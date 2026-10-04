Οι τέσσερις παίκτες που ξεκίνησαν βασικοί σε όλα τα ματς της εθνικής

Η Εθνική Ελλάδας υποδέχεται τη Γερμανία σε έναν σημαντικό αγώνα για το Nations League, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 21:45 στην Τούμπα. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, προχώρησε σε ορισμένες αλλαγές στην αρχική ενδεκάδα, με στόχο να προσφέρει φρεσκάδα στην ομάδα. Παρά τις αλλαγές αυτές, τέσσερις συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές έχουν διατηρήσει τη θέση τους ως βασικοί σε όλα τα παιχνίδια της Εθνικής ομάδας μέχρι στιγμής στη διοργάνωση.

Οι αλλαγές του Γιοβάνοβιτς για τη Γερμανία

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς επέλεξε να προβεί σε αλλαγές στην ενδεκάδα της Εθνικής Ελλάδας για την αναμέτρηση με τη Γερμανία. Αυτές οι κινήσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού αποσκοπούν στο να φρεσκάρουν την ομάδα, ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης που διεξάγεται στην Τούμπα και αναμένεται να είναι απαιτητική.

Στο πλαίσιο αυτών των αλλαγών, δύο παίκτες θα αγωνιστούν για πρώτη φορά ως βασικοί στο φετινό Nations League. Πρόκειται για τους Κουλιεράκη και Κυζιρίδη, οι οποίοι συμπεριλήφθηκαν στην αρχική ενδεκάδα για την αναμέτρηση με τους Γερμανούς, σηματοδοτώντας την παρθενική τους εμφάνιση ως βασικοί στη διοργάνωση.

Οι τέσσερις «μόνιμοι» βασικοί

Παρά τις διαφοροποιήσεις στην ενδεκάδα, τέσσερις ποδοσφαιριστές έχουν ξεκινήσει βασικοί και στους τέσσερις αγώνες της Εθνικής ομάδας στο Nations League. Αυτοί οι παίκτες αποτελούν σταθερές επιλογές για τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του προπονητή στις ικανότητές τους και την αδιάλειπτη παρουσία τους.

Οι τέσσερις αυτοί παίκτες είναι ο Τζολάκης, ο Μαυροπάνος, ο Τσιμίκας και ο Παυλίδης. Η παρουσία τους στην αρχική σύνθεση σε όλα τα ματς υπογραμμίζει τον κομβικό τους ρόλο και την αξία τους για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, καθώς έχουν αγωνιστεί σε κάθε αναμέτρηση από την έναρξη της διοργάνωσης.

Ο ρόλος του Τσιμίκα και η απουσία Γιαννούλη

Ένας από τους παίκτες που έχουν αγωνιστεί και στα τέσσερα ματς ως βασικοί είναι ο Τσιμίκας. Η επιλογή του να ξεκινά σε όλες τις αναμετρήσεις οφείλεται, μεταξύ άλλων, και στην απουσία του Γιαννούλη, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος για τις αναμετρήσεις της Εθνικής.

Ο Τσιμίκας πήρε τη φανέλα του βασικού και τις τέσσερις φορές, καλύπτοντας τη θέση του και προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην αριστερή πτέρυγα της άμυνας της Εθνικής Ελλάδας, αποτελώντας μια σταθερή λύση για τον ομοσπονδιακό τεχνικό.

Η σημασία των Τζολάκη, Μαυροπάνου και Παυλίδη

Εκτός από τον Τσιμίκα, οι Τζολάκης, Μαυροπάνος και Παυλίδης έχουν επίσης διατηρήσει τη θέση τους στην αρχική ενδεκάδα και στα τέσσερα παιχνίδια. Η σταθερή τους παρουσία δεν οφείλεται μόνο στις καλές τους εμφανίσεις στα προηγούμενα τρία ματς, όπου ξεχώρισαν με την απόδοσή τους.

Οι τρεις αυτοί ποδοσφαιριστές θεωρούνται ιδιαίτερα κομβικοί στον άξονα της γαλανόλευκης, προσφέροντας σημαντικές λύσεις και σταθερότητα. Επιπλέον, διαθέτουν έντονη προσωπικότητα, στοιχεία που τους καθιστούν αναντικατάστατους για τον ομοσπονδιακό τεχνικό Ιβάν Γιοβάνοβιτς και την συνολική λειτουργία της ομάδας.

Οι παίκτες εκτός 23άδας

Σε ό,τι αφορά τις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ο ομοσπονδιακός τεχνικός άφησε εκτός της 23άδας για τον αγώνα με τη Γερμανία ορισμένους παίκτες. Μεταξύ αυτών είναι ο Τεττέη, η απουσία του οποίου χαρακτηρίζεται ως έκπληξη, δεδομένης της παρουσίας του σε προηγούμενες αποστολές.

Η απόφαση να μείνει εκτός ο Τεττέη ελήφθη για λόγους τακτικής, σύμφωνα με την τεχνική ηγεσία. Επίσης, εκτός της 23άδας βρίσκονται και οι Τριάντης και Ντόι, συμπληρώνοντας τον κατάλογο των ποδοσφαιριστών που δεν συμπεριλήφθηκαν στην αποστολή για την αναμέτρηση με τη Γερμανία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta