Ο Μάικ Μπράουν αποθέωσε τους Σίξερς και τον ΛεΜπρόν Τζέιμς

Ο προπονητής των Νικς, Μάικ Μπράουν, μίλησε με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια για τους Σίξερς, μετά την αναμέτρηση των δύο ομάδων στην pre-season του NBA. Παράλληλα, ο Μπράουν έκανε ειδική αναφορά στον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τονίζοντας την ανθεκτικότητα και το υψηλό επίπεδο στο οποίο αγωνίζεται παρά την ηλικία του.

Η κυριαρχία των Σίξερς στην pre-season

Οι Σίξερς επέδειξαν εξαιρετική απόδοση στο παιχνίδι τους απέναντι στους Νικς, στα πλαίσια της pre-season του NBA. Η ομάδα της Φιλαδέλφειας κατάφερε να επιβάλει τον ρυθμό της καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, φτάνοντας με άνεση στη νίκη με τελικό σκορ 120-97 επί των πρωταθλητών.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Μάικ Μπράουν, προπονητής των Νικς, δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τους αντιπάλους. Χαρακτήρισε τους Σίξερς ως μία ομάδα γεμάτη All-Star παίκτες, υπογραμμίζοντας την ποιότητα και το βάθος του ρόστερ τους.

Μία ομάδα γεμάτη «αστέρες»

Ο Μάικ Μπράουν αναφέρθηκε εκτενώς στην ποιότητα των Σίξερς, λέγοντας: «Εννοώ, κοιτάς το ρόστερ τους και βλέπεις: πολλαπλούς All-Star, πολλαπλούς All-Star, πολλαπλούς All-Star, έναν MVP, MVP, MVP». Θυμήθηκε επίσης μία συμβουλή που είχε λάβει από τον Πόποβιτς, όταν ήταν βοηθός του.

Ο Πόποβιτς είχε τονίσει τη διαφορά ανάμεσα στο να έχεις δύο All-Star στην ομάδα σου και στο να έχεις τρεις. Συγκεκριμένα, είχε πει: «Χρειαζόμαστε τουλάχιστον τρεις NBA All-Star, και όχι παίκτες που θα γίνουν All-Star μία φορά, αλλά παίκτες που θα είναι σταθερά All-Star, για να κατακτήσουμε ένα πρωτάθλημα». Αυτή η δήλωση έγινε την εποχή που αντιμετώπιζαν τον Κόμπι και τον Σακίλ και την ομάδα τους.

Σύγκριση με την εποχή του ΛεΜπρόν στο Μαϊάμι

Συνεχίζοντας την ανάλυσή του για τους Σίξερς, ο Μάικ Μπράουν σημείωσε ότι η τωρινή ομάδα της Φιλαδέλφειας διαθέτει τόσους All-Star – ή παίκτες αυτού του επιπέδου – όσους είχαν τότε στο Μαϊάμι, όταν ο ΛεΜπρόν βρισκόταν εκεί. Αυτό υποδηλώνει το υψηλό επίπεδο ταλέντου που έχει συγκεντρωθεί στο ρόστερ τους.

Ο Μπράουν επαίνεσε επίσης τον προπονητή των Σίξερς, Νικ Νερς, λέγοντας ότι κάνει εξαιρετική δουλειά και είναι προπονητής επιπέδου πρωταθλητισμού. Κατά τη γνώμη του, οι Σίξερς θα είναι σίγουρα μία από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν την Ανατολή, καθώς «τα πράγματα έγιναν πλέον πιο δύσκολα για όλους, με την ομάδα που δημιούργησαν εκεί».

Η «μη ανθρώπινη» αντοχή του ΛεΜπρόν Τζέιμς

Εκτός από τους Σίξερς, ο Μάικ Μπράουν έκανε ειδική αναφορά στον ΛεΜπρόν Τζέιμς και την απίστευτη πορεία του. Χαρακτήρισε την 24η σεζόν του ΛεΜπρόν ως κάτι απίστευτο και πρωτοφανές, τονίζοντας ότι «δεν είναι ανθρώπινο».

Ο Μπράουν παρομοίασε την περίπτωση του ΛεΜπρόν με αυτή του Γουεμπανιάμα, για τον οποίο ο κόσμος λέει ότι δεν είναι ανθρώπινος εξαιτίας όσων μπορεί να κάνει για το μέγεθός του. Ο προπονητής των Νικς υπογράμμισε ότι ο ΛεΜπρόν πρέπει να ενταχθεί στην ίδια κατηγορία, λόγω της ανθεκτικότητάς του και του γεγονότος ότι συνεχίζει να αγωνίζεται σε τόσο υψηλό επίπεδο σε αυτή την ηλικία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta