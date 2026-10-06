Σάκοτα: «Πάντα έχουμε υψηλές φιλοδοξίες και δεν το κρύβουμε»

Ο προπονητής της ΑΕΚ, Ντράγκαν Σάκοτα, προχώρησε σε δηλώσεις ενόψει της πρεμιέρας της ομάδας στο Basketball Champions League. Η «Ένωση» ετοιμάζεται για την πρώτη της ευρωπαϊκή δοκιμασία, αντιμετωπίζοντας τη Σαλόν Βίλπας. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 7 Οκτωβρίου, στις 19:00, και θα διεξαχθεί στη SUNEL Arena. Ο Σάκοτα αναφέρθηκε στις υψηλές φιλοδοξίες της ομάδας και στον τρόπο προσέγγισης του επικείμενου αγώνα.

Οι φιλοδοξίες της ΑΕΚ στο Basketball Champions League

Ο Ντράγκαν Σάκοτα τόνισε ότι η ΑΕΚ ξεκινά τους αγώνες της στο Basketball Champions League με συγκεκριμένους στόχους. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά, «πάντα έχουμε υψηλές φιλοδοξίες και δεν το κρύβουμε». Η ομάδα θα επιδιώξει να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε αυτή τη διοργάνωση.

Ο προπονητής της «Ένωσης» υπογράμμισε ότι το Basketball Champions League αποτελεί έναν πολύ μεγάλο στόχο για την ομάδα. Ειδικότερα, φέτος υπάρχει και μια σημαντική πρόκληση που αναμένεται να αναδειχθεί προς το τέλος της διαδρομής της διοργάνωσης. Αυτή η πρόκληση προσδίδει επιπλέον κίνητρο και βαρύτητα στην προσπάθεια της ΑΕΚ.

Ο άμεσος στόχος και η απαιτούμενη προσέγγιση

Παρά τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες, ο Ντράγκαν Σάκοτα επισήμανε την ανάγκη να εστιάσει η ομάδα στους πιο άμεσους στόχους. «Στην παρούσα φάση, όμως, πρέπει να κοιτάμε πιο κοντά», δήλωσε ο προπονητής. Η άμεση προτεραιότητα για την ΑΕΚ είναι η κατάκτηση της πρώτης θέσης στον Όμιλο της, κατά τη διάρκεια της κανονικής περιόδου του Basketball Champions League.

Για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, ο Σάκοτα υπογράμμισε ότι η διαδικασία απαιτεί συγκεκριμένες αρετές. Συγκεκριμένα, τόνισε την ανάγκη για σοβαρότητα και ταπεινότητα από τους παίκτες. Παράλληλα, πρόσθεσε ότι είναι φυσικό και απαραίτητο η ομάδα να διαθέτει ενθουσιασμό για τους αγώνες που έρχονται.

Η ανάλυση της αντιπάλου, Σαλόν Βίλπας

Σε ό,τι αφορά τις αντίπαλες ομάδες, ο Ντράγκαν Σάκοτα παραδέχθηκε ότι δεν υπάρχει πλήρης εικόνα για τις περισσότερες από αυτές. Ωστόσο, για την πρώτη αντίπαλο, τη Σαλόν Βίλπας, η κατάσταση είναι διαφορετική. Η ΑΕΚ διαθέτει περισσότερες πληροφορίες για την γαλλική ομάδα, καθώς αυτή συμμετείχε στην προκριματική φάση του θεσμού.

Ο προπονητής της ΑΕΚ στάθηκε ιδιαίτερα στην επιτυχία της Σαλόν Βίλπας στην προκριματική φάση. Όπως ανέφερε, η γαλλική ομάδα άφησε εκτός συνέχειας τρεις άλλες ομάδες, κάτι που χαρακτήρισε ως «μεγάλη επιτυχία». Αυτό το γεγονός καθιστά τη Σαλόν Βίλπας έναν υπολογίσιμο αντίπαλο, που δεν πρέπει να υποτιμηθεί.

Επιπλέον, ο Σάκοτα προχώρησε σε μια σύντομη ανάλυση του ρόστερ της Σαλόν Βίλπας. Περιέγραψε το ρόστερ ως «αξιόλογο», από το οποίο ξεχωρίζουν κυρίως δύο παίκτες. Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε έναν «ρούκι», έναν νεαρό παίκτη, για τον οποίο δήλωσε ότι «το μέλλον του ανήκει», υποδηλώνοντας το ταλέντο και τις προοπτικές του.

Απαιτούμενη προσοχή και σεβασμός στη διοργάνωση

Κλείνοντας τις δηλώσεις του, ο Ντράγκαν Σάκοτα επανέλαβε την κεντρική του θέση σχετικά με την προσέγγιση της ΑΕΚ στους αγώνες του Basketball Champions League. «Ξαναλέω λοιπόν… Απαιτείται να δείξουμε απόλυτη προσοχή και το δέοντα σεβασμό στη διοργάνωση», δήλωσε εμφατικά.

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο προπονητής στην πειθαρχία και την συγκέντρωση, ειδικά στην αρχή της ευρωπαϊκής πορείας της ομάδας. Το πρώτο αυτό τεστ κόντρα στη Σαλόν Βίλπας θεωρείται κρίσιμο για την έναρξη της προσπάθειας της ΑΕΚ στο BCL.

Με πληροφορίες από: Gazzetta