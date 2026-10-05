Χάτζινς: «Οι συμπαίκτες μου είναι σε πολύ καλό επίπεδο, χρειαζόμαστε λίγο ακόμη χρόνο ως ομάδα»

Ο Τρέβορ Χάτζινς, καλαθοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, προέβη σε δηλώσεις πριν την αναχώρηση της ομάδας για τη Βοσνία. Ο ΠΑΟΚ πρόκειται να αντιμετωπίσει την Μπόσνα για τη δεύτερη αγωνιστική του EuroCup. Ο αγώνας είναι προγραμματισμένος για τις 6 Οκτωβρίου, στις 20:30, με τον Χάτζινς να αναφέρεται σε διάφορα ζητήματα που αφορούν την πορεία του Δικεφάλου του Βορρά.

Η επικείμενη αναμέτρηση στη Βοσνία

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για μια σημαντική εκτός έδρας αναμέτρηση στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του EuroCup. Η ομάδα θα ταξιδέψει στη Βοσνία, όπου θα τεθεί αντιμέτωπη με την τοπική ομάδα Μπόσνα. Αυτή η αναμέτρηση είναι καθοριστική για την πορεία του ΠΑΟΚ στη διοργάνωση, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει το αήττητο.

Η αναμέτρηση έχει οριστεί για τις 6 Οκτωβρίου, με την ώρα έναρξης να είναι στις 20:30. Ο Δικέφαλος του Βορρά στοχεύει να «ντουμπλάρει» τις νίκες του σε ισάριθμα ματς στο φετινό EuroCup, έχοντας ήδη επικρατήσει της Μανρέσα στην πρεμιέρα της διοργάνωσης, σε αγώνα που διεξήχθη στην Πυλαία.

Η δύσκολη πρεμιέρα στην ελληνική λίγκα

Στις δηλώσεις του, ο Τρέβορ Χάτζινς αναφέρθηκε εκτενώς και στην πρόσφατη πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στην ελληνική λίγκα. Χαρακτήρισε το πρώτο παιχνίδι της εγχώριας διοργάνωσης, στο οποίο η ομάδα αντιμετώπισε τη Μύκονο, ως μια «καλή και δύσκολη εμπειρία» για την ομάδα.

Ο Αμερικανός καλαθοσφαιριστής παραδέχτηκε ότι ο ΠΑΟΚ δυσκολεύτηκε αρκετά κατά τη διάρκεια του αγώνα. Ωστόσο, τόνισε ότι τελικά κατάφεραν να κάνουν αυτό που έπρεπε, βρίσκοντας τον τρόπο να βάλουν τα σουτ. Αυτό, όπως είπε, είναι το στοιχείο που μετράει περισσότερο, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν.

Ανάγκη για βελτίωση και χημεία

Παρά τη νίκη επί της Μυκόνου, ο Χάτζινς επεσήμανε ότι υπάρχουν αρκετά σημεία που χρήζουν διόρθωσης για την ομάδα. «Σίγουρα υπάρχουν αρκετά πράγματα που πρέπει να διορθώσουμε σαν ομάδα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για συνεχή δουλειά και βελτίωση σε όλους τους τομείς.

Ο Χάτζινς τόνισε πως ο ΠΑΟΚ αποτελεί ένα νέο γκρουπ παικτών, κάτι που απαιτεί χρόνο για να αναπτυχθεί η απαραίτητη συνοχή. Η ομάδα δουλεύει αρκετά και εντατικά με στόχο να βρει το συντομότερο δυνατό την καλύτερη δυνατή χημεία, προκειμένου να προχωρήσει με τον ενδεδειγμένο τρόπο στις αγωνιστικές της υποχρεώσεις και να αποδώσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων της.

Η ποιότητα του ρόστερ και η προσαρμογή

Ο Τρέβορ Χάτζινς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ποιότητα των συμπαικτών του, αναγνωρίζοντας το ταλέντο που υπάρχει στο ρόστερ του Δικεφάλου του Βορρά. «Αισθάνομαι ότι η ομάδα έχει πολύ καλούς παίκτες, οι συμπαίκτες μου είναι σε πολύ καλό επίπεδο», ανέφερε, τονίζοντας την αξία του υλικού που διαθέτει ο ΠΑΟΚ.

Σχετικά με τη δική του προσαρμογή στο νέο περιβάλλον και τους νέους συμπαίκτες, ο Χάτζινς δήλωσε ότι βρίσκεται σε καλό επίπεδο. Ωστόσο, επανέλαβε ότι η ομάδα χρειάζεται λίγο ακόμη χρόνο για να βρεθεί πλήρως και να αποκτήσει την επιθυμητή συνοχή και χημεία. Παρόλα αυτά, έκρινε ότι το τρέχον επίπεδο απόδοσης είναι ήδη ικανοποιητικό, δίνοντας μια θετική νότα για το μέλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta