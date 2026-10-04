Νόβακ Τζόκοβιτς: Νίκησε τον Ζβέρεφ και διεύρυνε το αήττητο σερί του στο Πεκίνο

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο του Αλεξάντερ Ζβέρεφ, επικρατώντας με 2-1 σετ και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά του China Open. Ο Σέρβος τενίστας συνέχισε την εκπληκτική του πορεία στο τουρνουά του Πεκίνου, φτάνοντας τις 32 διαδοχικές νίκες και παραμένοντας αήττητος σε αυτό. Η αναμέτρηση, που χαρακτηρίστηκε από ανατροπές, διήρκεσε συνολικά δύο ώρες και 34 λεπτά.

Το αήττητο σερί στο China Open

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι δεν έχει αντίπαλο στο Πεκίνο, διευρύνοντας το νικηφόρο σερί του στο China Open σε 32-0. Αυτό το εντυπωσιακό ρεκόρ τον καθιστά αήττητο στη διοργάνωση, την οποία έχει κατακτήσει έξι φορές στο παρελθόν. Οι προηγούμενες κατακτήσεις του ήταν το 2009, το 2010, το 2012, το 2013, το 2014 και το 2015.

Με αυτή τη νίκη, ο Σέρβος τενίστας ξεπέρασε σε νίκες-ρεκόρ ακόμα και τον Ράφαελ Ναδάλ, ο οποίος είχε σημειώσει 31 συνεχόμενες νίκες στο Roland Garros. Ο Τζόκοβιτς βρίσκεται πλέον σε τροχιά διεκδίκησης του 102ου τίτλου της καριέρας του, με τον τελευταίο του τίτλο να έχει κατακτηθεί τον περασμένο Νοέμβριο σε ένα 250άρι τουρνουά στην Αθήνα.

Η αναμέτρηση με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς βρέθηκε αντιμέτωπος με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, τον οποίο οι πηγές αναφέρουν ως κάτοχο του φετινού US Open και Roland Garros. Παρότι ο Σέρβος έχασε το πρώτο σετ, κατάφερε να πραγματοποιήσει την ανατροπή και να επικρατήσει με 4-6, 6-4, 6-4. Αυτή ήταν η 10η νίκη του Τζόκοβιτς στα 15 παιχνίδια που έχει δώσει εναντίον του Ζβέρεφ.

Η αναμέτρηση ήταν η τρίτη συνεχόμενη ανατροπή που πέτυχε ο Σέρβος τενίστας, δείχνοντας την αντοχή και την ικανότητά του να επιστρέφει στον αγώνα ακόμα και όταν βρίσκεται πίσω στο σκορ. Ο αγώνας διήρκεσε περίπου δυόμισι ώρες, προσφέροντας έντονες στιγμές στους φιλάθλους.

Εξέλιξη του αγώνα: Σετ προς σετ

Ο αγώνας ξεκίνησε με τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ να δείχνει καλύτερη εικόνα, εκμεταλλευόμενος τα λάθη του Τζόκοβιτς. Ο Γερμανός ξεκίνησε με break και κατάφερε να σώσει δύο break point στο 10ο game, κατακτώντας έτσι το πρώτο σετ με 6-4.

Στο δεύτερο σετ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς βελτιώθηκε αισθητά και κράτησε τη διαφορά κοντά στον Ζβέρεφ. Ό,τι δεν κατάφερε στο 10ο game του πρώτου σετ, το πέτυχε στο αντίστοιχο game του δεύτερου. Διατηρώντας σταθερά προβάδισμα ενός game, έφτασε στο 5-4 και με το πρώτο του break στο σετ, το κατέκτησε με 6-4, ισοφαρίζοντας το ματς.

Στο τρίτο και καθοριστικό σετ, οι δύο παίκτες πήγαιναν μαζί στο σκορ μέχρι το 4-4. Ο Τζόκοβιτς κατάφερε να αποφύγει ένα break στο 3ο game, κάνοντας το 2-1. Στη συνέχεια, με διαδοχικά love game, πέτυχε το 4-3 και το 5-4. Τελικά, με ένα νέο break, έκλεισε το σετ με 6-4, εξασφαλίζοντας την πρόκριση στα ημιτελικά.

Οι ημιτελικοί και οι επόμενοι αντίπαλοι

Στα ημιτελικά του China Open, ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα αντιμετωπίσει τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο Ρώσος τενίστας προκρίθηκε νικώντας τον Φρανσίσκο Σερούντολο με 7-6(4), 6-3. Ο Μεντβέντεφ βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα, καθώς αυτή ήταν η έβδομη διαδοχική του νίκη, προερχόμενος μάλιστα από την κατάκτηση του τίτλου σε ένα 250άρι τουρνουά στη Χανγκζού.

Η μεταξύ τους προϊστορία δείχνει προβάδισμα για τον Τζόκοβιτς με 10-5 νίκες. Το άλλο ημιτελικό ζευγάρι της διοργάνωσης συνθέτουν ο Άλεξ ντε Μινόρ με τον Χούμπερτ Χουρκάτς. Οι ημιτελικοί είναι προγραμματισμένοι να διεξαχθούν τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Athletiko