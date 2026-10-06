Νόβακ Τζόκοβιτς: Έφτασε τους 102 τίτλους σε μια 20ετή πορεία

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς έφτασε τους 102 τίτλους στην πλούσια καριέρα του, συνεχίζοντας μια θρυλική πορεία που μετρά πλέον δύο δεκαετίες στον χώρο του τένις. Ο Σέρβος αθλητής, ο οποίος τον Μάιο του 2025 συμπλήρωσε τα 38 του χρόνια, πανηγύρισε τον 102ο τίτλο του στο Πεκίνο. Η κατάκτηση αυτή έρχεται ως επιστέγασμα μιας σειράς επιτυχιών, που τον έχουν καθιερώσει ως έναν από τους κορυφαίους στην ιστορία του αθλήματος.

Το ορόσημο των 100 τίτλων

Η πορεία του Νόβακ Τζόκοβιτς προς το ορόσημο των 100 τίτλων ξεκίνησε να διαγράφεται με επιτυχία τον Μάιο του 2025. Εκείνη την περίοδο, ο Σέρβος αθλητής, σε ηλικία 38 ετών, κατέκτησε τον τίτλο στο ATP 250 της Γενεύης.

Με την επιτυχία αυτή, ο Τζόκοβιτς κατάφερε να γίνει ο τρίτος παίκτης στην ιστορία της Open Era που έφτασε σε αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό ορόσημο των 100 τίτλων. Στη σχετική λίστα, προηγήθηκαν δύο ακόμα θρύλοι του αθλήματος: ο Τζίμι Κόνορς, ο οποίος έχει στο ενεργητικό του 109 τίτλους, και ο Ρότζερ Φέντερερ, με 103 τίτλους συνολικά στην καριέρα του.

Η πορεία προς τους 102 τίτλους

Οι μήνες που ακολούθησαν την κατάκτηση του 100ού τίτλου βρήκαν τον Νόβακ Τζόκοβιτς να συνεχίζει αμείωτα την αύξηση της συλλογής του. Στις 22 Μαΐου του ίδιου έτους, ο Σέρβος τενίστας έκλεισε τα 39 του χρόνια, διατηρώντας ωστόσο σε υψηλά επίπεδα την αγωνιστική του φόρμα και την ανταγωνιστικότητά του.

Στις 8 Νοεμβρίου του 2025, ο Τζόκοβιτς πρόσθεσε έναν ακόμη τίτλο στην τροπαιοθήκη του, κατακτώντας το ATP 250 της Αθήνας. Οι αγώνες αυτοί διεξήχθησαν στις εγκαταστάσεις του ΟΑΚΑ, προσφέροντας στον Σέρβο έναν ακόμα θρίαμβο. Λίγο αργότερα, αναδείχθηκε πρωταθλητής για έβδομη φορά στο ATP 500 του Πεκίνου, φτάνοντας έτσι συνολικά τους 102 τίτλους στην εντυπωσιακή καριέρα του.

Η αρχή μιας λαμπρής καριέρας

Το μακρύ και επιτυχημένο ταξίδι του Νόβακ Τζόκοβιτς στον κόσμο του επαγγελματικού τένις ξεκίνησε το 2006. Τότε, σε ηλικία μόλις 19 ετών, ο Σέρβος αθλητής κατάφερε να κατακτήσει τους πρώτους του τίτλους, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας λαμπρής πορείας.

Οι πρώτες αυτές σημαντικές επιτυχίες σημειώθηκαν σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις: στο Μετς της Γαλλίας και στο Άμερσφορτ της Ολλανδίας. Από εκείνη τη χρονιά και μέχρι σήμερα, ο Τζόκοβιτς συνεχίζει αδιάκοπα να εμπλουτίζει τη συλλογή του με νέους τίτλους. Η πιο παραγωγική του χρονιά, ως προς τον αριθμό των κατακτήσεων, ήταν το 2015, όταν κέρδισε συνολικά 11 τίτλους.

Τα ρεκόρ και οι διακρίσεις

Κατά τη διάρκεια αυτής της μακράς και γεμάτης επιτυχίες διαδρομής, ο Νόβακ Τζόκοβιτς έχει επιτύχει πληθώρα ρεκόρ και διακρίσεων που τον κατατάσσουν στην κορυφή του αθλήματος. Κατέχει τον μεγαλύτερο αριθμό τίτλων Grand Slam στην ιστορία, με συνολικά 24 κατακτήσεις.

Επιπλέον, ο Σέρβος τενίστας αποτελεί τον μοναδικό παίκτη που έχει καταφέρει να κερδίσει και τα τέσσερα Grand Slam τουλάχιστον τρεις φορές, επιδεικνύοντας μια μοναδική κυριαρχία. Στη συλλογή των επιτευγμάτων του περιλαμβάνονται επίσης οι περισσότεροι τίτλοι στα ATP Finals, φτάνοντας τους επτά, καθώς και οι περισσότεροι τίτλοι στα Masters, όπου έχει κατακτήσει 40 τρόπαια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta