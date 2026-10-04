Η ανατροπή του Ολυμπιακού στο Ιβανώφειο κόντρα στον Ηρακλή

Ο Ολυμπιακός παρουσίασε μία τελείως αλλαγμένη εικόνα στην αναμέτρηση κόντρα στον Ηρακλή, η οποία διεξήχθη στο Ιβανώφειο. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να ανατρέψουν το σκορ, με τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ να αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστή της προσπάθειας αυτής. Η ομάδα βρήκε τον τρόπο να επιστρέψει δυναμικά, παρά το νωχελικό ξεκίνημα στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα.

Η αρχική εικόνα και η πρεμιέρα της GBL

Η αναμέτρηση μεταξύ Ηρακλή και Ολυμπιακού σηματοδότησε την πρεμιέρα της GBL στο Ιβανώφειο. Στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα, ο Ολυμπιακός εμφάνισε ένα νωχελικό πρόσωπο, δεχόμενος 25 πόντους από την αντίπαλη ομάδα. Αυτή η αρχική εικόνα δεν προμήνυε την εξέλιξη που θα ακολουθούσε στην πορεία του παιχνιδιού.

Παρά το αρχικό αυτό μειονέκτημα, η ομάδα του Ολυμπιακού κατάφερε να βρει τους ρυθμούς της και να αλλάξει εντελώς την εικόνα της στο παρκέ. Η συνέχεια του αγώνα έδειξε μία διαφορετική προσέγγιση από τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι επέστρεψαν με αποφασιστικότητα.

Η «ερυθρόλευκη» αντεπίθεση και το επιμέρους σκορ

Η επιστροφή του Ολυμπιακού ήταν εμφατική και εκδηλώθηκε κυρίως κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου. Οι «ερυθρόλευκοι» κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα επιμέρους σκορ 2-18, το οποίο έθεσε τις βάσεις για την ανατροπή. Αυτό το σερί σημειώθηκε μέχρι και το 15ο λεπτό της αναμέτρησης.

Μέσω αυτής της δυναμικής αντεπίθεσης, ο Ολυμπιακός κατάφερε να μετατρέψει το εις βάρος του σκορ σε προβάδισμα. Το επιμέρους σκορ οδήγησε το παιχνίδι στο 27-33, δείχνοντας την αποφασιστικότητα των παικτών να ανατρέψουν την κατάσταση που είχε διαμορφωθεί στην αρχή του αγώνα.

Ο πρωταγωνιστής Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ

Στο πλαίσιο αυτής της «ερυθρόλευκης» αντεπίθεσης, ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ ξεχώρισε με την απόδοσή του. Ο παίκτης αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή, συμβάλλοντας καθοριστικά στην αλλαγή της ροής του αγώνα. Η παρουσία του ήταν ιδιαίτερα σημαντική στο σερί που πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός.

Ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ σημείωσε 10 δικούς του πόντους κατά τη διάρκεια αυτού του επιμέρους σκορ. Η αποτελεσματικότητά του ήταν εμφανής και στα σουτ τριών πόντων, καθώς είχε 2/2 τρίποντα, ενισχύοντας σημαντικά την επιθετική προσπάθεια της ομάδας του στο Ιβανώφειο.

Η αμυντική μεταμόρφωση και το προβάδισμα

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία της αλλαγής εικόνας του Ολυμπιακού ήταν η αμυντική του επίδοση στη δεύτερη περίοδο. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα δέχτηκε μόλις 11 πόντους σε αυτό το δεκάλεπτο. Αυτό το νούμερο αποτελεί μία σαφή βελτίωση σε σύγκριση με το πρώτο δεκάλεπτο, όπου οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δεχθεί 25 πόντους.

Η σημαντική αυτή μείωση στους πόντους που δέχτηκε ο Ολυμπιακός συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση του σκορ. Πηγαίνοντας στα αποδυτήρια για την ανάπαυλα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε πλέον ένα προβάδισμα 36-46 υπέρ της, ανατρέποντας πλήρως την αρχική κατάσταση του αγώνα.

Η συμβολή των Εντιάι και Βεζένκοβ

Πέρα από την εξαιρετική εμφάνιση του Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ, και άλλοι παίκτες του Ολυμπιακού ανέβασαν τις στροφές τους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Ο Εμπάι Εντιάι ήταν ένας από τους παίκτες που συνέβαλαν στην αλλαγή του ρυθμού του παιχνιδιού, ενισχύοντας την ομάδα του.

Παράλληλα, ο Σάσα Βεζένκοβ επίσης ανέβασε την απόδοσή του, συμπληρώνοντας την προσπάθεια των συμπαικτών του. Η συνδυαστική προσπάθεια των παικτών του Ολυμπιακού οδήγησε στην εμφατική επιστροφή και την κατάκτηση του προβαδίσματος έναντι του Ηρακλή στην πρεμιέρα της GBL στο Ιβανώφειο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta