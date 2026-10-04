Ο Ορμπελίν Πινέδα στο στόχαστρο των Μεξικανών μετά το φιλικό με τις ΗΠΑ

Ο Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι πρωταθλητής από την ΑΕΚ, επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Μοντερέι. Η πορεία του στην Ελλάδα στέφθηκε με επιτυχία, ωστόσο η πρόσφατη εμφάνισή του με την εθνική ομάδα του Μεξικού προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων και αρνητικών σχολίων από τα εγχώρια μέσα και τους φιλάθλους.

Η επιστροφή του Πινέδα στην πατρίδα

Ο Μεξικανός μέσος, μετά από μια επιτυχημένη θητεία στην ΑΕΚ, όπου πανηγύρισε το πρωτάθλημα, αποφάσισε να επιστρέψει στην πατρίδα του. Η μετακίνησή του στη Μοντερέι σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, με τις προσδοκίες να είναι υψηλές τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ο 30χρονος ποδοσφαιριστής αποτελεί ένα από τα βασικά στελέχη της εθνικής ομάδας του Μεξικού, έχοντας σημαντική παρουσία σε προηγούμενες διοργανώσεις. Ωστόσο, η πρόσφατη εμφάνισή του σε φιλικό αγώνα έμελλε να προκαλέσει έντονες συζητήσεις και προβληματισμό.

Το φιλικό με τις ΗΠΑ και η αμφιλεγόμενη απόδοση

Τα ξημερώματα, η εθνική ομάδα του Μεξικού αντιμετώπισε τις ΗΠΑ σε φιλικό παιχνίδι που διεξήχθη στο Άρλινγκτον. Ο Ορμπελίν Πινέδα ξεκίνησε βασικός στην αναμέτρηση, αγωνιζόμενος στη θέση του αριστερού χαφ, και αντικαταστάθηκε στο 66ο λεπτό.

Η Αμερική επικράτησε με σκορ 3-0, ένα αποτέλεσμα που προκάλεσε απογοήτευση στις τάξεις των Μεξικανών. Παρά την ήττα, ο Πινέδα βαθμολογήθηκε με 7,3, επίδοση που τον κατέταξε ως τον δεύτερο καλύτερο παίκτη του Μεξικού βάσει των αναλύσεων. Παρόλα αυτά, η ατομική του επίδοση δεν στάθηκε ικανή να τον προστατεύσει από την κριτική.

Στο στόχαστρο των συμπατριωτών του

Παρά τη σχετικά καλή βαθμολογία του, ο Ορμπελίν Πινέδα βρέθηκε στο στόχαστρο των συμπατριωτών του. Οι αντιδράσεις ήταν έντονες, με πολλούς να ζητούν να μην κληθεί ξανά στην εθνική ομάδα του Μεξικού. Τα σχόλια ήταν αρνητικά και σε διάφορες εκπομπές, όπως αυτή του Fox Sports.

Η απογοήτευση για την ήττα και την γενικότερη εικόνα της ομάδας οδήγησε σε προσωπικές επιθέσεις προς ορισμένους παίκτες, με τον Πινέδα να είναι ένας από αυτούς που δέχτηκαν τα πυρά του κοινού και των δημοσιογράφων. Η κριτική αφορούσε το χαμηλό παιχνίδι που επέδειξε η ομάδα συνολικά.

Η κριτική από τα μεξικανικά μέσα

Στην εκπομπή «La Última Palabra» του Fox Sports, η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ήττα του Μεξικού από τις ΗΠΑ. Η «mesa» της εκπομπής επέκρινε έντονα την απόδοση, αναφέροντας συγκεκριμένα λάθη και το χαμηλό παιχνίδι παικτών όπως ο Ορμπελίν Πινέδα και ο Λουίς Τσάβες. Επιπλέον, τονίστηκε το «χρέος» που άφησε η ομάδα στην εθνική φίλαθλη κοινότητα που βρέθηκε στο γήπεδο της Αριζόνα.

Ο ρεπόρτερ Ζεράρντο Βελάσκες ντε Λεόν, μέσω του λογαριασμού του, υποστήριξε ότι ο Πινέδα πρέπει να «τελειώσει» από την εθνική ομάδα. Ο ίδιος αμφισβήτησε τη συνέχεια παικτών όπως ο Σαντιάγο Χιμένες και ο Ορμπελίν Πινέδα, θεωρώντας ότι δεν θα έπρεπε να συνεχίσουν στην εθνική Μεξικού, καθώς το «πολύ φτωχό» τους «αποτέλεσμα» καταδίκασε το «Τρικολόρ».

Κριτική και για τον Χόρχε Σάντσες

Στο στόχαστρο των συμπατριωτών του βρέθηκε και ο πρώην δεξιός μπακ του ΠΑΟΚ, Χόρχε Σάντσες. Το αξιοσημείωτο στην περίπτωσή του είναι ότι δέχτηκε κριτική παρόλο που δεν αγωνίστηκε καθόλου στο φιλικό παιχνίδι με τις ΗΠΑ. Αυτό υποδηλώνει ένα γενικότερο κλίμα δυσαρέσκειας και αναζήτησης ευθυνών μετά την ήττα.

Οι αναφορές για παίκτες που δεν θα έπρεπε να αγωνιστούν ξανά για την εθνική ομάδα του Μεξικού στην «εποχή του Ράφα Μάρκες» δείχνουν την ένταση της κριτικής και την επιθυμία για ριζικές αλλαγές στο ρόστερ της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta