Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ξέσπασε μετά τον αγώνα Ηρακλής – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του στην GBL με νίκη, επικρατώντας του Ηρακλή με σκορ 78-68 στο Ιβανώφειο. Ωστόσο, ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Γιώργος Μπαρτζώκας, βρέθηκε στο επίκεντρο μετά τη λήξη της αναμέτρησης, καθώς ξέσπασε στις δηλώσεις του λόγω ενός επεισοδίου που είχε με οπαδούς των γηπεδούχων. Το περιστατικό προκλήθηκε από ένα τάιμ άουτ που ζήτησε δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα.

Το επεισόδιο με τους φιλάθλους του Ηρακλή

Η νίκη του Ολυμπιακού επί του Ηρακλή επισκιάστηκε από την ένταση που δημιουργήθηκε στο Ιβανώφειο. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας ζήτησε τάιμ άουτ περίπου 30 δευτερόλεπτα πριν τη λήξη του αγώνα, μια κίνηση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση των οπαδών του «γηραιού».

Οι φίλοι της γηπεδούχου ομάδας άρχισαν να απευθύνουν υβριστικά συνθήματα εναντίον του Έλληνα προπονητή, φτάνοντας μάλιστα σε χυδαίες εκφράσεις που αφορούσαν και τη μητέρα του. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αντέδρασε με ειρωνικό χειροκρότημα προς την κερκίδα, γεγονός που ξεσήκωσε ακόμα περισσότερο τον κόσμο, αυξάνοντας την ένταση στο γήπεδο.

Οι εξηγήσεις του προπονητή για το τάιμ άουτ

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε τη νίκη του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζώκας κλήθηκε να σχολιάσει το περιστατικό με το τάιμ άουτ. Ο προπονητής εξέφρασε την ενόχλησή του για τα υβριστικά συνθήματα, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Από ποιους γίνεται κουβέντα, από αυτούς που με βρίζουν 40 λεπτά; Δε γίνεται κουβέντα. Τι να απαντήσω; Σ’ αυτούς που με βρίζουν επί σαράντα λεπτά;».

Διευκρίνισε πως η απόφασή του να καλέσει τάιμ άουτ δεν είχε σκοπό να προσβάλει τον Ηρακλή ή τον προπονητή του, Ζόραν Λούκιτς. «Δεν το έκανα για να προσβάλω τον Ηρακλή. Καμία σχέση. Ουδέποτε πρόσβαλα ή δεν έδειξα σεβασμό σ’ έναν σύλλογο και φυσικά στον Ζόραν», τόνισε. Ο σκοπός του ήταν να αφυπνίσει τους παίκτες του, καθώς είχαν κάνει πέντε συνεχόμενα λάθη στο τέλος του αγώνα. «Όταν κάναμε πέντε λάθη σερί, πρέπει να καταλάβουν οι παίκτες ότι δε γίνεται αυτό», εξήγησε.

Ο κ. Μπαρτζώκας υπογράμμισε τη δική του ευθύνη απέναντι στον σύλλογο που εκπροσωπεί. «Ο σύλλογος που εκπροσωπώ και καθοδηγώ είναι πολύ απαιτητικός. Είμαι απαιτητικός και δεν θέλω να βλέπω μια πεντάδα παικτών να κάνει αγγαρεία στο γήπεδο γιατί άλλη είναι η δουλειά μας. Αν υπάρχει μια πεντάδα που βλέπει σαν αγγαρεία το τελευταίο πεντάλεπτο, είναι δουλειά μου να μην επιτρέπω μια τέτοια εμφάνιση στο τέλος», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι οι παίκτες πρέπει να συνεχίζουν να παίζουν ανεξαρτήτως του σκορ.

Αποτίμηση της πρεμιέρας και η επιστροφή του Μιλουτίνοφ

Αναφερόμενος στην ίδια την αναμέτρηση, ο προπονητής του Ολυμπιακού δήλωσε ικανοποιημένος από τη νίκη στην πρεμιέρα. «Ξεκινήσαμε με νίκη, όπως θέλαμε. Δε θέλαμε να μπούμε σε περιπέτειες», είπε. Περιέγραψε τις συνθήκες στο Ιβανώφειο ως ιδιαίτερες, με «χαμηλοτάβανο το γήπεδο, φανατισμό στην κερκίδα και πολύ καπνό».

Στην ανάλυσή του για την απόδοση της ομάδας, επεσήμανε ότι ο Ολυμπιακός έπαιξε καλά στο δεύτερο και τρίτο δεκάλεπτο, ενώ στο πρώτο δεν μπήκε στο παιχνίδι. Στο τέταρτο δεκάλεπτο, όταν η διαφορά έφτασε στους 20 πόντους, οι παίκτες σταμάτησαν να παίζουν μπάσκετ, κάνοντας πολλά λάθη και δίνοντας την μπάλα στα χέρια των αντιπάλων. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε την επανένταξη του Νίκολα Μιλουτίνοφ, τονίζοντας πως είναι «κομβικό για την εξέλιξη της χρονιάς».

Ο απαιτητικός ρυθμός και η αμυντική λειτουργία

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας αναφέρθηκε επίσης στον απαιτητικό ρυθμό των αγώνων. «Παίξαμε έξι ματς σε 9-10 μέρες, όλα εκτός έδρας», είπε, εκφράζοντας την κατανόησή του για τους παίκτες και την ανάγκη για κίνητρο. Χαρακτήρισε το επερχόμενο ρεπό ως «θείο δώρο», δεδομένου ότι η ομάδα έχει 4-5 ημέρες μέχρι τον επόμενο αγώνα με την Εφές.

Σε ό,τι αφορά την αμυντική λειτουργία, ο προπονητής τόνισε την ανάγκη για βελτίωση. «Πρέπει να δουλέψουμε, να τους βάλουμε σε κάποιους αμυντικούς κανόνες που έχουμε», είπε. Εξήγησε ότι οι νέοι παίκτες συχνά αποφασίζουν με βάση προηγούμενες φιλοσοφίες, οι οποίες είναι διαφορετικές, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε σύγχυση. «Οι απαιτήσεις είναι μεγάλες και στην Ευρωλίγκα, αλλά και στην Ελλάδα. Πρέπει να έχουμε αμυντική συνέπεια», υπογράμμισε.

Ο κ. Μπαρτζώκας κατέληξε πως η φιλοσοφία της ομάδας πρέπει να παραμείνει σταθερή, εφόσον ο προπονητής είναι ο ίδιος. «Χρειαζόμαστε λίγο χρόνο αλλά θα τα καταφέρουμε, θα γίνουμε καλύτεροι», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι παίκτες που πέρυσι κατέκτησαν Ευρωλίγκα, Πρωτάθλημα και Σούπερ Καπ πρέπει να κατανοήσουν τις υψηλές προσδοκίες και την απαιτούμενη αμυντική προσήλωση σε κάθε φάση του παιχνιδιού.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta