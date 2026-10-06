Το Περιστέρι ξεκίνησε εντυπωσιακά την αναμέτρηση με την Μπάμπεργκ

Το Περιστέρι πραγματοποίησε ένα ιδιαίτερα δυναμικό και εντυπωσιακό ξεκίνημα στην αναμέτρηση που δίνει κόντρα στην Μπάμπεργκ. Η ομάδα έδειξε από τα πρώτα λεπτά τις επιθετικές της διαθέσεις, καταφέρνοντας να επιτύχει ένα υψηλό σκορ στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα. Ο πλουραλισμός στην επίθεση ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά, καθώς οι παίκτες του προπονητή Βασίλη Ξανθόπουλου σκόραραν συνολικά 53 πόντους.

Εντυπωσιακή επίδοση στο πρώτο ημίχρονο

Η αναμέτρηση του Περιστερίου με την Μπάμπεργκ ξεκίνησε με τους γηπεδούχους να επιδεικνύουν ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα και ορμή στην επίθεση. Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με την ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου να έχει σημειώσει 53 πόντους, ένα σκορ που αντικατοπτρίζει πλήρως την επιθετική της δυναμική και την ικανότητά της να βρίσκει τον δρόμο προς το καλάθι.

Αυτή η αξιοσημείωτη επίδοση υπογραμμίζει τον πλουραλισμό που χαρακτήρισε το παιχνίδι των παικτών του Περιστερίου σε αυτό το κρίσιμο πρώτο μέρος. Η ικανότητα να βρίσκουν λύσεις από διαφορετικές πηγές και με ποικίλους τρόπους στην επίθεση συνέβαλε καθοριστικά στην επίτευξη αυτού του υψηλού αριθμού πόντων, δημιουργώντας ένα ισχυρό προβάδισμα.

Τα ποσοστά ευστοχίας

Πέρα από τον μεγάλο αριθμό πόντων που σημειώθηκαν, το Περιστέρι ξεχώρισε και για τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας που επέδειξε καθ' όλη τη διάρκεια του πρώτου ημιχρόνου. Οι γηπεδούχοι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στις προσπάθειές τους από κοντινή και μέση απόσταση, μετρώντας 14 εύστοχες προσπάθειες στα δίποντα σε σύνολο 23, ανεβάζοντας το ποσοστό τους στο εντυπωσιακό 60.8%.

Ανάλογη ήταν η θετική εικόνα και στις προσπάθειες από την περιφέρεια, όπου η ομάδα σημείωσε 5/11 τρίποντα, με ένα αξιόλογο ποσοστό ευστοχίας 45.5%. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή και αψεγάδιαστη ήταν η απόδοση από τη γραμμή των βολών, καθώς οι παίκτες του Περιστερίου ήταν αλάνθαστοι, εκτελώντας 10/10 βολές και διατηρώντας το ποσοστό τους στο απόλυτο 100%.

Ο ρόλος του Τάι Νίκολς

Στην εντυπωσιακή και παραγωγική επίδοση του Περιστερίου στο πρώτο ημίχρονο συνέβαλε σημαντικά ο παίκτης Τάι Νίκολς, ο οποίος αναδείχθηκε ως ο πρώτος σκόρερ της ομάδας στην ανάπαυλα. Ο Νίκολς σημείωσε 13 πόντους, επιδεικνύοντας την επιθετική του ικανότητα και την αποτελεσματικότητά του στην εκτέλεση.

Η συνεισφορά του Νίκολς ήταν καθοριστική για την επίτευξη του υψηλού σκορ και την οικοδόμηση της διαφοράς έναντι της Μπάμπεργκ. Η παρουσία του στην επίθεση έδωσε σημαντικές και ποιοτικές λύσεις στην ομάδα του Βασίλη Ξανθόπουλου, ενισχύοντας περαιτέρω τον πλουραλισμό που χαρακτήρισε το παιχνίδι της ομάδας στο πρώτο μέρος.

Η διαφορά στο σκορ

Χάρη στην επιθετική της παραγωγικότητα και τα υψηλά ποσοστά ευστοχίας, το Περιστέρι κατάφερε να αποκτήσει μια σημαντική και άνετη διαφορά στο σκορ μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Συγκεκριμένα, η ομάδα προηγήθηκε με 11 πόντους έναντι της Μπάμπεργκ, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 23-42 στο 20ο λεπτό του αγώνα.

Αυτή η διαφορά έδωσε ένα ισχυρό προβάδισμα και ψυχολογικό αβαντάζ στο Περιστέρι, θέτοντας τις βάσεις για την περαιτέρω εξέλιξη της αναμέτρησης με αισιοδοξία. Η συνολική εικόνα του αγώνα στο πρώτο μέρος έδειξε μια ομάδα με αυτοπεποίθηση, συνοχή και αποτελεσματικότητα, ικανή να επιβάλλει τον δικό της ρυθμό στο παιχνίδι.

Με πληροφορίες από: Gazzetta