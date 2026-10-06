Χωρίς τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο η αναμνηστική φωτογραφία των μετόχων της Euroleague

Χωρίς την παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, πραγματοποιήθηκε η αναμνηστική φωτογραφία των μετόχων της EuroLeague. Η φωτογράφιση έλαβε χώρα αμέσως μετά την ολοκλήρωση του συνεδρίου της διοργάνωσης, το οποίο φιλοξενήθηκε στις όχθες της λίμνης Κόμο. Η απουσία του κ. Γιαννακόπουλου από το συγκεκριμένο στιγμιότυπο αποτέλεσε ένα από τα σημεία που παρατηρήθηκαν κατά τη λήξη της συνάντησης των εκπροσώπων των ομάδων.

Η ολοκλήρωση του συνεδρίου στη λίμνη Κόμο

Οι εργασίες του συνεδρίου της EuroLeague, στο οποίο συμμετείχαν οι μέτοχοι των ομάδων που απαρτίζουν την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση μπάσκετ, ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Η σημαντική αυτή συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ένα ειδυλλιακό τοπίο, στην περιοχή της λίμνης Κόμο, όπου οι εκπρόσωποι των συλλόγων είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις για διάφορα ζητήματα που αφορούν το μέλλον και την περαιτέρω ανάπτυξη της EuroLeague.

Μετά το πέρας των συζητήσεων και την ολοκλήρωση των εργασιών, η EuroLeague προχώρησε σε μία επίσημη ανακοίνωση. Μέσω αυτής της ανακοίνωσης, η διοργανώτρια αρχή έκανε γνωστή τη θέση της, όπως αυτή διαμορφώθηκε από τις αποφάσεις και τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης των μετόχων των ομάδων. Η ανακοίνωση αυτή σηματοδότησε το επίσημο κλείσιμο του συνεδρίου.

Η απουσία του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού από τη φωτογραφία

Στο πλαίσιο των διαδικασιών ολοκλήρωσης του συνεδρίου, οι μέτοχοι των ομάδων της EuroLeague συγκεντρώθηκαν για την καθιερωμένη αναμνηστική φωτογραφία. Το στιγμιότυπο αυτό, το οποίο αποτελεί μία πάγια πρακτική σε τέτοιου είδους συναντήσεις, απαθανάτισε τους εκπροσώπους των συλλόγων που συμμετέχουν ενεργά στη διοργάνωση, σηματοδοτώντας το τέλος των εργασιών τους.

Ωστόσο, από την εν λόγω αναμνηστική φωτογραφία απουσίαζε ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Η απουσία του κ. Γιαννακόπουλου από την επίσημη φωτογράφιση των μετόχων της EuroLeague ήταν ένα από τα σημεία που σχολιάστηκαν μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης στη λίμνη Κόμο, καθώς ο ίδιος δεν εμφανίστηκε στο κάδρο μαζί με τους υπόλοιπους εκπροσώπους.

Η εκπροσώπηση των «πρωταθλητών Ευρώπης»

Παρά την απουσία του ιδιοκτήτη της, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός είχε πλήρη και ισχυρή εκπροσώπηση στο συνέδριο των μετόχων της EuroLeague. Τους «πράσινους» εκπροσώπησαν ο πρόεδρος του συλλόγου, Βασίλης Παρθενόπουλος, ο διευθύνων σύμβουλος, Γιώργος Αθανασίου, καθώς και η νομική σύμβουλος της ομάδας, Μαργαρίτα Θάνου. Η παρουσία αυτών των στελεχών διασφάλισε ότι οι θέσεις και τα συμφέροντα του Παναθηναϊκού εκφράστηκαν στις συζητήσεις που διεξήχθησαν.

Πέραν των βασικών εκπροσώπων, το παρών στη συνάντηση των μετόχων έδωσαν και άλλα σημαντικά στελέχη από την πλευρά των πρωταθλητών Ευρώπης. Συγκεκριμένα, συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος, Γιώργος Σκινδήλιας, και ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ, Νίκος Λεπενιώτης. Η πολυπληθής αυτή εκπροσώπηση υπογραμμίζει τη σημασία που αποδίδει ο σύλλογος στις διεργασίες και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στο πλαίσιο της EuroLeague.

Το πλαίσιο της συνάντησης των μετόχων

Η συνάντηση των μετόχων της EuroLeague, από την οποία προέκυψε και η αναμνηστική φωτογραφία, πραγματοποιήθηκε με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων και τη λήψη αποφάσεων για τη μελλοντική πορεία της διοργάνωσης. Οι μέτοχοι των ομάδων συγκεντρώθηκαν για να συζητήσουν τα θέματα που τέθηκαν στην ατζέντα, ολοκληρώνοντας έτσι ένα κύκλο εργασιών που αφορά το ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Η επίσημη ανακοίνωση της EuroLeague, η οποία ακολούθησε την ολοκλήρωση του συνεδρίου, επιβεβαίωσε τη λήψη θέσης από τη διοργανώτρια αρχή. Αυτή η θέση διαμορφώθηκε μέσα από τις συζητήσεις των μετόχων των ομάδων, οι οποίοι έδωσαν το παρών στη συνάντηση της λίμνης Κόμο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta