Ο Ολυμπιακός πέρασε νικηφόρα από το «Ιβανώφειο» κόντρα στον Ηρακλή

Ο Ολυμπιακός μπήκε με το δεξί στην Greek Basketball League, καθώς έφυγε με το διπλό από την έδρα του Ηρακλή, καταφέρνοντας το 78-68. Οι πρωταθλητές Ελλάδας, παρά το αρχικό τους «αγνώριστο» πρόσωπο στο πρώτο δεκάλεπτο, φρόντισαν να αλλάξουν άμεσα την αγωνιστική τους εικόνα. Επέβαλαν τον ρυθμό τους στο Ιβανώφειο και πήραν άνετα τη νίκη στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Ο Ολυμπιακός έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα του στην Μπολόνια.

Το δυναμικό ξεκίνημα του Ηρακλή

Ο Ηρακλής ξεκίνησε ιδανικά την αναμέτρηση, πραγματοποιώντας ένα σερί 7-0. Ο Λεκιού σημείωσε δύο πόντους και ο Μέλβιν πρόσθεσε πέντε, δίνοντας ένα αρχικό προβάδισμα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Χολ απάντησε με ένα δίποντο στο 08:25, μειώνοντας σε 7-2, ενώ ο Βεζένκοβ με τρίποντο μείωσε περαιτέρω σε 13-8 στο 05:00.

Ωστόσο, οι Θεσσαλονικείς διατήρησαν την υπεροχή τους. Με δίποντο του Αρνόκουρου και τρίποντο του Ντιαρά, ο Ηρακλής πήρε διαφορά δέκα πόντων, φτάνοντας στο 18-8 στο 03:57. Ο Γουόρντ με βολή μείωσε τη διαφορά στους οχτώ (22-14), αλλά ο Λεκιού σκόραρε ένα τρίποντο για το 25-14 στο 01:02. Το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε με τον Ηρακλή να προηγείται με 25-15.

Η αντεπίθεση του Ολυμπιακού στο δεύτερο δεκάλεπτο

Στις αρχές της δεύτερης περιόδου, οι Πλώτας και Εντιάι σκόραραν, με τον Ντιαρά να απαντάει με δύο βολές για το 27-19 στο 08:19. Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό σερί 18-0, ξεκινώντας από το 07:58 με τον ΜακΙντάιρ και ολοκληρώνοντας στο 05:05 με τον Εντιάι. Αυτό το σερί επέτρεψε στους Πειραιώτες να περάσουν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ, με το ταμπλό να δείχνει 33-27.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρήκαν μομέντουμ και συνέχισαν να αυξάνουν τη διαφορά. Στο 01:29, μετά από τέσσερις πόντους του Βεζένκοβ, ο Ολυμπιακός πήρε διψήφια διαφορά, φτάνοντας στο 42-32. Η ομάδα του Πειραιά πήγε στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα του ημιχρόνου με το υπέρ της σκορ 46-36.

Διαχείριση του προβαδίσματος στην τρίτη περίοδο

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Βεζένκοβ να σκοράρει το πρώτο καλάθι με κάρφωμα, ενώ ο Λεκιού απάντησε με lay up για το 38-48 στο 08:30. Ο Ηρακλής προσπάθησε να αντιδράσει, μειώνοντας στους έξι πόντους (44-50) με έξι διαδοχικούς πόντους. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός βρήκε άμεσα λύσεις επιθετικά, διατηρώντας τον έλεγχο του αγώνα.

Με δύο τρίποντα από τους Ντόρσεϊ και Γουόρντ, καθώς και ένα δίποντο από τον Χολ, η διαφορά ανέβηκε στους 14 πόντες, φτάνοντας στο 58-44 στο 03:23. Οι Πειραιώτες διαχειρίστηκαν αποτελεσματικά το προβάδισμά τους και στο τέλος του τρίτου δεκαλέπτου, προηγούνταν με 64-50.

Άνετη επικράτηση στην τελευταία περίοδο

Στις αρχές της τέταρτης περιόδου, ο Πλώτας πέτυχε δύο βολές. Ο Ηρακλής απάντησε με ένα σερί 6-0, μειώνοντας το σκορ σε 56-66. Παρόλα αυτά, ο Ολυμπιακός αντέδραξε δυναμικά, σημειώνοντας 10 διαδοχικούς πόντους. Στο 04:02, η διαφορά είχε ανέβει στους 20 πόντες, φτάνοντας στο 75-56, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά τη νίκη.

Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να μειώσουν τη διαφορά στα τελευταία λεπτά, αλλά ο πρωταθλητής έφτασε άνετα στη νίκη με το τελικό σκορ 78-68, ξεκινώντας με επιτυχία τις υποχρεώσεις του στην Greek Basketball League.

Με πληροφορίες από: Reader, Gazzetta