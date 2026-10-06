Ο Τζέιμι Κάραγκερ ζητά πολυετή τιμωρία για τη Μάντσεστερ Σίτι

Η υπόθεση της Μάντσεστερ Σίτι εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας, προκαλώντας έντονες συζητήσεις στους κύκλους του αγγλικού ποδοσφαίρου. Ο Τζέιμι Κάραγκερ, γνωστός για τις δημόσιες τοποθετήσεις του, εξέφρασε την άποψή του σχετικά με τις πιθανές κυρώσεις που ενδέχεται να αντιμετωπίσει ο σύλλογος. Ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής τόνισε πως, κατά την κρίση του, η τιμωρία που θα επιβληθεί στη Μάντσεστερ Σίτι θα πρέπει να έχει πολυετή διάρκεια, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση των παραβάσεων.

Η θέση του Κάραγκερ για την τιμωρία των «Πολιτών»

Ο Τζέιμι Κάραγκερ, μιλώντας στο «Sky Sports News», υποστήριξε με σαφήνεια ότι η τιμωρία των «Πολιτών» δεν θα πρέπει να περιοριστεί στην τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Αντιθέτως, ο πρώην αμυντικός της Λίβερπουλ θεωρεί ότι οι συνέπειες θα πρέπει να επεκταθούν και στις επόμενες σεζόν της ομάδας, ώστε να αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα των παραβάσεων. Η συζήτηση γύρω από την επόμενη ημέρα του συλλόγου έχει ήδη ανοίξει, παρά την προσφυγή της Σίτι.

Ο Κάραγκερ σημείωσε χαρακτηριστικά: «Τώρα που γνωρίζουμε ότι κρίθηκαν ένοχοι, ναι, υπάρχει έφεση, αλλά από τη στιγμή που υπάρχει αυτή η αρχική απόφαση, δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να περιμένει. Πρέπει να τελειώσει αυτή τη σεζόν, γιατί η Μάντσεστερ Σίτι πρέπει να επηρεαστεί από την επόμενη σεζόν». Η δήλωσή του υπογραμμίζει την ανάγκη για άμεση και ουσιαστική αντίδραση μετά την απόφαση της ανεξάρτητης επιτροπής.

Γιατί η τιμωρία πρέπει να διαρκέσει χρόνια

Επεξηγώντας τη θέση του για τη διάρκεια της τιμωρίας, ο Τζέιμι Κάραγκερ τόνισε ότι δεν πιστεύει πως μπορεί να επιβληθεί μία εφάπαξ τιμωρία για μία μόνο αγωνιστική περίοδο. Ο λόγος, όπως ανέφερε, είναι ότι οι παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League συνέβαιναν «για χρόνια και χρόνια». Αυτή η μακροχρόνια φύση των παραβάσεων απαιτεί, κατά την άποψή του, μια αντίστοιχα μακροχρόνια τιμωρία.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης στο «The Overlap fan debate», ο Κάραγκερ πρότεινε η τιμωρία να διαρκέσει «τρία έως πέντε χρόνια». Αυτή η χρονική περίοδος, σύμφωνα με τον ίδιο, θα επέτρεπε στους παίκτες να προχωρήσουν. Επιπλέον, έθεσε το ερώτημα πώς θα μπορούσε η Σίτι να αντέξει οικονομικά τους μισθούς χωρίς τα χρήματα της Premier League και πώς θα μπορούσε κανείς να την εμπιστευτεί ξανά αν κριθεί ένοχη.

Οι πιθανές συνέπειες και η αμφισβήτηση της παρουσίας στα «σαλόνια»

Παρότι οι «πολίτες» έχουν προσφύγει κατά της απόφασης της ανεξάρτητης επιτροπής, η οποία την έκρινε ένοχη για περισσότερες από 100 παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών της Premier League, η συζήτηση γύρω από την επόμενη ημέρα έχει ήδη ανοίξει. Στους κύκλους του αγγλικού ποδοσφαίρου ενισχύεται ολοένα και περισσότερο η άποψη πως, σε περίπτωση που η έφεση της ομάδας απορριφθεί, οι συνέπειες θα μπορούσαν να είναι τόσο σοβαρές ώστε να θέσουν υπό αμφισβήτηση ακόμη και την παρουσία της στα κορυφαία στρώματα του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Όπως αναφέρει το «Sky Sports», η Μάντσεστερ Σίτι βρίσκεται πλέον πιο κοντά από ποτέ στην επιβολή αυστηρών κυρώσεων. Τα περιθώρια για μια ηπιότερη αντιμετώπιση της υπόθεσης ολοένα και περιορίζονται, καθώς τα δεδομένα δείχνουν ότι η πιθανότητα επιείκειας στενεύει. Η εκτίμηση που επικρατεί στο εσωτερικό του αγγλικού ποδοσφαίρου είναι πως, εφόσον η προσπάθειά της να ανατρέψει την ετυμηγορία αποτύχει, δύσκολα θα βρίσκεται στα... σαλόνια του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Η αναμενόμενη ατμόσφαιρα στα εκτός έδρας παιχνίδια

Ο Τζέιμι Κάραγκερ αναφέρθηκε, τέλος, και στην ατμόσφαιρα που αναμένεται να συναντήσει η Μάντσεστερ Σίτι στα εκτός έδρας παιχνίδια της. Ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής εκτιμά πως αυτή η ατμόσφαιρα θα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη και «βαριά». Προέβλεψε ότι θα είναι πραγματικά δύσκολο για τη Σίτι να πετύχει κάτι αυτή τη σεζόν, δεδομένου του κλίματος που έχει δημιουργηθεί γύρω από την υπόθεση.

Σημείωσε επίσης πως σε κάθε εκτός έδρας γήπεδο όπου θα αγωνίζεται η Μάντσεστερ Σίτι, πιθανότατα θα συναντά την καλύτερη ατμόσφαιρα που θα έχει υπάρξει εκεί σε ολόκληρη τη σεζόν. Ο Κάραγκερ κατέληξε λέγοντας ότι «όλοι ζητούν αίμα αυτή τη στιγμή, δυστυχώς για τη Μάντσεστερ Σίτι, τους παίκτες και τον προπονητή της», περιγράφοντας την έντονη αντίδραση του φίλαθλου κόσμου.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta