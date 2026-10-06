Επεισόδιο σε φιλικό στην Κύπρο: Ο Τσιγκρίνσκι βλέπει την πόρτα της εξόδου από την Κρασάβα

Ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, ο οποίος βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο της κυπριακής ομάδας Κρασάβα ENY Ύψωνα ως βοηθός προπονητή, ενεπλάκη σε σοβαρό επεισόδιο κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα με τον ΑΠΟΕΛ. Το περιστατικό, που συνέβη στις 3 Οκτωβρίου στο Αθλητικό Κέντρο του ΑΠΟΕΛ στον Αρχάγγελο, οδήγησε την Κρασάβα να εκδώσει ανακοίνωση ζητώντας δημόσια συγγνώμη. Μαζί με τον Τσιγκρίνσκι, στο επεισόδιο συμμετείχαν ο ποδοσφαιριστής Γεβγκένι Σερντιούκ και ο μάνατζερ Άλεξ Πάνκοβ, με τις εξελίξεις να θέτουν σε αμφιβολία το μέλλον του Ουκρανού στον σύλλογο.

Το επεισόδιο στον Αρχάγγελο

Ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, ο οποίος έχει περάσει και από τον πάγκο του Άρη ως βοηθός του Μανόλο Χιμένεθ, βρέθηκε στο επίκεντρο σοβαρού περιστατικού κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα της Κρασάβα ENY Ύψωνα με τον ΑΠΟΕΛ. Το συμβάν έλαβε χώρα στις 3 Οκτωβρίου, στο Αθλητικό Κέντρο του ΑΠΟΕΛ, που βρίσκεται στην περιοχή του Αρχαγγέλου.

Στο περιστατικό, πέρα από τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ και της Μπαρτσελόνα, συμμετείχαν και δύο ακόμη άτομα από την πλευρά της Κρασάβα: ο ποδοσφαιριστής της ομάδας, Γεβγκένι Σερντιούκ, καθώς και ο μάνατζερ, Άλεξ Πάνκοβ. Η εμπλοκή των τριών προσώπων στον φιλικό αγώνα προκάλεσε ένταση και οδήγησε σε άμεσες αντιδράσεις από τον κυπριακό σύλλογο.

Η άμεση αντίδραση της Κρασάβα

Μετά την αποκάλυψη του σοβαρού επεισοδίου, η διοίκηση της Κρασάβα ENY Ύψωνα προχώρησε άμεσα στην έκδοση ανακοίνωσης. Μέσω αυτής, ο κυπριακός σύλλογος εξέφρασε την ειλικρινή του απολογία προς τη διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο, τους ποδοσφαιριστές και ολόκληρη την οικογένεια του ΑΠΟΕΛ για την απαράδεκτη συμπεριφορά των εμπλεκομένων.

Η ανακοίνωση καταδίκασε απερίφραστα τη συμπεριφορά των Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι, Γεβγκένι Σερντιούκ και Άλεξ Πάνκοβ, τονίζοντας ότι δεν υπάρχουν δικαιολογίες ή ελαφρυντικά για το συμβάν. Παράλληλα, η ομάδα γνωστοποίησε ότι το περιστατικό έχει ήδη παραπεμφθεί στα αρμόδια εσωτερικά πειθαρχικά όργανα του συλλόγου για περαιτέρω διερεύνηση και την επιβολή των προβλεπόμενων συνεπειών.

Οι αρχές και οι αξίες του κυπριακού συλλόγου

Στην ανακοίνωσή της, η Κρασάβα ENY Ύψωνα υπογράμμισε τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες που πρεσβεύει ως σύλλογος. Η ομάδα δήλωσε ότι βασίζεται στη φιλία, την ειρήνη, τον αμοιβαίο σεβασμό και το αθλητικό ήθος. Αυτές οι αρχές αποτελούν τον πυρήνα της φιλοσοφίας του συλλόγου, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Το συγκεκριμένο περιστατικό, στο οποίο ενεπλάκησαν μέλη του τεχνικού επιτελείου και ένας ποδοσφαιριστής, προσβάλλει βαθύτατα τον σύλλογο και αντιβαίνει πλήρως στις διακηρυγμένες αρχές και αξίες του. Η Κρασάβα εξέφρασε τη λύπη της για την προσβολή και την ένταση που προκλήθηκαν, επαναλαμβάνοντας τη συγγνώμη της προς τον ΑΠΟΕΛ και τους ανθρώπους του, προς τους οποίους ο σεβασμός της είναι δεδομένος.

Το μέλλον του Τσιγκρίνσκι στην ομάδα

Μετά τον «χαμό» που προκλήθηκε από το σοβαρό επεισόδιο, η θέση του Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι στο τεχνικό επιτελείο της Κρασάβα ENY Ύψωνα φαίνεται να είναι επισφαλής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η καρέκλα του Ουκρανού «τρίζει» επικίνδυνα, και όπως όλα δείχνουν, ο χρόνος του στον κυπριακό σύλλογο μετράει αντίστροφα, με την αποχώρησή του να θεωρείται πιθανή.

Η κατάσταση αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η Κρασάβα έχει ήδη ένα δύσκολο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα, έχοντας σημειώσει τέσσερις ήττες. Το σοβαρό αυτό περιστατικό, σε συνδυασμό με τα αρνητικά αποτελέσματα, ενδέχεται να οδηγήσει τη διοίκηση σε αλλαγές στο τεχνικό επιτελείο, με τον Τσιγκρίνσκι να αναμένεται να αποχαιρετήσει τον σύλλογο.

Το πέρασμα του Ουκρανού από Ελλάδα και Ευρώπη

Ο Ντμίτρο Τσιγκρίνσκι είναι ένα όνομα γνωστό στον ελληνικό φίλαθλο κοινό, καθώς είχε προηγούμενο πέρασμα από την Ελλάδα. Συγκεκριμένα, είχε διατελέσει βοηθός προπονητή στον πάγκο του Άρη, συνεργαζόμενος με τον Μανόλο Χιμένεθ. Η παρουσία του στην Ελλάδα δεν περιορίζεται μόνο σε αυτή την ιδιότητα, καθώς στο παρελθόν υπήρξε και ποδοσφαιριστής.

Ο Ουκρανός αμυντικός έχει αγωνιστεί σε υψηλό επίπεδο, φορώντας τη φανέλα μεγάλων ευρωπαϊκών συλλόγων. Μεταξύ αυτών, ξεχωρίζουν η θητεία του στην ΑΕΚ, όπου ήταν αγαπητός στους φιλάθλους, αλλά και το πέρασμά του από την Μπαρτσελόνα, μια από τις κορυφαίες ομάδες παγκοσμίως. Η πορεία του αυτή τον καθιστά μια αναγνωρίσιμη φιγούρα στον χώρο του ποδοσφαίρου.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta