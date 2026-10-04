Η Αναντολού Εφές επικράτησε της Μπαντίρμα και παρέμεινε αήττητη στο τουρκικό πρωτάθλημα

Η Αναντολού Εφές επικράτησε εκτός έδρας της Μπαντίρμα με σκορ 79-85, διατηρώντας το αήττητο σερί της στο τουρκικό πρωτάθλημα μπάσκετ. Η αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής βρήκε την ομάδα της Εφές να κάνει το 2/2 στις νίκες, σε ένα παιχνίδι που διεξήχθη με τις σκέψεις όλων στραμμένες στον πρόσφατο σοβαρό τραυματισμό του Μάικ Τζέιμς.

Η επικράτηση της Εφές στην Μπαντίρμα

Η ομάδα του Πάμπλο Λάσο, η Αναντολού Εφές, κατάφερε να αποσπάσει μια σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στην Μπαντίρμα. Το τελικό σκορ 79-85 διαμόρφωσε το ρεκόρ της Εφές σε 2 νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του τουρκικού πρωταθλήματος.

Παρά την προσπάθεια της Μπαντίρμα να πλησιάσει στο σκορ, φτάνοντας ακόμη και σε απόσταση ενός καλαθιού στην τελευταία περίοδο, η Εφές βρήκε τον τρόπο να διαχειριστεί την κατάσταση και να φτάσει στην τελική επικράτηση, εξασφαλίζοντας τους δύο βαθμούς.

Ο σοβαρός τραυματισμός του Μάικ Τζέιμς

Ο αγώνας διεξήχθη με τις μνήμες του σοβαρού τραυματισμού του Μάικ Τζέιμς να είναι ακόμα νωπές. Ο παίκτης της Εφές υπέστη ρήξη αχιλλείου τένοντα κατά τη διάρκεια ενός αγώνα της Euroleague, στον οποίο η ομάδα του αντιμετώπιζε τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι.

Οι συμπαίκτες του στην Αναντολού Εφές έπαιξαν και για εκείνον, όπως αναφέρεται, δείχνοντας τη στήριξή τους στον άτυχο αθλητή. Αυτό το γεγονός φαίνεται να λειτούργησε ως επιπλέον κίνητρο για την ομάδα στην αναμέτρηση με την Μπαντίρμα.

Οι πρωταγωνιστές της Αναντολού Εφές

Στους κορυφαίους παίκτες της Αναντολού Εφές που ξεχώρισαν στην αναμέτρηση περιλαμβάνονται ο Τζόρνταν Λόιντ, ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος σκόρερ της ομάδας του με 15 πόντους, εκ των οποίων οι 3 προήλθαν από τρίποντα. Τον ακολούθησαν σε απόδοση ο Ματ Στράζελ με 14 πόντους, 9 ασίστ και 4 ριμπάουντ, έχοντας 1/5 στα τρίποντα, καθώς και ο Κόλιν Μάλκολμ που σημείωσε 13 πόντους, με 1 τρίποντο.

Ο προπονητής της Εφές, Πάμπλο Λάσο, είδε την ομάδα του να βρίσκει λύσεις και να διατηρεί το προβάδισμα, παρά τις προσπάθειες των αντιπάλων. Η συλλογική προσπάθεια και η συμβολή των βασικών παικτών ήταν καθοριστική για την επίτευξη της νίκης.

Η αντίσταση της Μπαντίρμα και ο Πίτερσον

Από την πλευρά της Μπαντίρμα, ο Πίτερσον ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας του, σημειώνοντας 25 πόντους. Η απόδοσή του περιλάμβανε 6 εύστοχα τρίποντα σε 11 προσπάθειες, γεγονός που του επέτρεψε να διατηρήσει την ομάδα του ανταγωνιστική καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.

Η Μπαντίρμα κατάφερε να μειώσει τη διαφορά σε μικρότερο επίπεδο κατά την τελευταία περίοδο, δείχνοντας σημάδια ανάκαμψης. Ωστόσο, η Εφές διατήρησε την ψυχραιμία της και βρήκε τις απαραίτητες λύσεις για να αποτρέψει την ανατροπή και να εξασφαλίσει τη νίκη.

Αναλυτικά τα στατιστικά των παικτών της Εφές

Οι πόντοι των παικτών της Αναντολού Εφές (προπονητής: Πάμπλο Λάσο) στην αναμέτρηση με την Μπαντίρμα διαμορφώθηκαν ως εξής:

Λόιντ: 15 πόντοι (3 τρίποντα)

15 πόντοι (3 τρίποντα) Στράζελ: 14 πόντοι (1/5 τρίποντα, 9 ασίστ, 4 ριμπάουντ)

14 πόντοι (1/5 τρίποντα, 9 ασίστ, 4 ριμπάουντ) Μάλκολμ: 13 πόντοι (1 τρίποντο)

13 πόντοι (1 τρίποντο) Τζόουνς: 11 πόντοι (9 ριμπάουντ)

11 πόντοι (9 ριμπάουντ) Σάριτς: 10 πόντοι (6 ριμπάουντ)

10 πόντοι (6 ριμπάουντ) Ράσελ: 9 πόντοι (1 τρίποντο)

9 πόντοι (1 τρίποντο) Γιλμάζ: 6 πόντοι

6 πόντοι Οσμανι: 4 πόντοι

4 πόντοι Μουτάφ: 3 πόντοι (1 τρίποντο)

3 πόντοι (1 τρίποντο) Φερνάντο: συμμετοχή χωρίς πόντους

Με πληροφορίες από: Gazzetta