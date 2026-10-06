Ο Λιονέλ Μέσι αποχαιρετά την εθνική Αργεντινής στο «Μονουμεντάλ»

Ο Λιονέλ Μέσι ετοιμάζεται να δώσει την τελευταία του παράσταση με τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής, σε ένα παιχνίδι που αναμένεται να είναι γεμάτο συγκίνηση. Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο ιστορικό στάδιο «Μονουμεντάλ», μπροστά σε περίπου 80.000 φιλάθλους που θα φωνάζουν το όνομά του. Αυτή η στιγμή σηματοδοτεί το τέλος μιας πορείας 21 ετών με την «Αλμπισελέστε», κλείνοντας οριστικά μια ολόκληρη εποχή για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Η τελευταία παράσταση στο «Μονουμεντάλ»

Ο Λιονέλ Μέσι, σε ηλικία 39 ετών, θα φορέσει για τελευταία φορά τη φανέλα της εθνικής Αργεντινής μπροστά στο κοινό της χώρας του. Η αναμέτρηση απέναντι στο Μπενίν είναι προγραμματισμένη για τις 7 Οκτωβρίου, στις 02:00, και θα αποτελέσει το τελευταίο του παιχνίδι με την «Αλμπισελέστε».

Το «Μονουμεντάλ» έχει επιλεγεί ως το ιδανικό σκηνικό για αυτόν τον αποχαιρετισμό, καθώς εκεί η εθνική ομάδα έχει πανηγυρίσει, έχει κλάψει και έχει γράψει σημαντικές σελίδες της ιστορίας της. Η τελευταία αυτή παράσταση αναμένεται να είναι όπως ακριβώς την ονειρεύτηκε ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής, με δάκρυα στα μάτια και μια ολόκληρη εξέδρα όρθια.

Μια διαδρομή 21 ετών γεμάτη συναισθήματα

Η πορεία του Λιονέλ Μέσι με την εθνική Αργεντινής διήρκεσε περισσότερο από δύο δεκαετίες, μια διαδρομή που χαρακτηρίστηκε από κάθε πιθανό συναίσθημα. Από την αποθέωση στην αμφισβήτηση και από την απογοήτευση στην παραίτηση, ο Μέσι έζησε τα πάντα με τη φανέλα της χώρας του.

Χρειάστηκαν χρόνια, χαμένοι τελικοί και τελικά μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες για να φτάσει η Αργεντινή από την αρχική αμφισβήτηση στην απόλυτη λατρεία προς τον ποδοσφαιριστή. Η λύτρωση και η κορυφή του κόσμου ήρθαν μετά από πολλές δοκιμασίες, καθιστώντας αυτή την τελευταία εμφάνιση ένα κλείσιμο κύκλου γεμάτο συμβολισμούς.

Η ιστορία του «Μονουμεντάλ»

Το στάδιο «Μονουμεντάλ» είναι κάτι πολύ περισσότερο από την έδρα της Ρίβερ Πλέιτ. Από τα εγκαίνιά του, που πραγματοποιήθηκαν στις 25 Μαΐου 1938, έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο σημαντικές στιγμές του αργεντίνικου αθλητισμού και πολιτισμού.

Σε αυτό το γήπεδο διεξήχθησαν οι πρώτοι Παναμερικανικοί Αγώνες το 1951. Επιπλέον, το 1978, το «Μονουμεντάλ» αποτέλεσε το επίκεντρο μιας ιστορικής βραδιάς για το αργεντίνικο ποδόσφαιρο, όταν η «Αλμπισελέστε» κατέκτησε για πρώτη φορά το Παγκόσμιο Κύπελλο, νικώντας την Ολλανδία με σκορ 3-1 στον τελικό.

Μεγάλες αθλητικές και πολιτιστικές στιγμές

Εκτός από την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η Αργεντινή πανηγύρισε στο ίδιο γήπεδο και την κατάκτηση του Copa América το 1959. Η Ρίβερ Πλέιτ έχει επίσης σηκώσει εκεί τρία από τα τέσσερα Copa Libertadores της, συγκεκριμένα το 1986, το 1996 και το 2015. Το τέταρτο Copa Libertadores της ομάδας, το 2018, κατακτήθηκε στο «Σαντιάγο Μπερναμπέου».

Η ιστορία του «Μονουμεντάλ» δεν περιορίζεται μόνο στο ποδόσφαιρο. Ο αγωνιστικός χώρος του έχει μετατραπεί πολλές φορές σε μια από τις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές της χώρας. Έχει φιλοξενήσει κορυφαίους καλλιτέχνες όπως ο Μάικλ Τζάκσον, η Μαντόνα, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ και οι Rolling Stones. Οι Coldplay, μάλιστα, πραγματοποίησαν εκεί μια πολυήμερη παρουσία με συναυλίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta