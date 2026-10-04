Η εθνική Ελλάδας «βλέπει» Euro 2028, σύμφωνα με το FMD

Ο υπερυπολογιστής Football Meets Data (FMD) στέλνει την εθνική Ελλάδας στα βρετανικά γήπεδα για το Euro 2028, σύμφωνα με τις τελευταίες προσομοιώσεις του. Η εθνική ομάδα, υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, έχει θέσει ως μεγάλο στόχο την παρουσία της στην επόμενη μεγάλη διοργάνωση, μετά την απουσία της από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η εντυπωσιακή πορεία της στο Nations League ενισχύει τις προσδοκίες για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Ο μεγάλος στόχος της εθνικής ομάδας

Η εθνική Ελλάδας, με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς στο τιμόνι της, έχει στρέψει την προσοχή της στο Euro 2028. Οι παίκτες έχουν βάλει πλώρη για τα βρετανικά γήπεδα, όπου θα διεξαχθεί η διοργάνωση, καθώς δεν κατάφεραν να είναι παρόντες στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Αυτός ο στόχος αποτελεί πλέον την κορυφαία προτεραιότητα για το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η ποιότητα που επιδεικνύει η εθνική Ελλάδας στο Nations League είναι εμφανής και η πορεία της έως τώρα χαρακτηρίζεται εντυπωσιακή. Αυτή η σταθερή απόδοση αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο που λαμβάνεται υπόψη στις εκτιμήσεις για την πιθανή πρόκριση της ομάδας στην τελική φάση του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος.

Η πρόβλεψη του FMD για το Euro 2028

Ο υπερυπολογιστής Football Meets Data (FMD) έχει πραγματοποιήσει αναλυτικές προσομοιώσεις, οι οποίες καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι η εθνική Ελλάδας θα είναι παρούσα στο Euro 2028. Το FMD δίνει στη γαλανόλευκη σχεδόν σίγουρη συμμετοχή στο μεγάλο ραντεβού, με τις πιθανότητες πρόκρισης να ανέρχονται σε ένα σημαντικό ποσοστό του 85%.

Αυτή η εκτίμηση τοποθετεί την Ελλάδα σε μια προνομιακή θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών ομάδων. Οι προσομοιώσεις υποδεικνύουν επίσης ότι η εθνική ομάδα έχει πολλές πιθανότητες να βρεθεί στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας κατά την κλήρωση των προκριματικών, γεγονός που θα την καθιστούσε ισχυρή στην πορεία της προς τη διοργάνωση.

Η κλήρωση των προκριματικών και η δυναμική της Ελλάδας

Η κλήρωση των προκριματικών για το Euro 2028 έχει οριστεί να πραγματοποιηθεί στο Μπέλφαστ στις 6 Δεκεμβρίου. Η πιθανή κατάταξη της εθνικής Ελλάδας στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας θα της προσφέρει ένα θεωρητικό πλεονέκτημα, καθώς θα αποφύγει κάποιες από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης στα προκριματικά.

Σύμφωνα με τις προσομοιώσεις του FMD, η Ελλάδα, με 85% πιθανότητες πρόκρισης, βρίσκεται στην ίδια θέση με τη Δανία. Μαζί με την Αυστρία, η οποία έχει 83% πιθανότητες, αυτές οι τρεις εθνικές ομάδες είναι οι μοναδικές που εμφανίζουν πιθανότητες 80% και άνω, πέραν των ήδη καθιερωμένων ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Οι κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες και οι πιθανότητές τους

Ο υπερυπολογιστής FMD έχει αναδείξει τις ομάδες με τις υψηλότερες πιθανότητες συμμετοχής στο Euro 2028. Η Ισπανία βρίσκεται στην κορυφή με 100% πιθανότητες, ενώ ακολουθούν με σχεδόν απόλυτα ποσοστά η Αγγλία (99.9%), η Πορτογαλία (99%) και η Γαλλία (99%).

Πολλές άλλες ισχυρές ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες εμφανίζουν επίσης πολύ υψηλές πιθανότητες πρόκρισης, ξεπερνώντας το 90%. Σε αυτές περιλαμβάνονται το Βέλγιο (97%), η Ολλανδία (97%), η Ελβετία (96%), η Σκωτία (95%), η Ουαλία (95%), η Ιρλανδία (94%), η Γερμανία (93%), η Ιταλία (93%) και η Νορβηγία (93%). Η Κροατία βρίσκεται επίσης σε υψηλά επίπεδα με 89% πιθανότητες.

Αναλυτικός πίνακας πιθανοτήτων

Ο υπερυπολογιστής του Football Meets Data έχει δημοσιεύσει έναν αναλυτικό πίνακα με τις πιθανότητες πρόκρισης για όλες τις εθνικές ομάδες, όπως αυτές προκύπτουν από τις προσομοιώσεις της 4ης Οκτωβρίου. Στον πίνακα αυτό, η Ελλάδα βρίσκεται στην ίδια θέση με τη Δανία, με 85% πιθανότητες, ενώ η Αυστρία ακολουθεί με 83%.

Περαιτέρω, οι πιθανότητες για άλλες ομάδες περιλαμβάνουν την Τουρκία με 71%, τη Σουηδία με 69% και την Ουκρανία με 57%. Η Βόρεια Ιρλανδία εμφανίζει 55% πιθανότητες, η Σερβία 54%, ενώ το Κόσοβο, η Πολωνία και η Τσεχία έχουν από 47%. Η Ουγγαρία βρίσκεται στο 46%, η Σλοβακία στο 44% και η Σλοβενία στο 43%.

Στο κάτω μέρος της λίστας, με χαμηλότερες πιθανότητες, βρίσκονται η Βοσνία με 39%, η Ισλανδία με 29%, η Αλβανία και η Γεωργία με 24%, και το Ισραήλ με 23%. Ακολουθούν η Ρουμανία με 18%, το Μαυροβούνιο και η Φινλανδία με 16%, και τα Σκόπια με 13%. Με μονοψήφιο ποσοστό, η Λευκορωσία έχει 9%, το Λουξεμβούργο και η Εσθονία 3%, ενώ η Βουλγαρία, οι Νήσοι Φερόε και το Καζακστάν έχουν 2%. Τέλος, η Αρμενία, η Κύπρος, το Αζερμπαϊτζάν και η Μάλτα εμφανίζουν 1% πιθανότητες, με τη Μολδαβία και τη Λιθουανία στο 0.4%, τη Λετονία στο 0.2% και το Γιβραλτάρ στο 0.02%.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Reader