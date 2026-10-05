Το προφίλ της Νέφτσι Μπακού, αντιπάλου της Μυκόνου στο FIBA Europe Cup

Η ομάδα μπάσκετ της Μυκόνου ετοιμάζεται για την ιστορική της πρεμιέρα στο FIBA Europe Cup, υποδεχόμενη την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στις 19:00 τη Νέφτσι Μπακού. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο κλειστό γυμναστήριο «Π. Χανιώτη», σηματοδοτώντας την πρώτη εμφάνιση του συλλόγου σε ευρωπαϊκή διοργάνωση. Ενόψει αυτής της αναμέτρησης, παρουσιάζεται το προφίλ της αζέρικης ομάδας, η οποία έχει επικεφαλής τον Έλληνα προπονητή Κώστα Βασιλειάδη.

Η ιστορική πρεμιέρα της Μυκόνου και ο αντίπαλος από το Αζερμπαϊτζάν

Η Μύκονος θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της στο FIBA Europe Cup, ένα γεγονός που αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Η αναμέτρηση με τη Νέφτσι Μπακού αποτελεί την αρχή αυτής της ευρωπαϊκής διαδρομής, με την αζέρικη ομάδα να είναι ο πρώτος αντίπαλος που θα βρεθεί στον δρόμο της ελληνικής ομάδας.

Η Νέφτσι εδρεύει στο Μπακού, την πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν, και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πολυαθλητικούς οργανισμούς της χώρας. Το τμήμα μπάσκετ της Νέφτσι έχει ενισχύσει σημαντικά την παρουσία του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις τα τελευταία χρόνια, εκπροσωπώντας το Αζερμπαϊτζάν στο FIBA Europe Cup για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Η πορεία της Νέφτσι στο FIBA Europe Cup

Την περασμένη αγωνιστική περίοδο, η Νέφτσι Μπακού ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με απολογισμό τρεις νίκες και τρεις ήττες. Αντιμετώπισε τότε τις ομάδες Τρεφλ Σόποτ από την Πολωνία, Κάλεβ/Κράμο από την Εσθονία και Αμπσερόν Λάιονς, επίσης από το Αζερμπαϊτζάν. Παρά την κατάληψη της δεύτερης θέσης στον όμιλο, η ομάδα δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Φέτος, η Νέφτσι επέστρεψε στο FIBA Europe Cup, εξασφαλίζοντας την παρουσία της στη φάση των ομίλων μέσω των προκριματικών αγώνων. Στη φάση αυτή, αντιμετώπισε την Πάρνου από την Εσθονία. Στο πρώτο παιχνίδι που διεξήχθη στο Μπακού, η Νέφτσι επικράτησε με σκορ 80-67. Στη ρεβάνς, ηττήθηκε με 73-61, ωστόσο πήρε την πρόκριση στη regular season χάρη στο συνολικό προβάδισμα ενός πόντου.

Ο Κώστας Βασιλειάδης στο τιμόνι της Νέφτσι

Ο Έλληνας βετεράνος γκαρντ, Κώστας Βασιλειάδης, ανέλαβε τη θέση του προπονητή στη Νέφτσι τον περασμένο Αύγουστο. Αυτή αποτελεί την πρώτη του δουλειά ως προπονητής σε επίπεδο Ανδρών, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα στην προπονητική του καριέρα. Πριν αναλάβει τα ηνία της αζέρικης ομάδας, ο Βασιλειάδης εργαζόταν στην ακαδημία της Αλικάντε.

Στα 42 του χρόνια, ο Κώστας Βασιλειάδης έχει αφήσει πίσω του μια σπουδαία καριέρα ως παίκτης, έχοντας αγωνιστεί σε κορυφαίες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η Αναντολού Εφές, η ΑΕΚ και η Μάλαγα, καθώς και σε αρκετές άλλες ομάδες της Ισπανίας. Η συμφωνία του με τη Νέφτσι έχει ισχύ έως το καλοκαίρι του 2027, δείχνοντας τη μακροπρόθεσμη συνεργασία των δύο πλευρών.

Οι πρωταγωνιστές της αζέρικης ομάδας

Στους προκριματικούς αγώνες του FIBA Europe Cup, ο Αμερικανός γκαρντ Ελάιτζα Χόκινς αναδείχθηκε ηγέτης της Νέφτσι Μπακού. Ο 24χρονος παίκτης, ύψους 1,80 μ., είχε κατά μέσο όρο 18,5 πόντους, 6,5 ασίστ, 4 ριμπάουντ και 2,5 κλεψίματα στις δύο αναμετρήσεις με την Πάρνου, παραμένοντας στο παρκέ για 33,3 λεπτά ανά αγώνα. Επιπλέον, η ομάδα του Κώστα Βασιλειάδη στηρίχθηκε επιθετικά στους Σακέλ Πράις, ο οποίος σημείωσε 15 πόντους, και Ρομπ Χάουαρντ, με 12,5 πόντους, οι οποίοι έκαναν τη διαφορά απέναντι στους Εσθονούς.

Η Νέφτσι ήταν η τελευταία χρονικά ομάδα που εξασφάλισε την πρόκρισή της στο Group H της δεύτερης τη τάξει διοργάνωσης της FIBA. Στον όμιλο αυτό, εκτός από τη Μύκονο και τη Νέφτσι, συμμετέχουν επίσης η Λοκομοτίβ Πλόβντιβ από τη Βουλγαρία, η Οραντέα από τη Ρουμανία, η Φρίμπουργκ από την Ελβετία και η Ρίγα από τη Λετονία.

Η έδρα της Νέφτσι Μπακού

Οι εντός έδρας αγώνες της Νέφτσι Μπακού διεξάγονται στο Baku Sports Palace, το οποίο βρίσκεται στην πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν. Το γήπεδο αυτό έχει χωρητικότητα 1.736 θεατών και αποτελεί την έδρα όπου η ομάδα πανηγύρισε τις επιτυχίες της, συμπεριλαμβανομένης της πρόκρισης στους ομίλους του FIBA Europe Cup.

Με πληροφορίες από: Gazzetta