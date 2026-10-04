Σάκκαρη: Το μεσημέρι της Δευτέρας με τη Σβιτόλινα για μια θέση στον 4ο γύρο του China Open

Η Μαρία Σάκκαρη ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει την Ελίνα Σβιτόλινα το μεσημέρι της Δευτέρας, διεκδικώντας μια θέση στον 4ο γύρο του China Open στο Πεκίνο. Ο αγώνας, που αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την Ελληνίδα τενίστρια, θα διεξαχθεί στο κορτ «Lotus». Η αναμέτρηση είναι κρίσιμη, καθώς η νικήτρια θα προχωρήσει στη φάση των «16» του τουρνουά WTA 1000.

Η αναμέτρηση στο Πεκίνο

Η Μαρία Σάκκαρη συνεχίζει την πορεία της στο WTA 1000 του Πεκίνου, όπου έχει μπροστά της έναν απαιτητικό αγώνα για τον 3ο γύρο. Η αντίπαλός της, Ελίνα Σβιτόλινα, είναι το Νο.3 στο ταμπλό του τουρνουά, γεγονός που υπογραμμίζει τη δυσκολία της αναμέτρησης.

Το παιχνίδι έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου. Θα είναι το τρίτο κατά σειρά παιχνίδι που θα φιλοξενήσει το κορτ «Lotus» και αναμένεται να ξεκινήσει γύρω στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Ελλάδος. Οι φίλοι του τένις στην Ελλάδα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προσπάθεια της Σάκκαρη για πρόκριση.

Η πρόκληση του 3ου γύρου

Ο αγώνας του 3ου γύρου αποτελεί μια μεγάλη πρόκληση για τη Μαρία Σάκκαρη, καθώς η νίκη θα της εξασφαλίσει μια θέση στη φάση των «16» του China Open. Η Ελίνα Σβιτόλινα, ως μία από τις κορυφαίες αθλήτριες του ταμπλό, αναμένεται να προσφέρει έναν δυνατό αγώνα, καθιστώντας την αναμέτρηση ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα.

Η επιτυχία σε αυτό το στάδιο του τουρνουά είναι καθοριστική για την περαιτέρω πορεία της Σάκκαρη στη διοργάνωση, καθώς της δίνει την ευκαιρία να αντιμετωπίσει τις καλύτερες παίκτριες στον κόσμο και να διεκδικήσει μια υψηλή κατάταξη.

Το ιστορικό των αναμετρήσεων

Οι δύο αθλήτριες, Μαρία Σάκκαρη και Ελίνα Σβιτόλινα, έχουν συναντηθεί πέντε φορές στο παρελθόν σε επίσημους αγώνες. Στο σύνολο αυτών των αναμετρήσεων, η Ουκρανή τενίστρια έχει καταφέρει να αποσπάσει τρεις νίκες, διατηρώντας ένα μικρό προβάδισμα έναντι της Ελληνίδας πρωταθλήτριας.

Αυτή η στατιστική προσθέτει ένα επιπλέον ενδιαφέρον στον επερχόμενο αγώνα στο Πεκίνο, καθώς η Σάκκαρη θα επιδιώξει να μειώσει τη διαφορά στο μεταξύ τους ιστορικό και να ανατρέψει την κατάσταση.

Οι τελευταίες νίκες της Σβιτόλινα

Η Ελίνα Σβιτόλινα έχει επικρατήσει στις δύο πιο πρόσφατες αναμετρήσεις τους, γεγονός που της δίνει ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα. Μία από αυτές τις νίκες σημειώθηκε στον 3ο γύρο του τουρνουά των Ολυμπιακών Αγώνων στο Παρίσι, όπου η Σβιτόλινα κέρδισε με σκορ 5-7, 6-3, 6-4, μετά από έναν σκληρό αγώνα τριών σετ.

Η δεύτερη πρόσφατη νίκη της Ουκρανής αθλήτριας επί της Σάκκαρη καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2025, στον 4ο γύρο του Open της Μαδρίτης. Σε εκείνη την αναμέτρηση, η Σβιτόλινα επικράτησε με 6-3, 6-4, δείχνοντας την ανωτερότητά της σε ένα ακόμα σημαντικό τουρνουά.

Η προηγούμενη επικράτηση της Σάκκαρη

Η τελευταία φορά που η Μαρία Σάκκαρη κατάφερε να νικήσει την Ελίνα Σβιτόλινα ήταν τον Οκτώβριο του 2020. Η νίκη αυτή σημειώθηκε στο τουρνουά της Οστράβα, όπου η Ελληνίδα τενίστρια έδειξε την αγωνιστική της υπεροχή, κερδίζοντας με ένα καθαρό 6-3, 6-3.

Αυτή η νίκη αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για τη Σάκκαρη, καθώς της υπενθυμίζει ότι έχει τη δυνατότητα να επικρατήσει της Σβιτόλινα και να διεκδικήσει την πρόκριση στον επόμενο γύρο του China Open.

Ο δρόμος προς τον 4ο γύρο

Η νικήτρια της αναμέτρησης μεταξύ Μαρίας Σάκκαρη και Ελίνας Σβιτόλινα θα προχωρήσει στον 4ο γύρο του τουρνουά. Εκεί, θα αντιμετωπίσει την αθλήτρια που θα επικρατήσει από το ζευγάρι της Μπελίντα Μπέντσιτς και της Αν Λι.

Ο αγώνας αυτός θα διεξαχθεί επίσης στο ίδιο κορτ, πριν από την αναμέτρηση της Σάκκαρη με τη Σβιτόλινα, διαμορφώνοντας έτσι το πλήρες ζευγάρι για τη φάση των «16».

Με πληροφορίες από: Gazzetta