο 8-13. Ωστόσο, η είσοδος του Άτιτς στην αναμέτρηση έδωσε λύσεις στην επίθεση της Μπόσνα, ενώ ο Χάτζινς απαντούσε για τους Θεσσαλονικείς, διαμορφώνοντας το 18-22. Οι φιλοξενούμενοι αντιμετώπισαν προβλήματα στην άμυνα κοντά στο καλάθι.

Ένα τρίποντο του Φόστερ έστειλε τη διαφορά για πρώτη φορά στο +7, κάνοντας το σκορ 18-25. Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι, με τους Πέρι και Πόποβιτς, κατάφεραν να επιστρέψουν και να ισοφαρίσουν σε 33-33. Ο ΠΑΟΚ στο ίδιο διάστημα ήταν άστοχος σε ανοικτά σουτ, αλλά ένα τρίποντο του Χάτζινς και η 6η ασίστ του Καλάθη οδήγησαν τον Μουρ στο 35-40, σκορ με το οποίο ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο.

Ανατροπή και αγωνία στην τρίτη περίοδο

Στην έναρξη του τρίτου δεκαλέπτου, ο ΠΑΟΚ μπήκε νωθρός στην άμυνα, επιτρέποντας στη Μπόσνα να περάσει μπροστά στο σκορ με τρίποντο του Τάλιτς, διαμορφώνοντας το 48-47. Σε εκείνο το σημείο, οι γηπεδούχοι έχασαν τον Πόποβιτς λόγω τραυματισμού, ο οποίος είχε προκαλέσει προβλήματα κοντά στο καλάθι.

Ο Ταϊρί έδωσε μια προσωρινή λύση από μακριά για το 52-51, αλλά η Μπόσνα κατάφερε να διευρύνει τη διαφορά, φτάνοντας στο 59-53. Με πιο άμεσο μπάσκετ και τις προσπάθειες των Όσμαν και Ταϊρί, οι φιλοξενούμενοι μείωσαν σε 59-57, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται με το σκορ 61-59 υπέρ της Μπόσνα.

Δραματικό φινάλε και η επικράτηση του ΠΑΟΚ

Στην τέταρτη περίοδο, το κοντό σχήμα του ΠΑΟΚ αποδείχθηκε αποδοτικό και στις δύο πλευρές του παρκέ, φέρνοντας την ομάδα μπροστά με 61-65. Ωστόσο, ο Ταϊρί έχασε την ψυχραιμία του σε κρίσιμο σημείο, επιτρέποντας στη Μπόσνα να μειώσει σε 66-67. Οι Καλάθης και Φόστερ ολοκλήρωσαν επιτυχημένα τις φάσεις τους, ανεβάζοντας το σκορ στο 68-71.

Ο Όσμαν με δύο βολές έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων (69-73), αλλά στη συνέχεια έχασε τη μπάλα, δίνοντας την ευκαιρία στους γηπεδούχους. Ο Πάιπς, ο οποίος είχε 9/9 βολές μέχρι εκείνο το σημείο, σημείωσε 1/2, διαμορφώνοντας το 72-73. Ο Ταϊρί, σε αντίθεση με τον Πάιπς, ευστόχησε, κάνοντας το 72-75. Στις τελευταίες στιγμές, ο Μουρ δεν έκανε φάουλ, ο Πάιπς αστόχησε σε τρίποντο, ο ΠΑΟΚ έχασε το ριμπάουντ, αλλά και ο Τάλιτς αστόχησε, με τη νίκη να καταλήγει στους «ασπρόμαυρους».

Οι πρωταγωνιστές και το μυστικό της νίκης

Ο Νικ Καλάθης αναδείχθηκε ως ο πολυτιμότερος παίκτης της αναμέτρησης, παρόλο που σημείωσε 4 πόντους, καθώς οι 7 ασίστ του και η συνολική του παρουσία στο παρκέ έδωσαν στον ΠΑΟΚ σαφώς καλύτερη επιθετική εικόνα. Ο Τσέντι Όσμαν ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας με 17 πόντους, αν και η εμφάνισή του χαρακτηρίστηκε ως λιγότερο «μεστή» σε σχέση με άλλες φορές.

Από την πλευρά της ηττημένης Μπόσνα, ο Σον Πάιπς ξεχώρισε με 16 πόντους. Η νίκη του ΠΑΟΚ οφείλεται κυρίως στο ότι έσφιξε πολύ την άμυνά του στην τέταρτη περίοδο και στο τέλος δεν πλήρωσε το γεγονός ότι δεν έκανε φάουλ σε κρίσιμες στιγμές.

Επόμενη δοκιμασία εκτός έδρας

Μετά την επιτυχημένη «απόδραση» από το Σαράγεβο, η ομάδα του Αντρέα Τρινκιέρι θα συνεχίσει την ευρωπαϊκή της πορεία την επόμενη εβδομάδα, αντιμετωπίζοντας εκτός έδρας τη Λιετκαμπέλις. Ο ΠΑΟΚ στοχεύει να διατηρήσει το νικηφόρο σερί του και στην επόμενη αναμέτρηση του Eurocup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta