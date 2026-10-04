Ο Τομ Φαν Βέερτ αποσύρθηκε από την ενεργό δράση

Ο Τομ Φαν Βέερτ, σε ηλικία 36 ετών, έλαβε την απόφαση να ολοκληρώσει την ποδοσφαιρική του καριέρα, κλείνοντας έναν κύκλο που τον βρήκε άμεσα συνδεδεμένο με το ελληνικό ποδόσφαιρο τα τελευταία πέντε χρόνια. Ο Ολλανδός επιθετικός αφήνει πίσω του μια σημαντική πορεία, έχοντας αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της Super League τη σεζόν 2021/22 και έχοντας κατακτήσει το νταμπλ με την ΑΕΚ.

Η παρουσία του στα ελληνικά γήπεδα χαρακτηρίστηκε από αξιοσημείωτες επιδόσεις και καθοριστικά γκολ, αφήνοντας το στίγμα του σε κάθε ομάδα που αγωνίστηκε.

Η αρχή στην Ελλάδα με τον Βόλο

Ο Ολλανδός επιθετικός έφτασε στην Ελλάδα το καλοκαίρι του 2021, εντασσόμενος στο δυναμικό του Βόλου. Από την πρώτη κιόλας σεζόν του με την ομάδα της Θεσσαλίας, ο Φαν Βέερτ κατάφερε να ξεχωρίσει και να αφήσει το προσωπικό του στίγμα στη Super League.

Οι εμφανίσεις του και τα γκολ που σημείωσε τον οδήγησαν στην κορυφή των σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος κατά την αγωνιστική περίοδο 2021/22. Αυτή η επίδοση λειτούργησε ως «διαβατήριο» για το επόμενο βήμα στην καριέρα του, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μεγαλύτερων συλλόγων.

Η διετία στην ΑΕΚ και η κατάκτηση του νταμπλ

Το καλοκαίρι του 2022, ο Τομ Φαν Βέερτ αποκτήθηκε από την ΑΕΚ, όπου παρέμεινε για δύο χρόνια. Παρόλο που δεν ήταν σταθερά βασική επιλογή στην ενδεκάδα, η συνεισφορά του στην ομάδα ήταν σημαντική.

Ο Ολλανδός επιθετικός ήταν μέλος της ομάδας που κατέκτησε το νταμπλ τη σεζόν 2022/23, προσθέτοντας δύο σημαντικούς τίτλους στο παλμαρέ του. Από τη διετία του με την κιτρινόμαυρη φανέλα, ξεχωριστή θέση κατέχει το γκολ που σημείωσε απέναντι στον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Αυτό το γκολ ήρθε στην προτελευταία αγωνιστική των playoffs του 2023 και αποδείχθηκε καθοριστικό για την πορεία της ΑΕΚ προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ενισχύοντας σημαντικά τις πιθανότητες της ομάδας για τον τίτλο.

Το πέρασμα από τον Ατρόμητο

Μετά την αποχώρησή του από την Ένωση, ο Τομ Φαν Βέερτ αποφάσισε να παραμείνει στη Super League, συνεχίζοντας την ποδοσφαιρική του διαδρομή σε άλλη ομάδα της πρωτεύουσας. Εντάχθηκε στον Ατρόμητο, όπου αγωνίστηκε για τις επόμενες δύο σεζόν.

Στην ομάδα του Περιστερίου, ο Φαν Βέερτ συνέχισε να προσφέρει τις υπηρεσίες του, ολοκληρώνοντας έτσι την πενταετή του παρουσία στα ελληνικά γήπεδα πριν λάβει την απόφαση για την απόσυρσή του.

Το τέλος μιας ποδοσφαιρικής διαδρομής

Πλέον, στα 36 του χρόνια, ο άλλοτε πρώτος σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, Τομ Φαν Βέερτ, αποφάσισε να ολοκληρώσει την ενεργό του ποδοσφαιρική διαδρομή. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί το τέλος μιας καριέρας που περιλάμβανε σημαντικές στιγμές και επιτυχίες, ειδικά κατά την πενταετή του θητεία στην Ελλάδα.

Η πορεία του στα ελληνικά γήπεδα, από τον Βόλο και την ΑΕΚ μέχρι τον Ατρόμητο, τον καθιέρωσε ως έναν αναγνωρίσιμο και αποτελεσματικό επιθετικό, αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα στο ελληνικό ποδόσφαιρο.

Με πληροφορίες από: Athletiko