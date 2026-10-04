Ο Λιονέλ Φλόρες έπαιξε τρία ματς σε τέσσερις ημέρες με Αργεντινή και Μπόκα Τζούνιορς

Ένα πρωτοφανές ρεκόρ κατέρριψε ο 19χρονος εξτρέμ Λιονέλ Φλόρες, ο οποίος αγωνίστηκε τρεις φορές μέσα σε διάστημα μόλις τεσσάρων ημερών. Ο νεαρός ποδοσφαιριστής φόρεσε τη φανέλα τόσο της Εθνικής Αργεντινής όσο και της Μπόκα Τζούνιορς, προκαλώντας εντύπωση με την αντοχή και την παρουσία του σε τόσο απαιτητικό πρόγραμμα.

Το ντεμπούτο με την «αλμπισελέστε»

Τα ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου, ο Λιονέλ Φλόρες πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με το εθνόσημο της Αργεντινής. Η Εθνική ομάδα της χώρας αντιμετώπισε τη Βολιβία σε ένα διεθνές φιλικό παιχνίδι, όπου ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Λιονέλ Σκαλόνι, έδωσε την ευκαιρία στον νεαρό άσο να αγωνιστεί.

Ο Φλόρες εισήλθε στον αγωνιστικό χώρο στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης, αντικαθιστώντας τον Λισάντρο Λόπεζ. Η πρώτη του συμμετοχή με την «αλμπισελέστε» διήρκεσε εννέα λεπτά, σηματοδοτώντας την αρχή μιας απαιτητικής σειράς αγώνων.

Επιστροφή στη Μπόκα Τζούνιορς με δύο γκολ

Μόλις 48 ώρες μετά το φιλικό της Εθνικής Αργεντινής, ο Λιονέλ Φλόρες επέστρεψε στις υποχρεώσεις του με την ομάδα του, τη Μπόκα Τζούνιορς. Στην εντός έδρας αναμέτρηση της Μπόκα με την Ουνιόν Σάντα Φε, ο νεαρός εξτρέμ βρέθηκε αρχικά στον πάγκο.

Ο προπονητής Ροντόλφο Αρουαμπαρένα τον έριξε στη μάχη στο 61ο λεπτό του αγώνα. Ο Φλόρες δεν άργησε να δικαιώσει την επιλογή του προπονητή του, καθώς κατάφερε να σκοράρει δύο φορές, στο 83ο και στο 90ο+2 λεπτό, διαμορφώνοντας το τελικό 3-0 υπέρ της Μπόκα Τζούνιορς.

Δεύτερη εμφάνιση με την εθνική ομάδα

Χωρίς να μεσολαβήσει επαρκής χρόνος για αποθεραπεία, και λιγότερο από 24 ώρες μετά τη θριαμβευτική του εμφάνιση με τη Μπόκα Τζούνιορς, ο Φλόρες έδωσε ξανά το «παρών» με την Εθνική Αργεντινής. Αυτή τη φορά, αγωνίστηκε στο «Μονουμεντάλ» σε ένα φιλικό παιχνίδι εναντίον της Μπουρκίνα Φάσο.

Στο 46ο λεπτό της αναμέτρησης, η οποία έληξε με σκορ 7-0 υπέρ της Αργεντινής, ο Λιονέλ Φλόρες πήρε τη θέση του Πρεστιάνι, καταγράφοντας τη δεύτερη συμμετοχή του με την εθνική ομάδα μέσα σε διάστημα τεσσάρων ημερών.

Η δήλωση του νεαρού άσου για την κόπωση

Το ασυνήθιστα απαιτητικό πρόγραμμα του Λιονέλ Φλόρες έστρεψε μοιραία όλα τα βλέμματα πάνω του, με πολλούς να εκφράζουν ανησυχίες για πιθανή σωματική εξάντληση. Ωστόσο, ο ίδιος ο 19χρονος ποδοσφαιριστής εμφανίστηκε αισιόδοξος και γεμάτος ενέργεια.

«Είμαι 19 ετών, δεν είναι τίποτα σπουδαίο. Έχω την ενέργεια να παίξω έναν ακόμα αγώνα αν είναι δυνατόν. Επιπλέον, μου αρέσει πολύ να το κάνω. Το προτιμώ από το να κάθομαι πολύ ώρα εκτός», δήλωσε ο νεαρός άσος της Μπόκα. Πρόσθεσε επίσης: «Προφανώς είναι τρελό. Μόνο που είμαι εδώ είμαι χαρούμενος».

Το απαιτητικό πρόγραμμα και ο αποχαιρετισμός στον Μέσι

Το τελευταίο διάστημα, το άκρως απαιτητικό πρόγραμμα των αγώνων, όπως αυτό του UEFA Nations League με τη διεξαγωγή τεσσάρων αγώνων μέσα σε 10 ημέρες, έχει βρεθεί στο προσκήνιο. Εθνικές ομάδες αντιμετωπίζουν ζητήματα κόπωσης, ενώ άλλες ομοσπονδίες με μεγαλύτερα ρόστερ έχουν την ευκαιρία για δοκιμές.

Η Αργεντινή ολοκληρώνει το διεθνές παράθυρο του Οκτωβρίου την Τρίτη 6 Οκτωβρίου, με το αποχαιρετιστήριο παιχνίδι στον Λιονέλ Μέσι, κόντρα στο Μπενίν. Ο Λιονέλ Φλόρες έχει εκφράσει την επιθυμία του να πάρει χρόνο συμμετοχής και σε αυτόν τον αγώνα, ώστε να ολοκληρώσει μία ονειρεμένη εβδομάδα, βιώνοντας παράλληλα το «αντίο» στον «Goat».

Με πληροφορίες από: Athletiko