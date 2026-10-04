Ελλάδα – Γερμανία: Ο Γιοβάνοβιτς άφησε τον Τεττέη εκτός αποστολής

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής Ελλάδας, αποφάσισε να αφήσει εκτός αποστολής τον Ανδρέα Τεττέη για τον επερχόμενο αγώνα με τη Γερμανία. Η αναμέτρηση εντάσσεται στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του ομίλου στο Nations League και θα διεξαχθεί στην Τούμπα. Η απόφαση του προπονητή βασίστηκε σε λόγους τακτικής, καθώς δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού για τον παίκτη.

Η επιλογή του ομοσπονδιακού τεχνικού

Η απουσία του Ανδρέα Τεττέη από την αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για το κρίσιμο παιχνίδι με τη Γερμανία αποτελεί μία επιλογή του Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός προχώρησε σε αυτή την απόφαση για καθαρά τακτικούς λόγους, όπως αναφέρεται, επισημαίνοντας ότι ο παίκτης δεν αντιμετωπίζει κάποιο ζήτημα τραυματισμού που να τον θέτει εκτός.

Ο επιθετικός του Παναθηναϊκού, ο οποίος ήταν βασικός στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων, δεν θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί στη νέα αναμέτρηση. Η απόφαση αυτή έρχεται σε συνέχεια της προηγούμενης εβδομάδας, όπου ο Τεττέη είχε ενεργό ρόλο στην αρχική ενδεκάδα.

Η προηγούμενη αναμέτρηση στο Άουγκσμπουργκ

Πριν από μία εβδομάδα, η Εθνική Ελλάδας είχε αντιμετωπίσει τα «πάντσερ» στο Άουγκσμπουργκ, όπου ο Ανδρέας Τεττέη είχε ξεκινήσει ως βασικός. Στον πρώτο αυτό αγώνα, ο επιθετικός αντικαταστάθηκε στο 59ο λεπτό της αναμέτρησης από τον Ιωαννίδη. Η επερχόμενη αναμέτρηση στην Τούμπα σηματοδοτεί τη δεύτερη συνάντηση των δύο ομάδων στον όμιλο του Nations League.

Οι στόχοι της Εθνικής ομάδας

Στο παιχνίδι που θα διεξαχθεί στην Τούμπα, η Ελλάδα θα επιδιώξει να κατακτήσει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα. Βασικός στόχος της Εθνικής είναι να διατηρήσει το αήττητο σερί της και να παραμείνει στην κορυφή της 1ης θέσης του ομίλου. Η αναμέτρηση με τη Γερμανία είναι κομβικής σημασίας για την πορεία της ομάδας στη διοργάνωση.

Η πλήρης αποστολή της Εθνικής Ελλάδας

Στην αποστολή της Εθνικής Ελλάδας για τον αγώνα με τη Γερμανία περιλαμβάνονται οι εξής ποδοσφαιριστές: Βλαχοδήμος, Τζολάκης, Μανδάς, Τσάπρας, Κουλιεράκης, Μαυροπάνος, Ρέτσος, Σάλιακας, Μιχαηλίδης, Τσιμίκας, Κυριακόπουλος, Κουρμπέλης, Πέλκας, Ανδρούτσος, Μουζακίτης, Ζαφείρης, Μασούρας, Ιωαννίδης, Δουβίκας, Κωστούλας, Παυλίδης, Καρέτσας, Κυζιρίδης.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr