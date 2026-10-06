Πρόκληση των Σκοπιανών στο ματς του Ηρακλή: Πανό με χάρτη της Βόρειας Μακεδονίας που φτάνει στη Χαλκιδική

Ο Ηρακλής βρέθηκε στα Σκόπια για την πρεμιέρα του στο FIBA Europe Cup, αντιμετωπίζοντας την ομάδα της ΜΖΤ Σκοπίων. Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ένα πανό με ξεκάθαρο προκλητικό χαρακτήρα αναρτήθηκε στις κερκίδες από τους φίλους των γηπεδούχων. Το πανό αυτό απεικόνιζε έναν επεκτατικό χάρτη, στον οποίο η Ελληνική Μακεδονία, συμπεριλαμβανομένης της Θεσσαλονίκης και της Χαλκιδικής, εμφανιζόταν ως τμήμα της Βόρειας Μακεδονίας. Η ενέργεια αυτή έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό.

Η αναμέτρηση και η ανάρτηση του πανό

Η ομάδα του Ηρακλή ταξίδεψε στα Σκόπια προκειμένου να δώσει την πρώτη της αναμέτρηση για τη διοργάνωση του FIBA Europe Cup. Εκεί, φιλοξενήθηκε από την τοπική ομάδα της ΜΖΤ Σκοπίων, σε ένα παιχνίδι που σηματοδότησε την έναρξη των υποχρεώσεών της.

Ωστόσο, η αθλητική αυτή συνάντηση επισκιάστηκε από ένα περιστατικό που έλαβε χώρα στις κερκίδες του γηπέδου. Ένα μεγάλο πανό αναρτήθηκε σε σημείο όπου βρίσκονταν οι οργανωμένοι οπαδοί της ΜΖΤ, προκαλώντας άμεσα αντιδράσεις.

Η ανάρτηση του συγκεκριμένου πανό χαρακτηρίστηκε από τις πληροφορίες ως μια ενέργεια με σαφή και ξεκάθαρο προκλητικό χαρακτήρα, που προκάλεσε μεγάλο προβληματισμό σε όσους το αντίκρισαν.

Το μήνυμα και ο επεκτατικός χάρτης

Το κεντρικό μήνυμα που ήταν γραμμένο στο πανό ανέφερε χαρακτηριστικά: «Το ιερό σου όνομα θα το υπερασπιστούμε σε όλο τον κόσμο». Από τις πηγές προκύπτει ότι το μήνυμα αυτό δεν αφορούσε την ίδια την ομάδα των Σκοπίων, αλλά τη χώρα τους.

Το μήνυμα συνοδευόταν από έναν χάρτη, ο οποίος δεν ήταν απλώς μια γεωγραφική απεικόνιση, αλλά ένας επεκτατικός χάρτης που εμφάνιζε εδάφη πέρα από τα σημερινά σύνορα της Βόρειας Μακεδονίας.

Η παρουσία αυτού του χάρτη δίπλα στο μήνυμα ενίσχυσε τον προκλητικό χαρακτήρα της ενέργειας, καθιστώντας σαφείς τις προθέσεις των δημιουργών του.

Ελληνικά εδάφη στον χάρτη

Ο χάρτης που αναρτήθηκε στις εξέδρες των Σκοπίων ήταν ιδιαίτερα προκλητικός, καθώς απεικόνιζε εδάφη που ανήκουν στην Ελλάδα ως μέρος της Βόρειας Μακεδονίας.

Συγκεκριμένα, ο χάρτης εμφάνιζε ολόκληρη την Ελληνική Μακεδονία, ξεκινώντας από τα σύνορα και φτάνοντας μέχρι τη Θεσσαλονίκη, αλλά και την περιοχή της Χαλκιδικής, ως τμήμα του κράτους των Σκοπίων.

Πέρα από τα ελληνικά εδάφη, ο χάρτης περιλάμβανε επίσης εδάφη που ανήκουν στη Βόρεια Μακεδονία, καθώς και τμήματα της Βουλγαρίας. Επιπλέον, απεικονίζονταν μικρά μέρη από τη Σερβία και την Αλβανία, συνθέτοντας μια ευρύτερη, επεκτατική απεικόνιση.

Προβληματισμός και πιθανές συνέπειες

Η προκλητικότατη αυτή κίνηση των οπαδών της ΜΖΤ Σκοπίων έχει προκαλέσει μεγάλο προβληματισμό στους κύκλους που παρακολούθησαν το γεγονός. Η σαφής εδαφική διεκδίκηση μέσω του χάρτη θεωρείται ιδιαίτερα σοβαρή.

Από τις πληροφορίες προκύπτει ότι η ενέργεια αυτή αναμένεται να φέρει κάποια τιμωρία για τον σύλλογο των γηπεδούχων. Η φύση και η έκταση της τιμωρίας δεν έχουν προσδιοριστεί, αλλά η ανάγκη για επιβολή κυρώσεων είναι εμφανής.

Παράλληλα, δημιουργείται προβληματισμός για το γεγονός ότι δεν υπήρξε καμία ενέργεια από τους αρμόδιους φορείς για την απομάκρυνση του πανό κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του αγώνα, επιτρέποντας την παραμονή του στις κερκίδες καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Newsit