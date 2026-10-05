Σε κυκλοφορία τα εισιτήρια για τους αγώνες του ΠΑΟΚ με Ουλμ και ΑΕΚ

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ ενημέρωσε τους φιλάθλους της για την έναρξη διάθεσης εισιτηρίων για δύο σημαντικούς αγώνες της ομάδας μπάσκετ. Πρόκειται για τις αναμετρήσεις με την Ουλμ στο πλαίσιο του EuroCup και την ΑΕΚ για τη Stoiximan GBL. Η διάθεση των εισιτηρίων ξεκίνησε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στις 14:00, προσφέροντας στους φίλους του Δικεφάλου την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας.

Οι επικείμενες αναμετρήσεις του Δικεφάλου

Τα εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία αφορούν δύο κρίσιμους αγώνες που θα διεξαχθούν στο PAOK Sports Arena. Ο πρώτος είναι αυτός του ΠΑΟΚ με την ratiopharm Ulm, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2026, στις 20:00. Η αναμέτρηση αυτή εντάσσεται στην 4η αγωνιστική του BKT EuroCup.

Ο δεύτερος αγώνας για τον οποίο διατίθενται εισιτήρια είναι αυτός του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, για την 4η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Το παιχνίδι αυτό θα διεξαχθεί το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, με ώρα έναρξης 17:30.

Λεπτομέρειες για τη διάθεση και το κόστος των εισιτηρίων

Η ΚΑΕ ΠΑΟΚ έχει ανακοινώσει ότι ο αριθμός των εισιτηρίων που θα διατεθούν στους φιλάθλους είναι περιορισμένος. Τα εισιτήρια και για τους δύο αγώνες αφορούν αποκλειστικά την κατηγορία WHITE.

Η τιμή των εισιτηρίων έχει καθοριστεί στα 30 ευρώ για κάθε αγώνα. Η διάθεση των εισιτηρίων πραγματοποιείται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του Online συστήματος της πλατφόρμας More.com, στην ειδική διεύθυνση https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/paokbc-tickets-2026-27/.

Ο αγώνας με τη Δόξα Λευκάδας κεκλεισμένων των θυρών

Είναι σημαντικό να υπενθυμιστεί ότι δεν θα εκδοθούν εισιτήρια για τον αγώνα του ΠΑΟΚ με τη Δόξα Λευκάδας. Αυτή η αναμέτρηση, η οποία θα διεξαχθεί στο PAOK Sports Arena στις 10 Οκτωβρίου 2026, θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Η απόφαση για τη διεξαγωγή του αγώνα χωρίς την παρουσία φιλάθλων οφείλεται σε τιμωρία που έχει επιβληθεί στην ομάδα από την αγωνιστική περίοδο 2025-26.

Οδηγίες για την είσοδο στο γήπεδο και τη χρήση του Gov.gr Wallet

Για την είσοδο στο γήπεδο, κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να έχει στην κατοχή του ένα (1) εισιτήριο μεμονωμένου αγώνα. Οι φίλαθλοι που θα προσέλθουν στο γήπεδο παρακαλούνται να φέρουν μαζί τους έγγραφο ταυτοπροσωπίας, όπως αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο.

Η είσοδος στο γήπεδο γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση της εφαρμογής Gov.gr Wallet. Για τον λόγο αυτό, είναι απαραίτητη η εγκατάστασή της από όσους δεν τη διαθέτουν ακόμα. Ο φίλαθλος θα πρέπει να προσθέσει και να ταυτοποιήσει το εισιτήριό του στην εφαρμογή Gov.gr Wallet, ακολουθώντας τη διαδικασία που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Μεταβίβαση εισιτηρίων διαρκείας και ειδικές κατηγορίες φιλάθλων

Η δυνατότητα μεταβίβασης εισιτηρίου διαρκείας θα είναι ενεργή ως επιλογή στο Gov.gr Wallet μέχρι και 6 ώρες πριν από την έναρξη του εκάστοτε αγώνα. Η μεταβίβαση είναι εφικτή για έως και 10 αγώνες κατά τη διάρκεια της σεζόν 2026-27. Ωστόσο, τα εισιτήρια διαρκείας των εκπτωτικών κατηγοριών, όπως τα παιδικά και αυτά για ΑΜΕΑ, δεν μεταβιβάζονται.

Για τους φιλάθλους άνω των 67 ετών που δεν διαθέτουν Gov.gr Wallet, υπάρχει η δυνατότητα να προσέρχονται στα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, αφού πραγματοποιήσουν την ηλεκτρονική αγορά του εισιτηρίου τους. Τα γραφεία λειτουργούν Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 17:00, καθώς και την ημέρα του αγώνα από τις 09:00 έως την έναρξη, προκειμένου να δηλωθεί το εισιτήριό τους στο gov.gr. Δεν εκδίδονται παιδικά εισιτήρια, ενώ τα παιδιά άνω των 15 ετών μπορούν να έχουν δικό τους gov wallet.

Οι αλλοδαποί φίλαθλοι που δεν διαθέτουν ΑΜΚΑ μπορούν να επιλέξουν την αλλαγή Εθνικότητας κατά τη διαδικασία αγοράς και να χρησιμοποιήσουν τον αριθμό του διαβατηρίου τους για την ταυτοποίηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta