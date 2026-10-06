Ο Τζόρνταν δώρισε 10 εκατομμύρια δολάρια στο UNC προς τιμήν της μητέρας του

Ο Μάικλ Τζόρνταν, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως ο καλύτερος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών, προχώρησε σε μια σημαντική κίνηση προσφοράς. Αποφάσισε να ενισχύσει τη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας (UNC) με μια γενναιόδωρη δωρεά. Η κίνηση αυτή αποτελεί φόρο τιμής στη μητέρα του, Ντελόρις Τζόρνταν, η οποία υπήρξε φοιτήτρια του συγκεκριμένου πανεπιστημίου.

Η μεγαλύτερη δωρεά στην ιστορία της σχολής

Η δωρεά ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων που πραγματοποίησε ο Μάικλ Τζόρνταν αποτελεί την πιο μεγάλη μεμονωμένη προσφορά στην ιστορία της Σχολής Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου της Βόρειας Καρολίνας. Αυτό το σημαντικό ποσό αναμένεται να διευρύνει την εμβέλεια και την επίδραση του Κέντρου Παγκόσμιων Καινοτομιών Κοινωνικής Ανάπτυξης, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του πανεπιστημίου.

Στο πλαίσιο αυτής της δωρεάς, το εν λόγω κέντρο θα μετονομαστεί σε Deloris P. Jordan Global Social Development Innovations Center and the Jordan Institute for Families. Η μετονομασία αυτή τιμά τη μητέρα του θρυλικού αθλητή και σηματοδοτεί τη δέσμευση για την ενίσχυση των δράσεων κοινωνικής ανάπτυξης. Παράλληλα, η δωρεά θα παράσχει οικονομικές υποτροφίες σε μεταπτυχιακούς φοιτητές της Κοινωνικής Εργασίας, στηρίζοντας έτσι την επόμενη γενιά επαγγελματιών του κλάδου.

Φόρος τιμής στη Ντελόρις Τζόρνταν

Η απόφαση του Μάικλ Τζόρνταν να ενισχύσει τη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του UNC έχει βαθιά προσωπική σημασία, καθώς αποτελεί έναν τρόπο να τιμήσει τη μητέρα του, Ντελόρις Τζόρνταν. Η Ντελόρις Τζόρνταν είχε φοιτήσει στο συγκεκριμένο πανεπιστήμιο για μια περίοδο τεσσάρων ετών, από το 1981 έως και το 1984, δημιουργώντας μια ισχυρή σύνδεση με το ίδρυμα.

Στη δήλωσή του, ο Μάικλ Τζόρνταν τόνισε τη φιλοσοφία της μητέρας του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η μητέρα μου πίστευε πάντα στη δύναμη της προσφοράς στα παιδιά, τις οικογένειες και τις κοινότητες, και αφιέρωσε τη ζωή της κάνοντας αυτή την πίστη πράξη». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τις αξίες που πρέσβευε η Ντελόρις Τζόρνταν και οι οποίες ενέπνευσαν την ενέργεια του γιου της.

Η σημασία της προσφοράς και η στήριξη των κοινωνικών λειτουργών

Ο Μάικλ Τζόρνταν εξέφρασε τη σημασία που έχει για τον ίδιο και την οικογένειά του η συγκεκριμένη δωρεά. «Το να τιμήσω τη διαδρομή της μέσω αυτής της δωρεάς στη Σχολή Κοινωνικής Εργασίας του UNC έχει βαθιά σημασία για μένα και την οικογένειά μου», ανέφερε, τονίζοντας τον προσωπικό και συναισθηματικό αντίκτυπο της πράξης του.

Ο θρύλος του μπάσκετ δεν παρέλειψε να εκφράσει την υπερηφάνειά του για το έργο των κοινωνικών λειτουργών. «Είμαι υπερήφανος που στηρίζω τους κοινωνικούς λειτουργούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή κάθε μέρα, βοηθώντας τους ανθρώπους να ξεπερνούν τις προκλήσεις, να βρίσκουν ευκαιρίες και να χτίζουν ισχυρότερες κοινότητες», δήλωσε. Με αυτή τη δήλωση, αναγνώρισε τον καθοριστικό ρόλο που διαδραματίζουν οι κοινωνικοί λειτουργοί στην αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και στην ενίσχυση του κοινωνικού ιστού.

Ελπίδα για το μέλλον της κοινωνικής εργασίας

Ο Μάικλ Τζόρνταν ολοκλήρωσε τη δήλωσή του εκφράζοντας την ελπίδα του για το μέλλον της κοινωνικής εργασίας. «Ελπίζω αυτή η προσφορά να επιτρέψει σε περισσότερους φοιτητές να ακολουθήσουν αυτό το σπουδαίο έργο», κατέληξε. Η ευχή του αυτή συνδέεται άμεσα με την παροχή οικονομικών υποτροφιών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές Κοινωνικής Εργασίας, οι οποίες θα τους δώσουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να προσφέρουν στην κοινωνία.

Η δωρεά του Μάικλ Τζόρνταν αναμένεται να έχει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο, ενισχύοντας τόσο την εκπαίδευση όσο και την πρακτική εφαρμογή της κοινωνικής εργασίας. Μέσω της στήριξης των φοιτητών και της διεύρυνσης των δυνατοτήτων του κέντρου, το Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας θα μπορέσει να συνεχίσει να παράγει έργο που αντανακλά τις αξίες της προσφοράς και της κοινωνικής ανάπτυξης, τιμώντας παράλληλα τη μνήμη της Ντελόρις Τζόρνταν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta