Κίμι Αντονέλι: Η δεύτερη θέση στη Μαλαισία το μέγιστο που μπορούσαμε

Ο Κίμι Αντονέλι εξασφάλισε τη δεύτερη θέση στο Grand Prix της Μαλαισίας, ένα αποτέλεσμα που χαρακτήρισε ως το μέγιστο δυνατό για τη Mercedes. Ο Ιταλός οδηγός, αν και δεν κατάφερε να μετατρέψει τον αγώνα της Μαλαισίας σε ακόμη μία νίκη, όπως ίσως είχε επιτύχει σε ένα προηγούμενο χαοτικό Grand Prix του Μπαχρέιν, έφυγε από τη Σεπάνγκ με ένα ιδιαίτερα σημαντικό πλασάρισμα. Η Mercedes, σύμφωνα με τον ίδιο, δεν είχε καμία δυνατότητα να διεκδικήσει τη νίκη στον συγκεκριμένο αγώνα.

Η πορεία του Αντονέλι στην πίστα της Σεπάνγκ

Ο αγώνας στη Σεπάνγκ ξεκίνησε δυναμικά για τον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος βρέθηκε ακόμη και στην πρωτοπορία στα πρώτα στάδια. Ωστόσο, η εξέλιξη του Grand Prix άλλαξε μετά την επανεκκίνηση, όταν ο Μαξ Φερστάπεν κατάφερε να περάσει μπροστά, αναλαμβάνοντας την πρώτη θέση. Σε εκείνο το σημείο, ο Αντονέλι είδε προσωρινά και τον ομόσταβλό του, Τζορτζ Ράσελ, να τον προσπερνά.

Παρόλα αυτά, ο πρωτοπόρος του πρωταθλήματος επέδειξε αποφασιστικότητα και κατάφερε να ανακτήσει τη δεύτερη θέση. Την κράτησε μέχρι το τέλος του αγώνα, εξασφαλίζοντας ένα πολύτιμο πλασάρισμα στο βάθρο, το οποίο αποδείχθηκε καθοριστικό για τη βαθμολογική του θέση.

Οι δηλώσεις του οδηγού της Mercedes

Μετά τον τερματισμό του αγώνα, ο Κίμι Αντονέλι αναγνώρισε την ανωτερότητα της Red Bull και του Μαξ Φερστάπεν στην πίστα της Σεπάνγκ. Ο Ιταλός οδηγός τόνισε στις δηλώσεις του ότι η δεύτερη θέση ήταν το καλύτερο που μπορούσε να επιτευχθεί από την ομάδα του εκείνη την ημέρα, δεδομένων των συνθηκών.

«Νομίζω ότι σήμερα ήταν το μέγιστο που μπορούσαμε να κάνουμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αντονέλι. «Πολλά συγχαρητήρια στον Μαξ και τη Red Bull για το εκπληκτικό αγωνιστικό τριήμερο που είχαν. Από τη δική μας πλευρά έχουμε ακόμη δουλειά να κάνουμε, αλλά είμαι χαρούμενος που φεύγουμε με τη δεύτερη θέση. Ελπίζω στο μέλλον να επιστρέψουμε στη Μαλαισία».

Η στρατηγική ελαστικών και η μάχη με τον Ράσελ

Ένα κρίσιμο στοιχείο που επηρέασε την εξέλιξη του αγώνα ήταν η στρατηγική των ελαστικών που ακολούθησαν οι ομάδες. Η Mercedes είχε χρησιμοποιήσει τη μεσαία γόμα μετά το πρώτο μέρος του αγώνα, μια επιλογή που διέφερε από αυτή του Φερστάπεν, ο οποίος βρέθηκε στη Soft γόμα. Αυτή η διαφορά στη στρατηγική συνέβαλε στο να αρχίσει ο Ολλανδός να ανοίγει τη διαφορά του από τους διώκτες του.

Παρά την αρχική δυσκολία, ο Αντονέλι κατάφερε να πλησιάσει και τελικά να περάσει τον Τζορτζ Ράσελ. Είχε προηγουμένως ενημερώσει την ομάδα του μέσω ασυρμάτου ότι διέθετε περισσότερο ρυθμό από τον ομόσταβλό του, κάτι που επιβεβαιώθηκε στην πίστα με την επιτυχή προσπέραση.

Σημαντική αύξηση της διαφοράς στο πρωτάθλημα

Το αποτέλεσμα του Grand Prix της Μαλαισίας απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη σημασία για τον Κίμι Αντονέλι λόγω της εξέλιξης που αφορούσε τον Τζορτζ Ράσελ. Ο Βρετανός οδηγός εγκατέλειψε λίγους γύρους πριν από το τέλος του αγώνα, αντιμετωπίζοντας πρόβλημα στη μονάδα ισχύος του μονοθεσίου του. Αυτή η εγκατάλειψη είχε άμεσο αντίκτυπο στη βαθμολογία του πρωταθλήματος.

Ως εκ τούτου, ο Αντονέλι αύξησε το προβάδισμά του απέναντι στον ομόσταβλό του και βασικό του αντίπαλο στο πρωτάθλημα. Η διαφορά τους πλέον διαμορφώθηκε από τους 66 στους 84 βαθμούς, δίνοντας στον Ιταλό ένα σημαντικό πλεονέκτημα στη μάχη για τον τίτλο. Παρά την εμφάνιση ενός Αυτοκινήτου Ασφαλείας προς το τέλος, το οποίο έδωσε στον Αντονέλι μία ακόμη ευκαιρία να πιέσει τον Φερστάπεν, ο Ολλανδός διαχειρίστηκε ιδανικά την επανεκκίνηση και άνοιξε αμέσως διαφορά άνω του ενός δευτερολέπτου. Η δεύτερη θέση, αν και δεν ήταν το αποτέλεσμα που θα ήθελε έχοντας βρεθεί στην πρωτοπορία, αποδείχθηκε εξαιρετικά πολύτιμη για τον Αντονέλι, ειδικά σε μια ημέρα που ο κύριος αντίπαλός του στο πρωτάθλημα δεν βαθμολογήθηκε.

Με πληροφορίες από: Gazzetta