Handball Premier: Νέα νίκη η ΑΕΚ ενόψει του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Η ΑΕΚ συνέχισε την αλάνθαστη πορεία της στη Handball Premier, καθώς στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής επιβλήθηκε του Αθηναϊκού με 45-30. Ο αγώνας διεξήχθη στην αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ, με την Ένωση να φτάνει στην τέταρτη νίκη της σε ισάριθμα παιχνίδια. Με αυτό το αποτέλεσμα, η ΑΕΚ έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας τον ισόβαθμο Ολυμπιακό, με τον οποίο θα αναμετρηθεί σε ένα κρίσιμο ντέρμπι την ερχόμενη Δευτέρα.

Η άνετη επικράτηση της ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ

Η ομάδα της ΑΕΚ παρουσιάστηκε δυναμική από την αρχή του αγώνα, επιβάλλοντας τον ρυθμό της απέναντι στον Αθηναϊκό. Το τελικό σκορ των 45-30 αντικατοπτρίζει την κυριαρχία της «Ένωσης» καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, η οποία διεξήχθη στην έδρα της, την αίθουσα «Γ. Κασιμάτης» του ΟΑΚΑ.

Η διακύμανση του σκορ ανά πεντάλεπτο δείχνει την σταθερή υπεροχή της ΑΕΚ. Τα πεντάλεπτα ήταν: 4-1, 8-3, 11-4, 15-5, 18-7, με το ημίχρονο να κλείνει στο 20-10. Στο δεύτερο μέρος, η ΑΕΚ συνέχισε να διευρύνει τη διαφορά, φτάνοντας τα 23-13, 27-15, 32-18, 36-23, 38-25, για να διαμορφωθεί το τελικό 45-30.

Η κορυφή της βαθμολογίας και το ντέρμπι που ακολουθεί

Με την τέταρτη συνεχόμενη νίκη της, η ΑΕΚ διατήρησε το αήττητο σερί της στη Handball Premier. Αυτό το αποτέλεσμα της επέτρεψε να φτάσει τους ισάριθμους βαθμούς με τον Ολυμπιακό, ανεβαίνοντας στην κορυφή του πρωταθλήματος. Η αλάνθαστη πορεία της «Ένωσης» μέχρι στιγμής δημιουργεί προσδοκίες για τη συνέχεια της σεζόν.

Η επόμενη αγωνιστική φέρνει ένα μεγάλο ντέρμπι κορυφής, καθώς η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό. Η αναμέτρηση έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 12 Οκτωβρίου, στις 18:00 το απόγευμα. Ο αγώνας αυτός, που θα διεξαχθεί στην Ηλιούπολη, αναμένεται να κρίνει την πρωτοπορία στον πίνακα της Handball Premier.

Οι συνθέσεις και οι πρωταγωνιστές του αγώνα

Για την ΑΕΚ, υπό τις οδηγίες του προπονητή Αλέξη Αλβανού, αγωνίστηκαν οι Κοτανίδης, Αραμπατζής με 3 τέρματα, Ματσουόκα με 10, Μπατής με 8, Παπαδιονυσίου με 4, Μπάρος με 2, Λινάρες με 1, Κουκουλάς με 5, Οκάνα με 3, Χαριτωνίδης με 3, Βίστοροπ με 4, Σικολά με 2 και Αμπντελτζαλίλ.

Από την πλευρά του Αθηναϊκού, με προπονητή τον Νίκο Σαμαρά, συμμετείχαν οι Παντελάκης, Ξυπνητός, Χαμίτ, Παπαδόπουλος με 1 τέρμα, Γερουλάνος Α. με 7, Αντωνιάδης, Φερέιρα με 1, Ζαρίκος με 3, Κιούσης με 4, Μελιάβα με 3, Μακρόγλου με 2, Ντο Νασιμέτο με 4, Σπύρου, Νικολίνταης και Λόλας με 5 τέρματα. Τον αγώνα διαιτήτευσαν οι Βαγγελτζίκης και Τσάμος.

Σε ό,τι αφορά τις τεχνικές λεπτομέρειες του παιχνιδιού, η ΑΕΚ είχε 2/2 πέναλτι, ενώ ο Αθηναϊκός 3/4. Οι δίλεπτες αποβολές ήταν 4 για την ΑΕΚ και 2 για τον Αθηναϊκό, στοιχεία που συμπληρώνουν την εικόνα της αναμέτρησης.

Άλλα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Στο πλαίσιο της ίδιας αγωνιστικής της Handball Premier, νωρίτερα, ο Διομήδης Άργους σημείωσε επίσης μια εκτός έδρας νίκη. Επικράτησε της ΧΑΝΘ με σκορ 36-30, κατακτώντας το δεύτερο δίποντο του στο πρωτάθλημα.

Η ομάδα του Διομήδη Άργους κατάφερε να βελτιώσει την αμυντική της λειτουργία στο τελευταίο δεκάλεπτο του αγώνα, γεγονός που συνέβαλε καθοριστικά στην επικράτησή της επί της ΧΑΝΘ. Αυτό το αποτέλεσμα προσθέτει δύο σημαντικούς βαθμούς στην προσπάθειά του στο πρωτάθλημα.

Η εικόνα της βαθμολογίας και οι εκκρεμότητες

Μετά την ολοκλήρωση των συγκεκριμένων αναμετρήσεων της 4ης αγωνιστικής, η βαθμολογική κατάσταση διαμορφώνεται με την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό να μοιράζονται την κορυφή. Ωστόσο, υπάρχουν και ομάδες που έχουν λιγότερα παιχνίδια στο ενεργητικό τους.

Συγκεκριμένα, ο Ιωνικός έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ ο ΠΑΟΚ έχει δύο παιχνίδια λιγότερα. Αυτές οι εκκρεμότητες ενδέχεται να επηρεάσουν την τελική διαμόρφωση του πίνακα της βαθμολογίας στις επόμενες αγωνιστικές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta