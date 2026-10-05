Ενημέρωση από τον Χάρη Δούκα για την πρόοδο των έργων στον Βοτανικό

Ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, επισκέφθηκε το εργοτάξιο στον Βοτανικό, προκειμένου να δώσει μια αναλυτική ενημέρωση σχετικά με την πρόοδο των εργασιών. Η επίσκεψη αυτή είχε ως στόχο να παρουσιάσει την κατάσταση που αφορά το ποδοσφαιρικό γήπεδο, τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, καθώς και τα συνοδά έργα υποδομής. Ο κ. Δούκας τόνισε πως ο Βοτανικός αλλάζει όψη, με τις εργασίες να προχωρούν με ταχύτητα σε όλα τα μέτωπα.

Η πορεία κατασκευής του ποδοσφαιρικού γηπέδου

Σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό γήπεδο, ο Δήμαρχος Αθηναίων ενημέρωσε ότι οι εργασίες έχουν εισέλθει στην τελευταία φάση κατασκευής των τεσσάρων πυλώνων. Αυτοί οι πυλώνες είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς θα υποστηρίξουν την τοποθέτηση του στεγάστρου του γηπέδου, ένα από τα τελικά και πιο ορατά στάδια της κατασκευής του.

Παράλληλα, οι κερκίδες έχουν ήδη τοποθετηθεί στην ανατολική και δυτική πλευρά του γηπέδου, δίνοντας σχήμα στον χώρο που θα φιλοξενεί τους φιλάθλους. Οι εργασίες για την τοποθέτηση των κερκιδών συνεχίζονται με αμείωτο ρυθμό και προχωρούν στις βόρειες και νότιες πλευρές, συμπληρώνοντας σταδιακά την εικόνα του νέου αθλητικού κέντρου. Η πρόοδος αυτή δείχνει ότι το έργο του ποδοσφαιρικού γηπέδου εξελίσσεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Οι νέες εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού

Ο Χάρης Δούκας αναφέρθηκε επίσης στις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, επισημαίνοντας ότι η θεμελίωσή τους έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αυτό το στάδιο αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την υλοποίηση των νέων, υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων που θα φιλοξενήσουν όλα τα τμήματα του συλλόγου.

Η ολοκλήρωση της θεμελίωσης είναι ζωτικής σημασίας για την περαιτέρω ανέγερση των κτιρίων, τα οποία αναμένονται να προσφέρουν σύγχρονες υποδομές και να καλύψουν τις ανάγκες των αθλητών και των προπονητών. Το έργο αυτό χαρακτηρίζεται ως ένα σπουδαίο βήμα για την ανάπτυξη και την ενίσχυση του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, καθώς θα παρέχει ένα σύγχρονο περιβάλλον για την προπόνηση και τη λειτουργία του.

Πρόοδος στις υποδομές και τα συνοδά έργα

Εκτός από το γήπεδο και τις εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη, ο Δήμαρχος Αθηναίων παρείχε ενημέρωση και για την πρόοδο των υποδομών και των συνοδών έργων στην ευρύτερη περιοχή του Βοτανικού. Οι εργασίες στη Λεωφόρο Προφήτη Δανιήλ βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, αποτελώντας μέρος της συνολικής αναβάθμισης της περιοχής.

Παράλληλα, οι εργασίες προχωρούν με ταχύτητα και σε άλλα σημαντικά έργα υποδομής. Συγκεκριμένα, η υπόγεια σύρραγα, η πεζογέφυρα και οι χώροι στάθμευσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Αυτά τα έργα είναι απαραίτητα για την ομαλή λειτουργία και προσβασιμότητα του νέου αθλητικού συγκροτήματος, καθώς και για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και των κατοίκων της περιοχής.

Οι δηλώσεις του Χάρη Δούκα

Ο Χάρης Δούκας, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο εργοτάξιο, αναγνώρισε την αγωνία που υπάρχει στον κόσμο σχετικά με την πορεία των έργων. «Ξέρω ότι η αγωνία είναι μεγάλη, αλλά τα αποτελέσματα φαίνονται πλέον στην πράξη. Προχωράμε», δήλωσε ο Δήμαρχος, τονίζοντας την ορατή πρόοδο.

Ο Δήμαρχος Αθηναίων επανέλαβε τη δέσμευση για την ολοκλήρωση του έργου, υπογραμμίζοντας τη μεταμόρφωση της περιοχής. «Ο Βοτανικός αλλάζει όψη. Προχωρούν με ταχύτητα το γήπεδο και οι εγκαταστάσεις του Ερασιτέχνη!», ανέφερε, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική εξέλιξη των εργασιών και την προσδοκία για ένα ολοκληρωμένο αθλητικό και αστικό συγκρότημα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta