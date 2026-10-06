Ο Πελίστρι του Παναθηναϊκού με ασίστ στη νίκη της Ουρουγουάης επί της Ινδίας

Ο Φακούντο Πελίστρι, ο εξτρέμ του Παναθηναϊκού, είχε ενεργό ρόλο στη φιλική αναμέτρηση της εθνικής ομάδας της Ουρουγουάης, η οποία αντιμετώπισε την Ινδία. Ο Ουρουγουανός ποδοσφαιριστής συνέβαλε με μία ασίστ στη μεγάλη νίκη της χώρας του με σκορ 6-1, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη στην Καλκούτα. Η συμμετοχή του ήταν καθοριστική για τη διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος, καθώς η ομάδα της Ουρουγουάης ολοκλήρωσε με αυτόν τον τρόπο τις φιλικές της υποχρεώσεις για τον μήνα Οκτώβριο.

Η συμμετοχή του Πελίστρι και η κρίσιμη ασίστ

Ο Φακούντο Πελίστρι, ο οποίος αγωνίζεται ως εξτρέμ στον Παναθηναϊκό, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα. Η είσοδός του στο ματς έγινε στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης, δίνοντάς του την ευκαιρία να πάρει πολύτιμο χρόνο συμμετοχής με την εθνική του ομάδα. Παρά το γεγονός ότι δεν ξεκίνησε βασικός, η παρουσία του ήταν αισθητή και καθοριστική στα τελευταία λεπτά του παιχνιδιού, συμβάλλοντας ενεργά στην επιθετική λειτουργία της Ουρουγουάης.

Συγκεκριμένα, ο Πελίστρι ήταν ο δημιουργός του έκτου γκολ της Ουρουγουάης, το οποίο σφράγισε την ευρεία νίκη. Στο 86ο λεπτό της φιλικής αναμέτρησης, ο Ουρουγουανός εξτρέμ έστρωσε την μπάλα έξω από την περιοχή στον συμπαίκτη του, Αγκίρε. Η πάσα του Πελίστρι βρήκε τον Αγκίρε σε πλεονεκτική θέση, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και ολοκλήρωσε τη φάση με ένα εξαιρετικό πλασέ, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα της αντίπαλης εστίας.

Το εντυπωσιακό σκορ και η συμβολή

Το πλασέ του Αγκίρε κατέληξε στα δίχτυα, διαμορφώνοντας έτσι το τελικό σκορ της αναμέτρησης σε 6-1 υπέρ της Ουρουγουάης. Αυτό το γκολ ήταν το έκτο για την ομάδα της Ουρουγουάης και επισφράγισε την κυριαρχική της εμφάνιση απέναντι στην Ινδία. Η ασίστ του Φακούντο Πελίστρι για το συγκεκριμένο τέρμα ήταν μία σημαντική στιγμή στην προσωπική του απόδοση, υπογραμμίζοντας την ικανότητά του να δημιουργεί ευκαιρίες για τους συμπαίκτες του.

Η συντριπτική νίκη με 6-1 δείχνει την ανωτερότητα της Ουρουγουάης σε αυτό το φιλικό παιχνίδι. Ο Πελίστρι, με την ενέργειά του και την τελική πάσα, συνέβαλε στην επίτευξη αυτού του εντυπωσιακού σκορ, προσθέτοντας το όνομά του στους παίκτες που ξεχώρισαν στην αναμέτρηση. Η συμβολή του στην επίτευξη του έκτου γκολ ήταν ένα από τα σημεία αναφοράς του αγώνα.

Η φιλική αναμέτρηση στην Καλκούτα και οι υποχρεώσεις της Ουρουγουάης

Η αναμέτρηση μεταξύ Ουρουγουάης και Ινδίας ήταν ένα φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στην πόλη της Καλκούτας. Αυτός ο αγώνας αποτέλεσε μέρος των φιλικών υποχρεώσεων της Ουρουγουάης για τον μήνα Οκτώβριο. Με τη λήξη αυτής της αναμέτρησης, η εθνική ομάδα της Ουρουγουάης ολοκλήρωσε τα προγραμματισμένα φιλικά της ματς για την συγκεκριμένη περίοδο, σημειώνοντας μια εμφατική νίκη που ενίσχυσε το ηθικό της ομάδας.

Η επιλογή της Ινδίας ως αντιπάλου σε φιλικό πλαίσιο έδωσε την ευκαιρία σε παίκτες όπως ο Φακούντο Πελίστρι να αγωνιστούν και να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε διεθνές επίπεδο. Η Ουρουγουάη έδειξε την ποιότητά της, επικρατώντας με ευρύ σκορ σε ένα παιχνίδι που είχε ως στόχο την προετοιμασία και τη δοκιμή σχημάτων και παικτών ενόψει μελλοντικών επίσημων αναμετρήσεων. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα θετικό σημάδι για την πορεία της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta