Ο Λίον Μπέιλι ανεβάζει ρυθμούς ενόψει ντέρμπι: Η προσπάθεια που ενθουσίασε τον Αλγκουαθίλ

Ο Λίον Μπέιλι ανεβάζει σημαντικά ρυθμούς στις προπονήσεις του Ολυμπιακού, ετοιμαζόμενος για το ντέρμπι της Κυριακής (11/10) με τον Παναθηναϊκό. Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έχει ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπωρούσαν και δείχνει πλέον σε θέση να προσφέρει στην ομάδα. Η προσπάθειά του έχει ενθουσιάσει τον προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, ο οποίος τον υπολογίζει για την κρίσιμη αναμέτρηση.

Εντατικές προπονήσεις και επιστροφή σε φουλ ρυθμούς

Ο Λίον Μπέιλι επιβεβαιώνει στην πράξη την επιθυμία του να είναι διαθέσιμος για τον Ολυμπιακό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Ο ποδοσφαιριστής έχει ανεβάσει σημαντικά ρυθμούς στις προπονήσεις, δείχνοντας ότι βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση.

Ο Τζαμαϊκανός εξτρέμ έχει αφήσει πίσω του το πρόβλημα που τον ταλαιπώρησε και εδώ και λίγες ημέρες συμμετέχει σε φουλ ρυθμούς προπόνησης. Πλέον, θεωρείται έτοιμος να βοηθήσει την ομάδα, ακόμα και για πάνω από ένα ημίχρονο, στην επικείμενη αναμέτρηση.

Η απόφαση να παραμείνει στην Ελλάδα

Ένα σημαντικό στοιχείο στην περίπτωση του Μπέιλι είναι η διάθεσή του να παραμείνει στην Ελλάδα και να δουλέψει εντατικά στον Ρέντη. Ο ποδοσφαιριστής επέλεψε να μην ταξιδέψει με την Εθνική Τζαμάικας, προκειμένου να επικεντρωθεί στην προετοιμασία του με τον Ολυμπιακό.

Ο ίδιος ο Μπέιλι είχε επικοινωνία με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της χώρας του, σε συνεννόηση με τον Ολυμπιακό. Αυτή η ενέργεια είχε ως στόχο να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ενσωματωθεί στην Εθνική ομάδα σε αυτή τη χρονική συγκυρία, δίνοντας προτεραιότητα στην αποκατάσταση και την ετοιμότητά του για το ντέρμπι.

Στοχευμένη προετοιμασία για το ντέρμπι

Η απόφαση του Μπέιλι να παραμείνει στην Ελλάδα είχε μία ξεκάθαρη στόχευση. Ο ποδοσφαιριστής ήθελε να εκμεταλλευτεί το διάστημα της διακοπής των αγωνιστικών υποχρεώσεων για να δουλέψει στοχευμένα.

Ο στόχος του ήταν να φτάσει όσο το δυνατόν πιο έτοιμος στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Η προσπάθεια αυτή συνεχίζεται καθημερινά, με τον Μπέιλι να ακολουθεί συγκεκριμένο πρόγραμμα για να μπορέσει να προσφέρει όσο το δυνατόν περισσότερο στο μεγάλο παιχνίδι.

Η ικανοποίηση του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ

Στον Ολυμπιακό παρακολουθούν καθημερινά την προσπάθεια του ποδοσφαιριστή. Το γεγονός ότι ο Μπέιλι δεν αρκέστηκε απλώς στο να δηλώσει διαθέσιμος, αλλά ανέβασε ένταση και συμμετέχει κανονικά στο πρόγραμμα, έχει προκαλέσει ενθουσιασμό.

Ουσιαστικά, ο Μπέιλι «φώναξε παρών» ενόψει της μεγάλης αναμέτρησης, έχοντας ξεπεράσει πλήρως τις ενοχλήσεις του. Ο Ιμανόλ Αλγκουαθίλ βλέπει στο πρόσωπό του μία σημαντική επιλογή για την ομάδα του.

Διαχείριση συμμετοχής και χαρακτηριστικά

Παρόλο που ο Μπέιλι είναι πλέον διαθέσιμος, η συμμετοχή του στο ντέρμπι θα γίνει με προσοχή. Το διάστημα που έμεινε εκτός δράσης και η ανάγκη για σταδιακή επανένταξη δεν επιτρέπουν βιασύνη. Είναι δεδομένο ότι ο Αλγκουαθίλ δεν πρόκειται να τον χρησιμοποιήσει για 90 λεπτά ή να τον ρίξει κατευθείαν στα βαθιά, απαιτώντας να αγωνιστεί βασικός στο ένα παιχνίδι μετά το άλλο.

Ωστόσο, ο Μπέιλι έχει φτάσει σε σημείο που μπορεί να υπολογίζεται για το ντέρμπι και δεν αποκλείεται να πάρει σημαντικό χρόνο συμμετοχής, ανάλογα με την εξέλιξη του αγώνα και την εικόνα που θα παρουσιάσει. Το ζητούμενο για τον Ολυμπιακό είναι να έχει διαθέσιμο έναν ποδοσφαιριστή με τα χαρακτηριστικά του, όπως η ταχύτητα, η ικανότητα στο ένας εναντίον ενός και η δυνατότητα να αλλάξει τον ρυθμό του παιχνιδιού, στοιχεία που μπορούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta