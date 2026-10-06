Ο Κολοσσός Ρόδου έτοιμος για την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο Europe Cup

Ο Κολοσσός Ρόδου βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα για την πρώτη του ευρωπαϊκή αναμέτρηση της φετινής σεζόν, υποδεχόμενος την Κραϊόβα. Η αναμέτρηση αυτή αποτελεί την πρεμιέρα του συλλόγου στο Europe Cup και διεξάγεται την Τετάρτη, στις 7 Οκτωβρίου, με ώρα έναρξης 18:00. Η ομάδα της Ρόδου, μετά την επιτυχημένη έναρξη των υποχρεώσεών της στην GBL, στρέφει πλέον την προσοχή της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, με στόχο ένα θετικό ξεκίνημα.

Η πρώτη ευρωπαϊκή πρόκληση

Η ομάδα του Κολοσσού Ρόδου ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Κραϊόβα σε ένα παιχνίδι που σηματοδοτεί την έναρξη της ευρωπαϊκής της πορείας για τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Ο αγώνας, ο οποίος θα διεξαχθεί στην έδρα του Κολοσσού, αποτελεί την πρώτη αγωνιστική του Europe Cup. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου, στις 18:00, και αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον των φιλάθλων του μπάσκετ.

Για τον Κολοσσό, η συμμετοχή στο Europe Cup αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία να δοκιμάσει τις δυνάμεις του σε διεθνές επίπεδο. Η προετοιμασία της ομάδας έχει επικεντρωθεί σε αυτή την αναμέτρηση, με τους παίκτες και το τεχνικό επιτελείο να εργάζονται εντατικά για να παρουσιάσουν το καλύτερο δυνατό πρόσωπο απέναντι στον αντίπαλό τους.

Οι δηλώσεις του Ζώη Καράμπελα

Ο Ζώης Καράμπελας, ένας εκ των παικτών του Κολοσσού, μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου ενόψει της επικείμενης ευρωπαϊκής πρεμιέρας. Στις δηλώσεις του, ο Καράμπελας υπογράμμισε την πλήρη ετοιμότητα όλων των μελών της ομάδας για αυτή τη σημαντική αναμέτρηση. Τόνισε την ανάγκη για ενέργεια και συγκέντρωση από το πρώτο κιόλας λεπτό του αγώνα.

«Είναι το πρώτο μας ευρωπαϊκό παιχνίδι και θέλουμε να μπούμε από την αρχή με ενέργεια και συγκέντρωση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Καράμπελας. Η δήλωσή του αντικατοπτρίζει το κλίμα αποφασιστικότητας που επικρατεί στις τάξεις της ομάδας, καθώς όλοι οι παίκτες είναι αποφασισμένοι να ξεκινήσουν δυναμικά τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις.

Επίγνωση του αντιπάλου και στόχος ο ρυθμός

Ο Ζώης Καράμπελας αναφέρθηκε επίσης στην γνώση που έχει η ομάδα για τον αντίπαλό της, την Κραϊόβα. Όπως δήλωσε, «Ξέρουμε τον αντίπαλο μας, είμαστε προετοιμασμένοι για ένα σκληρό παιχνίδι». Αυτό υποδηλώνει ότι έχει γίνει ενδελεχής ανάλυση του τρόπου παιχνιδιού της Κραϊόβα, με στόχο την αποτελεσματική αντιμετώπισή της στο παρκέ.

Ένας βασικός στόχος για τον Κολοσσό, σύμφωνα με τον Καράμπελα, είναι η επιβολή του δικού του ρυθμού παιχνιδιού, ειδικά στην έδρα του. «Στην έδρα μας θέλουμε να επιβάλουμε τον ρυθμό μας», επεσήμανε, δείχνοντας την πρόθεση της ομάδας να εκμεταλλευτεί το πλεονέκτημα της έδρας και να κυριαρχήσει στον αγώνα. Η παρουσία του κόσμου αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προσπάθεια.

Η δύναμη του κόσμου και η ενότητα

Ο παίκτης του Κολοσσού δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη σημασία της στήριξης των φιλάθλων. «Θα τα δώσουμε όλα μαζί με τον κόσμο στο πλευρό μας!», δήλωσε ο Ζώης Καράμπελας, τονίζοντας την αμοιβαία σχέση μεταξύ ομάδας και φιλάθλων. Η παρουσία και η ενθάρρυνση του κοινού θεωρούνται καθοριστικές για την επίτευξη του στόχου, ειδικά σε μια τόσο σημαντική ευρωπαϊκή αναμέτρηση.

Η ενότητα μεταξύ παικτών, τεχνικού επιτελείου και φιλάθλων αποτελεί ένα από τα δυνατά σημεία του Κολοσσού. Η ομάδα ευελπιστεί ότι η ατμόσφαιρα στην έδρα της θα είναι θερμή και θα δώσει την απαραίτητη ώθηση στους παίκτες για να διεκδικήσουν τη νίκη στην πρεμιέρα του Europe Cup.

Το θετικό ξεκίνημα στην GBL

Πριν από την ευρωπαϊκή του πρεμιέρα, ο Κολοσσός Ρόδου είχε ήδη ξεκινήσει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις στο ελληνικό πρωτάθλημα, την GBL. Η ομάδα κατάφερε να σημειώσει μια σημαντική νίκη στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, επικρατώντας της Δόξας Λευκάδας. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα έχει συμβάλει στη διαμόρφωση ενός καλού κλίματος και στην ενίσχυση της ψυχολογίας των παικτών ενόψει των επερχόμενων προκλήσεων.

Η νίκη στην GBL δείχνει ότι ο Κολοσσός βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση και έχει αποκτήσει ρυθμό. Αυτό το μομέντουμ αναμένεται να μεταφερθεί και στον ευρωπαϊκό αγώνα, δίνοντας στην ομάδα της Ρόδου την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αντιμετωπίσει την Κραϊόβα και να διεκδικήσει τη νίκη στην πρώτη της εμφάνιση στο Europe Cup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta