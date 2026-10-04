Συγκινητική στιγμή στην Τούμπα: Κατάθεση στεφανιού για τους αδικοχαμένους οπαδούς του ΠΑΟΚ

Μια συγκινητική στιγμή εκτυλίχθηκε στο γήπεδο της Τούμπας, λίγο πριν την έναρξη του αγώνα της Εθνικής Ελλάδας με τη Γερμανία. Πραγματοποιήθηκε κατάθεση στεφανιού στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ, σε μια ημέρα πένθους για την οικογένεια του συλλόγου. Το κλίμα φορτίστηκε συναισθηματικά, καθώς τιμήθηκε η μνήμη των φιλάθλων που έφυγαν από τη ζωή σε τραγικά δυστυχήματα.

Η ημέρα πένθους και η μνήμη του 1999

Η σημερινή ημέρα αποτελεί μια ημέρα βαθύ πένθους για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, καθώς συνδέεται με ένα τραγικό γεγονός που σημάδεψε την ιστορία του συλλόγου. Συγκεκριμένα, σαν σήμερα το 1999, έξι φίλοι του Δικεφάλου του Βορρά έχασαν τη ζωή τους σε ένα τροχαίο δυστύχημα. Το τραγικό συμβάν έλαβε χώρα στα Τέμπη.

Οι αδικοχαμένοι οπαδοί επέστρεφαν στη Θεσσαλονίκη από την Αθήνα, έχοντας παρακολουθήσει το ντέρμπι της ομάδας τους με τον Παναθηναϊκό. Ο αγώνας είχε διεξαχθεί στο Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών (ΟΑΚΑ), και η επιστροφή τους έμελλε να είναι μοιραία, βυθίζοντας στο πένθος την ασπρόμαυρη οικογένεια.

Το δεύτερο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία

Δυστυχώς, η μοίρα επεφύλασσε ένα ακόμα βαρύ πλήγμα για τον ΠΑΟΚ και τους οπαδούς του. Τον περασμένο Ιανουάριο, η οικογένεια του συλλόγου βυθίστηκε ξανά στο πένθος, εξαιτίας ενός νέου τροχαίου δυστυχήματος. Αυτή τη φορά, το τραγικό συμβάν σημειώθηκε στη Ρουμανία.

Στο δυστύχημα της Ρουμανίας, επτά φίλοι της ομάδας έχασαν τη ζωή τους, προσθέτοντας ακόμα μία μαύρη σελίδα στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Η απώλεια τόσων ανθρώπων σε δύο διαφορετικά τροχαία δυστυχήματα, με διαφορά ετών, έχει αφήσει ανεξίτηλο το σημάδι της στην κοινότητα των φιλάθλων.

Η τελετή κατάθεσης στεφανιού

Στο πλαίσιο της αναμέτρησης μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, πραγματοποιήθηκε μια σεμνή τελετή κατάθεσης στεφανιού, ως ένδειξη τιμής και μνήμης προς τους αδικοχαμένους οπαδούς. Την πρωτοβουλία ανέλαβαν υψηλόβαθμα στελέχη του ποδοσφαίρου, παρουσία και φίλων της αντίπαλης ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας (ΕΠΟ), κ. Μάκης Γκαγκάτσης, μαζί με τον ομόλογό του από τη γερμανική ποδοσφαιρική ομοσπονδία, κατέθεσαν στεφάνι. Μαζί τους βρέθηκαν και φίλοι της εθνικής Γερμανίας, οι οποίοι συμμετείχαν στην τελετή, δείχνοντας την αλληλεγγύη τους.

Η κατάθεση του στεφανιού έγινε στο μνημείο που βρίσκεται μπροστά από τη θύρα 4 του γηπέδου της Τούμπας. Το στεφάνι έφερε ένα μήνυμα βαθιάς συμπαράστασης, αναφέροντας χαρακτηριστικά «με βαθιά συμπαράσταση στην οικογένεια του ΠΑΟΚ», υπογραμμίζοντας το κλίμα οδύνης και αλληλεγγύης.

Η αντίδραση του κόσμου

Η κίνηση αυτή αναγνωρίστηκε από το πλήθος που βρισκόταν στις κερκίδες του γηπέδου. Οι παρευρισκόμενοι χειροκρότησαν θερμά τους εκπροσώπους των ομοσπονδιών και τους Γερμανούς φιλάθλους για την πράξη τους. Αυτή η αυθόρμητη αντίδραση του κοινού υπογράμμισε τη σημασία της στιγμής και τον σεβασμό προς τη μνήμη των θυμάτων.

Παράλληλα, φίλοι του ΠΑΟΚ που βρίσκονταν στο γήπεδο, φώναξαν συνθήματα στη μνήμη των αδικοχαμένων οπαδών. Τα συνθήματα αυτά, γεμάτα συγκίνηση, αποτέλεσαν έναν φόρο τιμής στους ανθρώπους που έφυγαν τόσο πρόωρα και τραγικά, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη τους στην καρδιά της ομάδας και των φιλάθλων της.

Με πληροφορίες από: Gazzetta