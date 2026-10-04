Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data προβλέπει πρόκριση της Εθνικής Ελλάδας στο Euro 2028

Η Εθνική Ελλάδας βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα στη League A του Nations League, γεγονός που έχει οδηγήσει τον υπερυπολογιστή του Football Meets Data να προβλέπει με μεγάλη βεβαιότητα την πρόκρισή της στο Euro 2028. Συγκεκριμένα, οι πιθανότητες για την ελληνική ομάδα ανέρχονται στο 85%, ποσοστό που την κατατάσσει μεταξύ των φαβορί για την τελική φάση της διοργάνωσης.

Η πορεία της Εθνικής στο Nations League

Η Εθνική μας ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά στη League A του Nations League και έχει πραγματοποιήσει ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα. Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων τριών αγωνιστικών, βρίσκεται στην 1η θέση του ομίλου της, έχοντας συγκεντρώσει 7 βαθμούς.

Ο βασικός στόχος της ομάδας, υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, είναι να τερματίσει σε μία από τις τρεις πρώτες θέσεις του ομίλου. Αυτό θα της εξασφαλίσει μια θέση στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας για την κλήρωση των προκριματικών του Euro 2028. Η επίτευξη αυτού του στόχου θεωρείται ιδιαίτερα εφικτή, δεδομένου ότι η 4η Σερβία δεν έχει καταφέρει να συγκεντρώσει κανέναν βαθμό μετά τις τρεις πρώτες αγωνιστικές.

Οι προβλέψεις του υπερυπολογιστή για την Ελλάδα

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα διαθέσιμα δεδομένα, ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η Ελλάδα έχει 85% πιθανότητες να εξασφαλίσει την πρόκριση στο Euro 2028. Το ποσοστό αυτό την τοποθετεί στην ίδια θέση με τη Δανία, ενώ βρίσκεται λίγο πιο κάτω από την Κροατία (89%) και λίγο πιο πάνω από την Αυστρία (83%).

Οι κορυφαίες ομάδες και οι πιθανότητες πρόκρισης

Σύμφωνα με τις αναλύσεις του υπερυπολογιστή, η Ισπανία είναι η μοναδική ομάδα που έχει 100% πιθανότητες πρόκρισης στο Euro 2028. Ακολουθούν η Αγγλία με 99,9%, η Πορτογαλία και η Γαλλία με 99% η καθεμία, ενώ το Βέλγιο και η Ολλανδία βρίσκονται λίγο πιο πίσω με 97%.

Αναλυτικά οι πιθανότητες πρόκρισης για όλες τις ομάδες

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έχει υπολογίσει τις πιθανότητες πρόκρισης για όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες, προσφέροντας μια λεπτομερή εικόνα των προοπτικών τους:

100%: Ισπανία

Ισπανία 99.9%: Αγγλία

Αγγλία 99%: Πορτογαλία, Γαλλία

Πορτογαλία, Γαλλία 97%: Βέλγιο, Ολλανδία

Βέλγιο, Ολλανδία 96%: Ελβετία

Ελβετία 95%: Σκωτία, Ουαλία

Σκωτία, Ουαλία 94%: Ιρλανδία

Ιρλανδία 93%: Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία

Γερμανία, Ιταλία, Νορβηγία 89%: Κροατία

Κροατία 85%: Δανία, Ελλάδα

Δανία, Ελλάδα 83%: Αυστρία

Αυστρία 71%: Τουρκία

Τουρκία 69%: Σουηδία

Σουηδία 57%: Ουκρανία

Ουκρανία 55%: Βόρεια Ιρλανδία

Βόρεια Ιρλανδία 54%: Σερβία

Σερβία 47%: Κόσοβο, Πολωνία, Τσεχία

Κόσοβο, Πολωνία, Τσεχία 46%: Ουγγαρία

Ουγγαρία 44%: Σλοβακία

Σλοβακία 43%: Σλοβενία

Σλοβενία 39%: Βοσνία

Βοσνία 29%: Ισλανδία

Ισλανδία 24%: Αλβανία, Γεωργία

Αλβανία, Γεωργία 23%: Ισραήλ

Ισραήλ 18%: Ρουμανία

Ρουμανία 16%: Μαυροβούνιο, Φινλανδία

Μαυροβούνιο, Φινλανδία 13%: Σκόπια

Σκόπια 9%: Λευκορωσία

Λευκορωσία 3%: Λουξεμβούργο, Εσθονία

Λουξεμβούργο, Εσθονία 2%: Βουλγαρία, Νήσοι Φερόε, Καζακστάν

Βουλγαρία, Νήσοι Φερόε, Καζακστάν 1%: Αρμενία, Κύπρος, Αζερμπαϊτζάν, Μάλτα

Αρμενία, Κύπρος, Αζερμπαϊτζάν, Μάλτα 0.4%: Μολδαβία, Λιθουανία

Μολδαβία, Λιθουανία 0.2%: Λετονία

Λετονία 0.02%: Γιβραλτάρ

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr