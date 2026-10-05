Η Μπεσίκτας στοχεύει τον Λόνι Γουόκερ για ενίσχυση

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από τη γειτονική Τουρκία, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας Λόνι Γουόκερ βρίσκεται ψηλά στη λίστα της Μπεσίκτας για την ενίσχυση του ρόστερ της. Ο άλλοτε παίκτης των Ζάλγκιρις Κάουνας και Μακάμπι Τελ Αβίβ αποτελεί στόχο του προπονητή Αλιμπίγεβιτς, ο οποίος επιθυμεί να προσθέσει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά στην ομάδα του. Η τουρκική ομάδα φέρεται να «καραδοκεί» για την περίπτωσή του, καθώς ο Γουόκερ αυτή τη στιγμή συμμετέχει στην προετοιμασία των Ντένβερ Νάγκετς.

Το έντονο ενδιαφέρον της Μπεσίκτας

Πηγές από την Τουρκία κάνουν λόγο για έντονο ενδιαφέρον της Μπεσίκτας για τον Λόνι Γουόκερ. Ο σύλλογος της ευρωπαϊκής πλευράς της Κωνσταντινούπολης έχει θέσει τον Αμερικανό αθλητή σε περίοπτη θέση στη μεταγραφική του λίστα. Η Μπεσίκτας επιθυμεί να ντύσει τον Γουόκερ στα ασπρόμαυρα, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικές λύσεις στην ομάδα.

Ο προπονητής της Μπεσίκτας, Αλιμπίγεβιτς, αναζητά παίκτες που θα ενισχύσουν το ρόστερ του με συγκεκριμένα στοιχεία. Στην περίπτωση του Γουόκερ, ο Αλιμπίγεβιτς εκτιμά πως ο παίκτης μπορεί να προσθέσει δύναμη, εκρηκτικότητα και σκορ. Αυτά τα χαρακτηριστικά κρίνονται απαραίτητα ενόψει της δύσκολης συνέχειας των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας σε Τουρκικό πρωτάθλημα και Euroleague.

Η πορεία του Λόνι Γουόκερ

Ο Λόνι Γουόκερ δεν είναι άγνωστος στα ευρωπαϊκά γήπεδα, έχοντας αγωνιστεί σε δύο σημαντικούς συλλόγους. Στο παρελθόν, ο Αμερικανός μπασκετμπολίστας έχει φορέσει τη φανέλα της Ζάλγκιρις Κάουνας, ενώ αργότερα αγωνίστηκε και για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ. Η εμπειρία του από αυτές τις ομάδες, καθώς και η ικανότητά του να προσφέρει σκορ και αθλητικότητα, τον καθιστούν ελκυστικό στόχο για την τουρκική ομάδα.

Η παρουσία του σε ομάδες με υψηλούς στόχους στην Euroleague του έχει προσδώσει την απαραίτητη εμπειρία για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός απαιτητικού πρωταθλήματος όπως το τουρκικό και μιας διοργάνωσης όπως η Euroleague. Η Μπεσίκτας φαίνεται να εκτιμά ιδιαίτερα την ικανότητά του να συνδυάζει την αθλητικότητα με την αποτελεσματικότητα στο σκοράρισμα.

Η τρέχουσα κατάσταση με τους Ντένβερ Νάγκετς

Αυτή την περίοδο, ο Λόνι Γουόκερ είναι μέλος της προετοιμασίας των Ντένβερ Νάγκετς. Ο ίδιος ευελπιστεί να εγκολπωθεί στο έμψυχο δυναμικό της ομάδας του Γιόκιτς, επιδιώκοντας μια θέση στο ρόστερ της ομάδας του NBA. Η συμμετοχή του στην προετοιμασία μιας ομάδας του NBA δείχνει την ποιότητα και τις φιλοδοξίες του παίκτη.

Ωστόσο, παρά τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει ένα συμβόλαιο στο NBA, ο σύλλογος της Κωνσταντινούπολης παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις. Η Μπεσίκτας βρίσκεται σε θέση αναμονής, έτοιμη να κινηθεί για την απόκτηση του Γουόκερ, εφόσον δεν ευοδωθούν οι προσπάθειές του να παραμείνει στην κορυφαία λίγκα του κόσμου.

Συμβόλαιο και οικονομικά δεδομένα

Σχετικά με το συμβόλαιο του Λόνι Γουόκερ, υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες που προέκυψαν από πηγές. Η NBA option στο συμβόλαιό του δεν χρησιμοποιήθηκε, με αποτέλεσμα ο παίκτης να παραμείνει στη Μακάμπι. Αυτό το γεγονός αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην προσπάθεια της Μπεσίκτας να τον αποκτήσει.

Παρόλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα ο Γουόκερ και η Μακάμπι να προχωρήσουν σε αμοιβαία συμφωνία για την έξοδο από το συμβόλαιο. Αυτή η πρόβλεψη δίνει στην τουρκική ομάδα το περιθώριο να διαπραγματευτεί την απόκτησή του. Επιπλέον, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Λόνι Γουόκερ κερδίζει περίπου 2.2 εκατομμύρια δολάρια στη Μακάμπι, ένα ποσό που υποδηλώνει το οικονομικό του status και την αξία του στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Gazzetta