Η ακύρωση αγώνα του Copa del Rey στην Ισπανία λόγω επεισοδίων

Ένας προκριματικός αγώνας για το Copa del Rey στην Ισπανία, μεταξύ της Ατλέτικο Ουνιόν Γκιμάρ και της Σπόρτινγκ Ορταλέζα, ακυρώθηκε πριν καν ξεκινήσει, λόγω σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν στην περιοχή Τασαγκάγια της Τενερίφης. Οι ποδοσφαιριστές της φιλοξενούμενης ομάδας αρνήθηκαν να αγωνιστούν υπό αυτές τις συνθήκες, παραμένοντας στα αποδυτήρια και ζητώντας την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων.

Οι συνθήκες που οδήγησαν στην ακύρωση

Η κατάσταση ξέφυγε λίγο πριν την προγραμματισμένη έναρξη του αγώνα, ο οποίος επρόκειτο να διεξαχθεί στην Τασαγκάγια, μια περιοχή της Τενερίφης. Σύμφωνα με την καταγγελία της ομάδας της Μαδρίτης, της Σπόρτινγκ Ορταλέζα, τα μέλη της αποστολής τους υποδέχτηκαν κουκουλοφόροι που κρατούσαν μαχαίρια. Αυτό δημιούργησε ένα ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα, προκαλώντας ανησυχία και φόβο στους παίκτες και τους συνοδούς.

Η ένταση κλιμακώθηκε περαιτέρω όταν, λίγο πριν τη σέντρα, υπήρξε συμπλοκή. Αφορμή στάθηκε η ρίψη ενός πλαστικού μπουκαλιού προς έναν παίκτη της φιλοξενούμενης ομάδας. Το περιστατικό αυτό ήταν η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, οδηγώντας τους ποδοσφαιριστές της Ορταλέζα στην απόφαση να μην εισέλθουν στον αγωνιστικό χώρο.

Άρνηση συμμετοχής και αποχώρηση

Οι ποδοσφαιριστές της Σπόρτινγκ Ορταλέζα παρέμειναν στα αποδυτήρια για αρκετό διάστημα, αρνούμενοι να βγουν στο γήπεδο. Η ομάδα ζήτησε την άμεση παρουσία αξιωματικών της αστυνομίας, θεωρώντας ότι δεν υπήρχαν οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας για τη διεξαγωγή του αγώνα. Η άρνησή τους ήταν κατηγορηματική, καθώς οι συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί κρίθηκαν επικίνδυνες.

Τελικά, υπό αυτές τις συνθήκες, η Σπόρτινγκ Ορταλέζα αποφάσισε να αποχωρήσει οριστικά από το γήπεδο. Τα μέλη της αποστολής, συνοδευόμενα από ισχυρή αστυνομική δύναμη, κατευθύνθηκαν προς το αεροδρόμιο της Τενερίφης, με σκοπό να αναχωρήσουν από το νησί. Η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου της Ισπανίας (RFEF) επιβεβαίωσε την οριστική αναστολή του αγώνα.

Το ιστορικό των εντάσεων μεταξύ των ομάδων

Τα επεισόδια αυτά δεν φαίνεται να ήταν μεμονωμένα, καθώς υπάρχει ένα ιστορικό εντάσεων μεταξύ των δύο ομάδων. Μετά το πρώτο παιχνίδι που είχαν δώσει οι δύο σύλλογοι, ο προπονητής της Ατλέτικο Ουνιόν είχε προβεί σε δηλώσεις που προμήνυαν προβλήματα. Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει ότι «οι λογαριασμοί πρέπει να κλείσουν στη ρεβάνς».

Επιπλέον, ο ίδιος προπονητής είχε κάνει λόγο για «κακή φιλοξενία» στο πρώτο παιχνίδι, υποδεικνύοντας ότι υπήρχαν ήδη προηγούμενα περιστατικά ή παράπονα που είχαν δημιουργήσει ένα αρνητικό κλίμα. Αυτές οι δηλώσεις φαίνεται να έπαιξαν ρόλο στην κλιμάκωση της έντασης και στην ατμόσφαιρα που επικρατούσε πριν από τον ακυρωθέντα αγώνα.

Η σημασία του αγώνα και οι πιθανές αποφάσεις

Ο συγκεκριμένος αγώνας είχε μεγάλη σημασία για τις δύο ομάδες, καθώς ο νικητής θα εξασφάλιζε την πρόκριση στον 1ο γύρο του Copa del Rey. Η πρόκριση αυτή θα έδινε την ευκαιρία στην ομάδα που θα επικρατούσε να αντιμετωπίσει έναν από τους μεγάλους συλλόγους της Ισπανίας, όπως η Σεβίλλη, η Μπέτις, η Ράγιο Βαγιεκάνο ή η Χετάφε.

Πλέον, αναμένεται η απόφαση της Ομοσπονδίας σχετικά με το τι μέλλει γενέσθαι με το παιχνίδι. Υπάρχουν διάφορα ενδεχόμενα που εξετάζονται. Το ματς μπορεί να διεξαχθεί σε ουδέτερο γήπεδο, να γίνει κεκλεισμένων των θυρών, ή ακόμα και να κατακυρωθεί στα χαρτιά υπέρ της Σπόρτινγκ Ορταλέζα, λόγω των σοβαρών επεισοδίων που σημειώθηκαν.

Με πληροφορίες από: Topontiki