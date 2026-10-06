Νεϊμάρ σε Μέσι: «Ο κόσμος σε ευχαριστεί για όσα έκανες για το ποδόσφαιρο»

Ο Νεϊμάρ έστειλε το δικό του μήνυμα στον Λιονέλ Μέσι, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του για τη συνεισφορά του Αργεντινού σούπερ σταρ στο ποδόσφαιρο, ενόψει του τελευταίου του αγώνα με την εθνική ομάδα της χώρας του. Ο Βραζιλιάνος επιθετικός αποθέωσε τον πρώην συμπαίκτη του μέσα από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αναγνωρίζοντας την τεράστια κληρονομιά που αφήνει ο Μέσι.

Το «αντίο» του Μέσι στην εθνική Αργεντινής

Ο Λιονέλ Μέσι βρίσκεται σε προετοιμασία για το τελευταίο του παιχνίδι φορώντας το εθνόσημο στο στήθος. Ολόκληρος ο κόσμος του ποδοσφαίρου αναμένει να τον απολαύσει για μια τελευταία φορά με τη φανέλα της Αργεντινής, σε ένα γεγονός που σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής για τον θρύλο.

Φίλαθλοι, πρόεδροι, ποδοσφαιριστές, συμπαίκτες και αντίπαλοι, κάθε «υπηρέτης» του ποδοσφαίρου θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το «αντίο» του Λιονέλ Μέσι. Αυτό το ιστορικό παιχνίδι θα διεξαχθεί κόντρα στο Μπενίν, μπροστά σε ένα κοινό 85 χιλιάδων φιλάθλων, στο Μπουένος Άιρες.

Η κοινή πορεία και η φιλία με τον Νεϊμάρ

Ο Νεϊμάρ, ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές της γενιάς του, διατηρεί στενές φιλικές σχέσεις με τον Λιονέλ Μέσι, οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια της κοινής τους θητείας σε δύο από τους μεγαλύτερους συλλόγους της Ευρώπης. Οι δύο τους υπήρξαν συμπαίκτες τόσο στην Μπαρτσελόνα όσο και στην Παρί Σεν Ζερμέν, δημιουργώντας ένα από τα πιο τρομακτικά επιθετικά δίδυμα στην ιστορία του αθλήματος.

Για χρόνια, οι Λιονέλ Μέσι και Νεϊμάρ τρομοκρατούσαν τις αντίπαλες άμυνες στα πρωταθλήματα της La Liga και της Ligue 1, καθώς και στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, το Champions League. Η χημεία και η συνεργασία τους στο γήπεδο άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους, χαρίζοντας στους φιλάθλους μοναδικές στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας.

Το συγκινητικό μήνυμα του Νεϊμάρ

Τη στιγμή του φινάλε της πορείας του Μέσι με την εθνική Αργεντινής, ο Νεϊμάρ δεν ξέχασε τον παλιό του φίλο και συμπαίκτη. Μέσα από μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Βραζιλιάνος εξέφρασε τα συναισθήματά του, απευθύνοντας ένα μήνυμα γεμάτο σεβασμό και εκτίμηση.

Στο μήνυμά του, ο Νεϊμάρ ανέφερε χαρακτηριστικά: «Όποιος αγαπάει το ποδόσφαιρο έχει απολαύσει να σε βλέπει όλα αυτά τα χρόνια… Σήμερα είναι το τελευταίο σου παιχνίδι με τη φανέλα της εθνικής σου ομάδας, της χώρας σου, και ελπίζω να απολαύσεις κάθε δευτερόλεπτο και όλες οι τιμές και οι εκδηλώσεις που θα γίνουν σήμερα προς τιμήν σου να σε κάνουν χαρούμενο.»

Παγκόσμια ευγνωμοσύνη για τη συνεισφορά του Μέσι

Ο Νεϊμάρ συνέχισε το μήνυμά του, υπογραμμίζοντας ότι η ευγνωμοσύνη προς τον Λιονέλ Μέσι δεν περιορίζεται μόνο στην Αργεντινή, αλλά είναι παγκόσμια. «Δεν είναι μόνο η Αργεντινή που σε ευχαριστεί· όλος ο κόσμος σε ευχαριστεί για όλα όσα έχεις κάνει για το ποδόσφαιρο,» έγραψε ο Βραζιλιάνος αστέρας, αναδεικνύοντας την παγκόσμια απήχηση και τον αντίκτυπο του Μέσι.

Ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής ολοκλήρωσε το μήνυμά του με προσωπικές ευχαριστίες προς τον Μέσι: «Σε ευχαριστώ που με έκανες να αγαπήσω το ποδόσφαιρο ακόμα περισσότερο. Ήταν τιμή μου που έπαιξα απέναντί σου, και ακόμη μεγαλύτερη τιμή που έγραψα ιστορία μαζί σου. Σε ευχαριστώ, Λίο Μέσι.»

Με πληροφορίες από: Gazzetta