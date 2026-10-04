Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου έγραψε ιστορία στην Elite League με νίκη επί του Γλαύκου Εσπέρου

Η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου πανηγύρισε την πρώτη νίκη της ιστορίας της στην Elite League, επικρατώντας με 87-79 του Γλαύκου Εσπέρου. Η κρητική ομάδα συνδύασε αυτή την ιστορική στιγμή με μια εξαιρετική εμφάνιση, αξιοποιώντας την πολύ καλή της απόδοση κυρίως στο πρώτο και το τρίτο δεκάλεπτο του αγώνα.

Η δυναμική έναρξη και το προβάδισμα

Οι νεοφώτιστοι της Αναγέννησης Αρκαλοχωρίου ξεκίνησαν τον αγώνα με ιδιαίτερη δυναμική, επιδεικνύοντας εξαιρετική επιθετική λειτουργία στην πρώτη περίοδο. Αυτό τους επέτρεψε να αποκτήσουν ένα σημαντικό προβάδισμα από τα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Με ένα τρίποντο του Πετράκη, η Αναγέννηση ολοκλήρωσε ιδανικά το πρώτο δεκάλεπτο, προηγούμενη με σκορ 31-15.

Η αντίδραση του Γλαύκου Εσπέρου στο δεύτερο δεκάλεπτο

Στο δεύτερο δεκάλεπτο, ο Γλαύκος Έσπερος αντέδρασε, βασιζόμενος κυρίως στην άμυνά του και στις λύσεις που προσέφεραν οι Μπρόντνεξ και Σάμαρτζικ. Με ένα επιμέρους σκορ 10-20, οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να μειώσουν τη διαφορά στους έξι πόντους, φτάνοντας το σκορ στο 41-35 στο 18ο λεπτό. Το ημίχρονο έκλεισε με την Αναγέννηση να διατηρεί ένα μικρό προβάδισμα, με το σκορ να διαμορφώνεται σε 47-42, μετά από καλάθι του Αδαμόπουλου.

Η κυριαρχία της κρητικής ομάδας στην τρίτη περίοδο

Με την έναρξη της τρίτης περιόδου, η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, υπό την καθοδήγηση του προπονητή Παπαδάκη, ανέβασε ξανά την απόδοσή της. Οι Στιουάρντ και Μπράντλεϊ ήταν οι κύριοι άξονες στο σκοράρισμα για την κρητική ομάδα, οδηγώντας την σε μια απόδοση αντίστοιχη αυτής του πρώτου δεκαλέπτου. Αυτή η κυριαρχία οδήγησε τη διαφορά να φτάσει κοντά στους 20 πόντους, με την τρίτη περίοδο να ολοκληρώνεται στο +17 για την Αναγέννηση, με σκορ 67-50.

Το φινάλε και οι πρωταγωνιστές της νίκης

Στο φινάλε του αγώνα, οι Στιουάρντ και Μπράντλεϊ, μαζί με την πολύτιμη βοήθεια του Πρέκα, ήταν οι εγγυητές της ιστορικής πρώτης νίκης για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου στην Elite League. Η ομάδα του Αρκαλοχωρίου κατάφερε να διατηρήσει το προβάδισμά της και να ολοκληρώσει τον αγώνα με το τελικό σκορ 87-79, πανηγυρίζοντας έτσι ένα σημαντικό επίτευγμα.

Αναλυτικά οι συνθέσεις και οι πόντοι

Για την Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου, με προπονητή τον Παπαδάκη, οι πόντοι κατανεμήθηκαν ως εξής: Στιούαρντ 21 (4 τρίποντα), Αλεξιάδης 2, Ιωακειμίδης 4, Γιαννούλτσης 1, Πετράκης 3 (1 τρίποντο), Μπράντλεϊ 26 (1 τρίποντο), Κογιώνης 12, Ρουκουνάκης, Πρέκας 14 (1 τρίποντο), Κουρέπης 4.

Από την πλευρά της ΑΕ Γλαύκου Εσπέρου, με προπονητή τον Ρουμελιώτη, οι παίκτες που σκόραραν ήταν: Άλεν 18 (2 τρίποντα), Μπρόντνεξ 27 (4 τρίποντα), Νεόφυτος, Καφέζας 3 (1 τρίποντο), Στεμπάρης 1, Καρατζάς 5 (1 τρίποντο), Βασιλείου, Αδαμόπουλος 2, Χαρούνι 8 (1 τρίποντο), Βισνιέφσκι 4, Σάμαρτζικ 11.

Η συνέχεια της πρεμιέρας στην Elite League

Η δράση για την πρεμιέρα της Elite League δεν ολοκληρώνεται με αυτόν τον αγώνα. Αύριο, 5 Οκτωβρίου, στις 20:00, θα διεξαχθεί στον Άγιο Δημήτριο η αναμέτρηση μεταξύ του Kronos BC Plasis και του Πανιωνίου. Ο αγώνας αυτός θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ, ολοκληρώνοντας έτσι την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Με πληροφορίες από: Gazzetta