Ο Εντιάι έκανε το ντεμπούτο του στην GBL με τον Ολυμπιακό

Ο Εμπάι Εντιάι πραγματοποίησε την πρώτη του εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού στην Greek Basketball League, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της παρουσίας του στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Σενεγαλέζος φόργουορντ αγωνίστηκε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, όπου ο Ολυμπιακός φιλοξενήθηκε από τον Ηρακλή στη Θεσσαλονίκη. Η ομάδα του Πειραιά κατάφερε να φύγει από την πόλη με το «διπλό», επικρατώντας με τελικό σκορ 78-68, ξεκινώντας έτσι με νίκη τις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση.

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με νίκη στη Θεσσαλονίκη

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με επιτυχία τις υποχρεώσεις του στην Greek Basketball League, σημειώνοντας μια σημαντική νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Η ομάδα ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη για να αντιμετωπίσει τον Ηρακλή, σε μια αναμέτρηση που διεξήχθη στην έδρα του «Γηραιού» και ολοκληρώθηκε με το «διπλό» για τους Πειραιώτες.

Το τελικό σκορ της αναμέτρησης διαμορφώθηκε σε 78-68 υπέρ του Ολυμπιακού, εξασφαλίζοντας τους πρώτους δύο βαθμούς της φετινής σεζόν. Η νίκη αυτή αποτελεί ένα θετικό ξεκίνημα για τους «ερυθρόλευκους» στην αγωνιστική περίοδο της GBL, δίνοντας τον τόνο για τη συνέχεια των αγώνων τους στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Το ντεμπούτο του Εμπάι Εντιάι

Στο πλαίσιο αυτής της αναμέτρησης της πρεμιέρας, ο Εμπάι Εντιάι πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του στο ελληνικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Ο Σενεγαλέζος παίκτης φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού σε αγώνα της Greek Basketball League, συμμετέχοντας ενεργά στην προσπάθεια της ομάδας του να φτάσει στη νίκη.

Η πρώτη του εμφάνιση στην GBL έρχεται μετά από μια περίοδο προσαρμογής και συμμετοχής σε άλλα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό. Ο Εντιάι αποτελεί μια από τις νέες προσθήκες στο ρόστερ των Πειραιωτών, και η παρουσία του στον αγώνα της πρεμιέρας ήταν ένα από τα σημεία ενδιαφέροντος για τους φιλάθλους και τους αναλυτές του μπάσκετ.

Η στατιστική του Σενεγαλέζου φόργουορντ

Κατά τη διάρκεια του αγώνα κόντρα στον Ηρακλή, ο Εμπάι Εντιάι αγωνίστηκε για συνολικά 20 λεπτά, προσφέροντας τις υπηρεσίες του στην ομάδα. Σε αυτό το διάστημα, συνέβαλε στην προσπάθεια του Ολυμπιακού με 8 πόντους, έχοντας ευστοχήσει σε 4 από τις 7 προσπάθειες που επιχείρησε για δίποντα.

Εκτός από την παραγωγικότητά του στο σκοράρισμα, ο Εντιάι κατέγραψε επίσης 7 ριμπάουντ, συμβάλλοντας στον έλεγχο των αιθέρων, και μοίρασε 2 ασίστ στους συμπαίκτες του, δείχνοντας την ικανότητά του να δημιουργεί. Τα περισσότερα λεπτά της συμμετοχής του τα πέρασε αγωνιζόμενος στη θέση του φόργουορντ, ενώ για ένα μικρό χρονικό διάστημα χρησιμοποιήθηκε και ως σέντερ, παίζοντας μάλιστα στην ίδια πεντάδα με τον Βεζένκοβ.

Οι πρώτες εντυπώσεις από τον Εντιάι στον Ολυμπιακό

Ο Εμπάι Εντιάι έχει ήδη αφήσει εξαιρετικές εντυπώσεις με την παρουσία του στα πρώτα του παιχνίδια με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Η προσαρμογή του στην ομάδα και το αγωνιστικό του στυλ έχουν γίνει δεκτά με θετικά σχόλια, δείχνοντας ότι έχει ενσωματωθεί ομαλά στο σύνολο των Πειραιωτών.

Η εμφάνισή του στο ντεμπούτο της GBL έρχεται να προστεθεί σε μια περίοδο όπου ο Σενεγαλέζος προέρχεται από την κορυφαία εμφάνιση της καριέρας του στη EuroLeague. Αυτό υπογραμμίζει την ανοδική του πορεία και τις προσδοκίες που υπάρχουν για την περαιτέρω παρουσία του στην ομάδα του Πειραιά, τόσο στο ελληνικό πρωτάθλημα όσο και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta