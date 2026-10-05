Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανανέωσε το συμβόλαιο του Αντώνη Τσιφτσή έως το 2029

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα την επέκταση της συνεργασίας της με τον τερματοφύλακα Αντώνη Τσιφτσή. Το νέο συμβόλαιο, το οποίο έλαβε την επίσημη μορφή του το μεσημέρι της Δευτέρας (5/10), θα διαρκέσει έως το καλοκαίρι του 2029. Ο 27χρονος γκολκίπερ, ο οποίος βρίσκεται στον «Δικέφαλο» από τον Ιούλιο του 2024, θα παραμείνει κάτοικος Τούμπας για τα επόμενα χρόνια.

Η επίσημη ανακοίνωση της επέκτασης

Η συμφωνία μεταξύ του ΠΑΟΚ και του Αντώνη Τσιφτσή για την επέκταση της συνεργασίας τους πήρε την επίσημη μορφή της το μεσημέρι της Δευτέρας, 5 Οκτωβρίου. Όπως είχε γίνει γνωστό από το Σάββατο, οι δύο πλευρές είχαν ήδη καταλήξει σε συμφωνία για ένα νέο συμβόλαιο, με την ανακοίνωση της «ασπρόμαυρης» ΠΑΕ να αποτελεί το τελευταίο βήμα.

Με την ανανέωση αυτή, ο Αντώνης Τσιφτσής θα παραμείνει παίκτης του ΠΑΟΚ μέχρι και το καλοκαίρι του 2029. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ, στην ανακοίνωσή της, υπογράμμισε τη συνέχεια της συνεργασίας με τον 27χρονο τερματοφύλακα, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Αντώνη, συνεχίζουμε μαζί!».

Η παρουσία του Αντώνη Τσιφτσή στον «Δικέφαλο»

Ο Αντώνης Τσιφτσής εντάχθηκε στον ΠΑΟΚ τον Ιούλιο του 2024, σηματοδοτώντας την έναρξη της θητείας του στον σύλλογο της Θεσσαλονίκης. Από την άφιξή του στην Τούμπα, ο Έλληνας γκολκίπερ έχει καταγράψει σημαντικό αριθμό συμμετοχών με τη φανέλα του «Δικεφάλου».

Συγκεκριμένα, μέχρι σήμερα, ο Τσιφτσής έχει αγωνιστεί σε 33 αναμετρήσεις με τον ΠΑΟΚ. Κατά τη διάρκεια αυτών των αγώνων, επέδειξε σταθερότητα και αποτελεσματικότητα, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του σε 17 περιπτώσεις. Αυτές οι εμφανίσεις και η συνολική του παρουσία στο γήπεδο και στην ομάδα αποτέλεσαν καθοριστικό παράγοντα για την απόφαση των ανθρώπων του ΠΑΟΚ να προχωρήσουν στην επέκταση του συμβολαίου του για επιπλέον τρία χρόνια.

Το ξεκίνημα της καριέρας του και η θητεία στον Αστέρα Τρίπολης

Ο Αντώνης Τσιφτσής γεννήθηκε στα Γιαννιτσά στις 21 Ιουλίου 1999. Από πολύ μικρή ηλικία, το ταλέντο του τράβηξε τα βλέμματα, ξεκινώντας την ποδοσφαιρική του διαδρομή στην Αθλητική Ακαδημία Γιαννιτσών. Αργότερα, συνέχισε την εξέλιξή του στις ακαδημίες του Αστέρα Τρίπολης, όπου και διαμορφώθηκε ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Το επαγγελματικό του ντεμπούτο πραγματοποιήθηκε στις 2 Απριλίου 2018, σε έναν εντός έδρας αγώνα εναντίον του Πλατανιά, όπου η ομάδα του επικράτησε με σκορ 4-0. Κατά τη διάρκεια της θητείας του με τη φανέλα των Αρκάδων, ο Τσιφτσής κατέγραψε 54 συμμετοχές. Σε αυτές τις αναμετρήσεις, κατάφερε να κρατήσει το μηδέν στην εστία του σε 18 περιπτώσεις, επιδεικνύοντας τις ικανότητές του ως τερματοφύλακας.

Η δέσμευση του ΠΑΟΚ στον 27χρονο γκολκίπερ

Η απόφαση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ να επεκτείνει το συμβόλαιο του Αντώνη Τσιφτσή μέχρι τον Ιούνιο του 2029 σηματοδοτεί τη δέσμευση του συλλόγου στον 27χρονο γκολκίπερ. Η ανανέωση αυτή επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη που δείχνουν οι ιθύνοντες του «Δικεφάλου» στις δυνατότητες και την προσφορά του ποδοσφαιριστή.

Ο Τσιφτσής θα παραμείνει βασικό στέλεχος της ομάδας στην Τούμπα για τα επόμενα χρόνια, συνεχίζοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του στον ΠΑΟΚ. Η επέκταση της συνεργασίας για ακόμη τρία χρόνια, πέραν της αρχικής του παρουσίας, ενισχύει την παρουσία του στην ομάδα και την πορεία του στον ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta