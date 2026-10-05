Ο Φάμπρεγκας αποκάλυψε τον λόγο που επέλεξε τον Δουβίκα για την Κόμο

Σε πρόσφατη ομιλία του σε φεστιβάλ αθλητισμού που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Τρέντο, ο Σεσκ Φάμπρεγκας αποκάλυψε τους συγκεκριμένους λόγους που τον οδήγησαν στην επιλογή του Τάσου Δουβίκα για την ιταλική ομάδα Κόμο. Ο Ισπανός προπονητής στάθηκε ιδιαίτερα στη νοοτροπία του 27χρονου Έλληνα στράικερ, ο οποίος δείχνει διαρκώς διάθεση για βελτίωση και αυτοκριτική. Ο Δουβίκας, ο οποίος πρόσφατα ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας, έχει ήδη σημειώσει δύο γκολ σε πέντε εμφανίσεις με την Κόμο στη Serie A, επιβεβαιώνοντας την επιλογή του προπονητή του.

Η αποκάλυψη του Φάμπρεγκας στο Τρέντο

Ο Σεσκ Φάμπρεγκας, ο οποίος βρίσκεται στο τιμόνι της Κόμο, επέλεξε το βήμα ενός φεστιβάλ αθλητισμού στην πόλη Τρέντο για να μοιραστεί τις σκέψεις του σχετικά με την απόκτηση του Τάσου Δουβίκα. Η ομιλία του φώτισε τις παραμέτρους που έλαβαν υπόψη οι ιθύνοντες της ομάδας για να εντάξουν τον Έλληνα επιθετικό στο δυναμικό τους. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου ο Δουβίκας έχει ήδη αρχίσει να προσαρμόζεται και να βρίσκει τον ρυθμό του στο ιταλικό πρωτάθλημα.

Ο Φάμπρεγκας σημείωσε πως η πορεία και η ιστορία του Δουβίκα παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και πως η επιλογή του βασίστηκε σε συγκεκριμένα κριτήρια που προέκυψαν από την ανάλυση της ομάδας μετά το πρώτο εξάμηνο της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου, κατά την οποία εξετάστηκαν οι ανάγκες και οι ελλείψεις του ρόστερ.

Η ανάγκη για ενίσχυση στην επίθεση

Ο Ισπανός τεχνικός προχώρησε σε λεπτομερείς εξηγήσεις αναφορικά με την αγωνιστική εικόνα της Κόμο και τις ανάγκες που προέκυψαν. Όπως ανέφερε, παρόλο που η ομάδα ακολουθούσε το αγωνιστικό πλάνο που είχε στο μυαλό του, διαπιστώθηκε μια εμφανής έλλειψη στην τελική ενέργεια των παικτών. Αυτή η έλλειψη επηρέαζε την αποτελεσματικότητα της ομάδας στην επίθεση, δημιουργώντας την ανάγκη για άμεση ενίσχυση.

Επιπλέον, ο Φάμπρεγκας τόνισε ότι υπήρχε έλλειψη δύναμης στις μονομαχίες, ειδικά όταν η Κόμο αντιμετώπιζε αμυντικούς με συγκεκριμένα σωματικά προσόντα, όπως ο Εντικά ή ο Χιέν. Αυτή η αδυναμία στις προσωπικές μονομαχίες καθιστούσε επιτακτική την εύρεση ενός παίκτη που θα μπορούσε να προσφέρει όχι μόνο την απαιτούμενη δύναμη, αλλά και την ικανότητα να σκοράρει, καλύπτοντας έτσι ένα σημαντικό κενό στο ρόστερ.

Η νοοτροπία ως καθοριστικός παράγοντας

Ένας από τους βασικούς λόγους που οδήγησαν στην απόφαση για την απόκτηση του Τάσου Δουβίκα ήταν, σύμφωνα με τον Σεσκ Φάμπρεγκας, η νοοτροπία του Έλληνα επιθετικού. Ο Ισπανός προπονητής δήλωσε χαρακτηριστικά πως «η νοοτροπία κάνει τη διαφορά στη ζωή», υπογραμμίζοντας τη σημασία της σωστής προσέγγισης τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Είχε ακούσει πολλά θετικά σχόλια για τον Δουβίκα και την επαγγελματική του στάση.

Ο Φάμπρεγκας αποκάλυψε μάλιστα ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αναδεικνύει αυτή τη νοοτροπία: ο Δουβίκας, μετά από κάθε παιχνίδι, προσεγγίζει τον προπονητή του και τον ρωτάει πού έκανε λάθος και πού πρέπει να βελτιωθεί. Αυτή η συνεχής αναζήτηση για αυτοβελτίωση και η διάθεση για μάθηση ήταν στοιχεία που εντυπωσίασαν βαθύτατα τον Ισπανό τεχνικό και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να τον εντάξει στην Κόμο.

Η επιθετική δεινότητα του Δουβίκα

Πριν μετακομίσει στην Ιταλία και την Κόμο, ο Τάσος Δουβίκας είχε ήδη αποδείξει την επιθετική του δεινότητα σε προηγούμενες ομάδες του. Είχε σημειώσει σημαντικό αριθμό τερμάτων κατά τη θητεία του στην Ολλανδία, δείχνοντας την ικανότητά του να βρίσκει δίχτυα σε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Παράλληλα, στην Ισπανία, είχε διατηρήσει έναν αξιόλογο μέσο όρο τερμάτων, ακόμα και σε περιόδους που δεν αγωνιζόταν πάντα ως βασικός.

Αυτά τα στατιστικά στοιχεία, σε συνδυασμό με την επιθυμητή νοοτροπία που αναζητούσε ο Φάμπρεγκας, συνέβαλαν στην τελική απόφαση για την απόκτησή του. Ο προπονητής της Κόμο έβλεπε στον Δουβίκα έναν παίκτη που μπορούσε να προσφέρει άμεσες λύσεις στο σκοράρισμα και να ενισχύσει τη δύναμη της ομάδας στις κρίσιμες μονομαχίες, στοιχεία απαραίτητα για την επίτευξη των στόχων της ομάδας.

Πρόσφατες εμφανίσεις με την Εθνική και επιστροφή στη Serie A

Ο Τάσος Δουβίκας ολοκλήρωσε πρόσφατα τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ελλάδας, κατά τη διάρκεια του παραθύρου των Εθνικών ομάδων. Ο 27χρονος στράικερ πραγματοποίησε δύο εμφανίσεις με τη «Γαλανόλευκη», αγωνιζόμενος στις αναμετρήσεις κόντρα σε Σερβία και Ολλανδία. Μάλιστα, κατάφερε να πρωταγωνιστήσει, σημειώνοντας το γκολ της νίκης (1-2) για την Εθνική Ελλάδας μέσα στο Βελιγράδι, στην αναμέτρηση με τη Σερβία, επιβεβαιώνοντας την καλή του φόρμα.

Πλέον, ο Δουβίκας ετοιμάζεται για την επιστροφή του στην συλλογική καθημερινότητα και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Κόμο στη Serie A. Με δύο γκολ ήδη στο ενεργητικό του στα πέντε πρώτα ματς της φετινής σεζόν, ο Έλληνας επιθετικός δείχνει να έχει προσαρμοστεί γρήγορα στο ιταλικό πρωτάθλημα και να αποτελεί σημαντικό γρανάζι στην ομάδα υπό τις οδηγίες του Σεσκ Φάμπρεγκας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta